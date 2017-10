Napi horoszkóp - 2017. október 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Végre sikerült helyreállítania a belső nyugalmát, ne engedje, hogy ismét Önre ragadjon a feszültség. Kerülje az olyan helyzeteket, ahol a környezetében élők esetleg az indulataikkal Önt is magukkal rántsák. Keressen olyan feladatokat, melyeket félrevonulva, egyedül is el tud végezni, ez remek lehetőség, hogy elterelje a figyelmét minden olyan eseményről, amely esetleg ismét felkavarná, nyugtalanítaná.

A vezetői szerep felelősséggel is jár. Ezzel tisztában kell lennie, ha ragaszkodik ahhoz, hogy az irányítást továbbra is a saját kezében tartsa. Ez nem csak azt jelenti, hogy a saját feladataira kevesebb ideje jut, de szellemileg is megterhelő folyamatosan arra ügyelni, hogy a folyamatok rendben végigmenjenek, a felakadásokat elhárítani. Ráadásul a kialakuló feszült helyzeteket is Önnek kell orvosolnia.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy olyan választ akarnak Önből kikényszeríteni, amely nem egyezik az elveivel. Igyekezzen minél gyorsabban kikeveredni a helyzetből, még mielőtt a sarokba szorítanák. Onnan ugyanis már nem tudna emelt fővel távozni, márpedig ez a célja. Nem akar ugyanis egy olyan úton elindulni, ami folyamatos fájdalmat jelentene, és nem lenne képes azonosulni a célokkal. Ha ezt eléri, valóban büszke lehet a teljesítményére.

Hiába fogadta meg már oly sokszor, most sem számolt el tízig. Hamarabb mondta el a véleményét, minthogy lenyugodott volna. Emiatt ismét kellemetlen helyzetbe került, mert bár a mondandója valós, de olyan éles szavakat használt, amellyel megsértette a másik felet. Így viszont hiába is állt elő használható tanácsokkal, csak falakba ütközött és tovább nőtt a feszültség. Igyekezzen mielőbb elsimítani ezt a kellemetlenséget.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehezen találja a szavakat és emiatt határozatlan ember benyomását kelti. Pedig pontosan tudja, mit szeretne, csak éppen megfogalmazni képtelen a kéréseit. Addig is, amíg eléri, amit szeretne, induljon el egyedül az úton és mutassa meg, mire is gondolt. Talán a tetteivel ikerül úgy irányítania a környezetében élőket, hogy végül mégis kap segítséget, mire elérkezik azokhoz az akadályokhoz, ahol ez szükséges.

Ön is hozzájárult ahhoz, hogy kialakulhatott ez a helyzet. Már induláskor érezte, hogy vékony jégen táncolnak és elég egy apró hiba, hogy letérjenek a helyes útról. Bár próbált folyamatosan figyelni, mégis megtörtént, amitől tartott. Most azonban már ne elemezgesse a múltat, igyekezzen mihamarabb megtalálni a megoldást, mert az idő előrehaladtával egyre nehezebb lesz a célokat újra felidézni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehezen indul a napja, de nem szabad, hogy ez rányomja a bélyegét a hangulatára. Ne azt ismételgesse magában, hogy inkább menekülni kellene, visszabújni az ágyba, hanem idézze fel a mai célokat. Ezeket szem előtt tartva rátalálhat arra az útra, amelyen haladva átlendülhet végül a holtponton és onnantól már ismét önmaga lehet. Az a lendületes, energikus személy, akire a környezetében élők is számíthatnak.

Észrevétlenül veszi át az irányítást a környezetében élők felett, de ezzel nem élhet vissza. Terelgetheti őket a saját céljai érdekében, de közben vegye figyelembe az ő igényeiket is. Akiket most sikerül mag mellé állítania, hosszabb távon is elkísérik, így bátran tervezhet velük. Erre gondoljon, amikor lassabban halad, mint szeretné, hiszen ez most egy befektetés a jövőbe, ne áldozza be a pillanatnyi siker érdekében.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár a kívülállók azt látják, könnyedén sétál be a célba, Ön pontosan tudja, mennyi előkészület kellett ehhez. Éppen ezért ne is engedje, hogy az irigyei elvitassák az érdemeit, legyen büszke a teljesítményére. Megdolgozott ezért a sikerért, ami ráadásul komoly előrelépést jelenthet, ha azok is felfigyelnek erre, akik valóban tudják, milyen komoly tudás és kitartás jutalma ez. Éppen ezért ne is vonuljon félre, maradjon szem előtt.

Az akadályok most elsősorban tanítani szeretnék Önt arra, hogy nem szabad feladni. Bár valóban ijesztő, hogy nem látja a kiutat, mert bármerre indul, falakba ütközik, de ez csak addig lesz így, amíg nem hisz magában. Amint elhatározza, hogy a céljaiért harcolni fog, már más szemmel látja ezeket a nehézségeket. Ráébred arra, hogy a tapasztalatai akkor érnek igazán valamit, ha azokat okosan fel is használja.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár nem a tervei szerint alakul a napja, az emiatt támadt feszültséget ne a környezetében élőkön vezesse le. Valóban ők kényszerítik arra, hogy letérjen a saját útjáról, de ezzel egyúttal olyan területre vezetik, ahova mindig is vágyott. Ugyan nem készült arra, hogy kalandozzon, de a rögtönzés is tartogat magában izgalmakat és tanításokat. Legyen ezért nyitott és elfogadó, hogy mindezt megélhesse, ne csak végigszenvedje.

Nem szívesen mutatja ki, hogy mit is érez. Próbálja magát erősnek mutatni és bár segítségre szorulna, ezt eltitkolja. Nem azzal vívja ki az elismerést, ha álarcot viselve küzd és elutasít mindenkit, aki próbálná megmutatni, merre induljon. Hallgasson legalább azokra, akikben megbízik és tudja róluk, valóban önzetlenül, minden érdek nélkül állnak Ön mellett. A helyzet valóban elkeserítő, de nem reménytelen, csak hinnie kell ebben.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



