Napi horoszkóp - 2017. október 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha van probléma, akkor arra megoldásnak is lennie kell. Nem szabad feladnia az első nehézség láttán, bízzon önmagában és abban, hogy megtalálja a kiutat. A remény addig él, amíg harcol. Tudjon örülni az apró lépéseknek, mert kezdetben csak így fog haladni, ne várjon nagy ugrásokat. De ahogy egyre világosabbá válik a helyzet, úgy tér vissza a nyugalma és lesz egyre több ötlete és lendülete.

Nem szívesen alkalmazkodna másokhoz, ezért kerüli az embereket. Így azonban bizonyos feladatait félre kell tennie, mert azokkal egyedül nem tud megbirkózni. Elfogadja azt a helyzetet, hogy másképp alakul a napja, mint azt tervezte, de a nyugalmát nem áldozza fel az eredmények érdekében. Érdemes lenne máskor is így gondolkodnia, számos kellemetlenséget elkerülhetne, ha képes lenne félrevonulni, amikor fáradt.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár már összeállt a fejében a kép, még vannak kétségei. Ezekről beszéljen bátran a szeretteivel, hiszen őket is érinti a kérdés. Lehetnek olyan ötleteik, amelyek nem csak Önt nyugtatják meg, de akár a folyamatokat is leegyszerűsíti. Hallgassa meg a tanácsokat és dolgozza azokat össze a már meglévő tervekkel és induljanak is el, ne várjanak tovább. Igazi csapattá kovácsolódtak össze az előkészületek alatt.

Bár az egyik ötletével kudarcot vallott, ez még nem ok arra, hogy ne merjen újratervezni. Szedje össze magát, érték már ennél nagyobb csalódások is és képes volt mégis talpon maradni. Most sem szabad feladnia, keressen egy másik utat. Célba juthat azon is, lehet, kicsit több időt vesz igénybe, de a kitartása végig elkíséri. Bár úgy érzi, most pihenésre lenne szüksége, de ilyenkor kell azonnal ?visszaülni a lóra?.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Új kapcsolatok alakulnak ki, de legyen körültekintő. Nem mindenki közeledik Önhöz tiszta szándékkal, valódi érdeklődéssel, ezt még idejében fel kell ismernie. Legyen inkább távolságtartó még azokkal is, akikkel gyorsan megtalálta a közös hangot. Mivel elveszettnek érzi magát, ezért az emberismerete becsaphatja. Vágyna ugyanis az elismerésre, újdonságokra, abban reménykedik, így új irányba indulhat el.

Ha valóban fontosak a célok, akkor az akadályok nem tántoríthatják el. Éppen ezért is merülnek fel, így tudja eldönteni, vajon tényleg hajlandó lesz-e harcolni. A kezdeti nehézségek után jönnének a valódi küzdelmek, így ne is folytassa a megkezdett utat, ha mármost érzi a feszültséget magában. Lehet, később nagyobb lesz a lelkesedés és mégiscsak megvalósítja az elképzeléseit, de ehhez nyugalomra és kitartásra lesz szüksége.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Önmagának se tudja megmagyarázni, miből ered a belső feszültség. Kerülje az embereket, mert könnyen megbánthatja őket azzal, hogy indokolatlanul bűnbakot csinál belőlük. Kerülje a szellemi kihívásokat, mert képtelen végigvinni a gondolatokat, ha elágazáshoz érkezik, nem tud dönteni. Mozogjon olyan témákban, területen, ahol a tapasztalata megmutatja, merre érdemes haladni, nem okoznak különösebb fejtörést a szükséges lépések.

Képtelen összpontosítani, ezt mutatják az elkövetett hibák is. Érdemes maga mellé olyan segítséget keresni, aki időben figyelmeztetheti lépéseinek várható következményeire. Így már előre mérlegelheti, merre tartson, mikor kell másik irányba mozdulni. Ha egyedül halad előre, egyre feszültebbé válik, hiszen miközben folyamatosan tevékenykedik, egy helyben toporog és igyekszik önmagát utolérni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár szeretne visszavonulni, a szerettei ezt nehezményezik. Szóvá teszik, hogy kizárja őket az életéből, így hiába próbálnának segíteni, ezt nem teszi lehetővé. Egyedül azonban nem lesz képes megbirkózni a problémákkal, már próbálta többször is. Ideje belátni, a továbblépéshez tanácsra van szüksége és ezt megkaphatja, ha nyíltan, őszintén beszél azokkal, akik mindig is ott álltak Ön mellett a nehéz időkben.

Ne szalassza el a lehetőséget csak azért, mert így félre kell tennie a terveit. A feladatok megvárják, azonban ilyen alkalom nem nyílik minden nap az életében. Sokat várt erre, és bár bízott benne, olyankor érkezik, amikor felkészül rá, de végül a sors hamarabb rendelte Önnek. Ne habozzon, gondolatban már oly sokszor végigment ezen az úton, hogy nem érhetik meglepetések még akkor sem, ha most épp nem is így gondolta a napját.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Feszült légkörben könnyen felszínre törhetnek az indulatok és azzal csak tovább nehezíti a helyzetét. Csak úgy tudják tisztázni a nézeteltérést, ha képes nyugodt maradni és szavakba önteni a gondolatait. El kell kerülnie a személyeskedést, azzal ugyanis csak még mélyebb árkot ásna maguk közé. Érvekkel álljon elő, melyek a másik felet is meggyőzhetik arról, van még folytatása a kapcsolatuknak, csak ezen a kérdésen kell átlépniük.

A továbblépéshez arra lesz szükség, hogy kielemezze a történteket. Ehhez pedig először meg kell nyugodnia. Nem siettetheti a folyamatot, mert azzal csak átmeneti megoldás születne és tüske maradna a lelkében. Meg kell értenie, miért jutottak el idáig és hogyan kerülhették volna el, hogy egyetlen kényes kérdés miatt így elmérgesedjen a viszonyuk. Nem a bizalom hiánya okozta ezt a félreértést, hanem több lépés együttes hatása.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp