Napi horoszkóp - 2017. október 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Miközben a saját érdekeit próbálja érvényre juttatni, átgázol azokon, akik figyelmeztetik, nem ez lesz a helyes út. Az első akadályokkal ugyan még megbirkózik, de tovább haladva már az Ön számára is világossá válik, elkapkodta a döntését. Mielőbb kérjen bocsánatot azoktól, akiket hevességével megbántott, így reménykedhet abban, továbbra is hajlandóak lesznek segíteni Önt abban, hogy elérhesse a céljait.

Bár egykoron jó ötletnek tűnt, a szőnyeg alá seperni a problémát, hogy mihamarabb lenyugodjanak a kedélyek, de már akkor is tudta, hogy a kérdéssel újra foglalkoznia kell. Remek alkalom nyílik erre most, hiszen minden érintett nyitott arra, hogy átbeszéljék a történteket. Ragadja magához a kezdeményezést és igyekezzen végig kézben tartani az irányítást. Ön már alaposan átgondolta magában a válaszokat, így képes lesz kialakítani a közös nevezőt.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Igyekszik elrejteni a valóságot, így a környezetében élők nem értik a viselkedését. Miközben azt mutatja nekik, hogy minden rendben Ön körül, belülről mardossa a feszültség. Nehezen hoz meg döntéseket, pedig Öntől várnák a megoldást. Ha nem akar beszélni a problémáiról, vonuljon inkább félre, ne okozzon még nagyobb értetlenséget azokban, akik eddig bíztak Önben. Ha pedig szeretne megnyugodni, öntse ki a szívét valakinek.

Ne akarjon mindent egyszerre elvégezni, mert abból csak kapkodás lesz. Állítson össze egy tervet, amely mentén haladhat és iktasson be rövidebb szüneteket. Így is megvalósíthatja a kitűzött célokat, de elkerüli a hibákat és így a felesleges köröket. Kevesebb energiával ugyanazok az eredmények és még ideje is marad arra, hogy a szeretteivel is foglalkozzon. Szervezzen közös programot, szükségük van egymás társaságára.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Elbizonytalanodik, valóban érdemes-e az úton továbbmenni. Túl sok akadály merült fel, ezek lehetnek akár figyelmeztető jelek is arra, hogy eltévedt. Mindenképpen lassítson és nézzen vissza, az eddig nyújtott teljesítmény milyen eredményekkel járt. Ha nem áll arányban a befektetett energia az előrehaladással, valóban érdemes lesz felülbírálni a döntését. Ha azonban megérte az eddigi fáradozás, pihenjen meg egy kicsit a folytatás előtt.

Töltse az időt azokkal, akik közel állnak Önhöz. Bátran feledkezzen meg a problémákról és gyűjtsenek élményeket, emlékeket. Minden adott ahhoz, hogy kikapcsolódjon, és végre úgy lazítson, hogy nem érez lelkiismeret-furdalást. Ne most beszéljék meg a nézeteltéréseket, ha eddig sikerült felülemelkedni rajtuk, várhatna még pár napot. Ne rontsák el az otthon hangulatát azzal, hogy engedik a feszültségeket felszínre törni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kerüli az embereket, mert érzi, hogy dúlnak Önben az indulatok. Először magában szeretné tisztázni a felmerült kérdéseket és már a kész válaszokkal előállni. Nem lesz egyszerű az út, amit bejár, mert számos kudarcot kell felelevenítenie. Most már ne bosszankodjon azok miatt, hiszen ha akkor képes volt továbblépni, nem érdemes már több energiát abba beleölni, hogyan lehetett volna elkerülni.

Érdemes értékelnie az elmúlt időszakban kiépült kapcsolatait. Mostanra már letisztázódott Önben, kik léptek azért az életébe, hogy kölcsönösen támogassák egymást és mely emberek szeretnék csak kihasználni. Legyen diplomatikus, amikor továbblép, nem feltétlenül a rosszindulat vezérelte azokat, akik próbáltak Önbe kapaszkodni. De azt semmiképpen nem engedheti, hogy kihasználják és leszívják az energiáit.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne akarjon mindenáron a társaság középpontjába kerülni, még ha vágyik is a nagyobb figyelemre. Bizonytalanságát ugyanis azzal nem tudja száműzni, ha kierőszakolja az elismerést. Járja továbbra is a saját útját és megkapja azt a támogatást, amelyre szüksége lesz a talpon maradáshoz. Ön választotta ezt a lehetőséget, így elsősorban Önnek kell hinnie a sikerben, ne másoktól kérje az energiát a folytatáshoz.

Végre pontot tesz egy olyan ügy végére, amely már régóta nyomasztotta. Ezzel olyan energiák szabadulnak fel Önben, amelyek egyúttal új utakat is megnyitnak Ön előtt. Nehéz lesz a választás, merre is folytassa. Ne feledkezzen meg azokról a nehézségekről, melyeket át kellett élnie a korábbi kapkodása miatt. Legyen most türelmesebb és megfontoltabb, hogy elkerülhesse a hasonló helyzeteket.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár nem úgy indul a napja, hogy reménykedni merne a kellemes folytatásban, de nem engedi, hogy a reggeli feszültség rányomja a bélyegét a hangulatára. Igyekszik mihamarabb lezárni magában a vitát és továbblépni. Inkább félrevonul, és olyan feladatokat keres, amelyek elterelik a figyelmét és még sikerekkel is kecsegtetnek. Készen áll arra, hogy akár felfedezőútra is induljon, csak a lelki békéjét szeretné megőrizni.

Ha sikerül átlendülnie a holtponton, már mindent sokkal színesebben fog látni. Érthető, ha az elmúlt napok kudarcai miatt érzett fájdalom elhatalmasodik Önön, de ezek egyúttal olyan leckék voltak, melyek által sokat tanult. Ha ezt elfogadja, máris megtett egy lépést afelé, hogy kilábaljon a gödörből. Keressen új célokat, amelyekért érdemes lesz harcolni, de közben azzal is tisztában van, hogy ezek a csaták eredményesek lesznek.

