Napi horoszkóp - 2017. október 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kezében a napi teendők listájával, sikerül minden ügyének a végére járni. Ahhoz azonban, hogy ne maradjon ki egy sem, folyamatosan vissza kell térnie a kiindulópontra és ellenőrizni, minden a tervek szerint halad. Összpontosítás és önfegyelem, ezek lesznek a mai jelszavai, de teszi mindezt annak érdekében, hogy a céljai elérhető közelségbe kerüljenek. Kemény menetelés, de a jutalom sem marad el a végén.

Bár várnak Önre feladatok, de a környezetében élők is a segítségére várnak. Próbálja összeegyeztetni úgy a teendőket, hogy nem csak a saját érdekeit tartja szem előtt, de igyekszik megfelelni a külső elvárásoknak is. Bár így lassabban halad a céljai felé, de olyan támogatókat állíthat maga mellé, akik a későbbiekben felgyorsíthatják a folyamatokat. Tekintse ezt a napot befektetésnek a jövőjére nézve.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Végre ismét érez magában egy kis energiát, így új feladatokat keres. Ne gondolkodjon azonban még nagy eredményekben, érje be kis lépésekkel, így a kitartása is megmarad. Tudjon örülni a sikereknek, ezekből táplálkozhat. Bár nem téved ismeretlen területre, mégis akadnak olyan kihívások, amikor úgy érzi, nem elég a tudása, tapasztalata. Ilyenkor szellőztesse ki a fejét és újult erővel induljon el ismét.

Higgyen saját magában, így vonzhatja maga köré azokat az embereket, akik a segítségére lehetnek. Ha Ön határozott és elszánt, akkor a környezetében élők is bíznak a sikerben és felsorakoznak Ön mellé. Bátran álljon elő a terveivel, hiszen nem egyedül kell az úton végigmenni és így felgyorsulhatnak a folyamatok. A sikerek még inkább összekovácsolják a csapatot, így hosszabb távon is számíthat rájuk.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha Ön lelkes és elszánt, a környezetében élők is képesek elhinni, a tervei megvalósíthatóak. Bár valóban érdekes ötletekkel áll elő, amelyek nem mindennapos megoldást igényelnek, de megérezve az Önből áradó energiákat és azt a vágyat, ami hajtja előre, nem hagy kétséget afelől, hogy nem fogja feladni. Ennek köszönheti, hogy végül célba is fog érni és mindezt nem egedül kell elérnie, megvalósítania.

Először a kötelezettségek, utána jöhet a nagy lehetőség. Érthető a lelkesedése, hogy azonnal indulni szeretne a most megnyílt úton, de nem teheti kockára a megbízhatóságát azzal, hogy félreteszi a feladatait. Számítanak ugyanis azokra az ígéretekre, melyeket korábban tett és azokra az eredményekre alapoztak többen is, amit most szállítania kell. Ha azonban összpontosít, és nem kapkod, képes lesz végül minden fronton helytállni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Mérlegel, mielőtt döntene és ezt a megfontoltságát igyekeznek most kihasználni. Több remek lehetőség közül kell választania annak a csapatnak, amelynek Ön is oszlopos tagja és bár eddig ebben a fázisban még sosem kérték ki a véleményét, most mégis azt várják, jelölje ki Ön az irányt, merre induljanak. Bár a felelősség egy pillanatra megrettenti, mégis büszkeséget érez, hogy végre már a kezdetekkor is számítanak Önre.

Bár nem Ön hibázott, mégis mérlegeljen. A kapcsolatuk jövője a tét. Ha továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a másik fél ismerje el, neki köszönhető a kialakult helyzet, azzal végképp elszakítja az Önök közötti szálakat. A megoldáshoz így sem kerülne közelebb, ráadásul utána már egyedül kellene megvívnia a csatákat. Vegyen egy mély lélegzetet és lépjen tovább, már csak előre nézzen, ne vissza.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Először nyugalmat kell teremteni, utána lehet szó a megoldás kereséséről. A szemben álló felek képtelenek szót érteni egymással, így Önnek kell felvállalni a közvetítő szerepét. Az álláspontok ugyan nem is állnak oly távol egymástól, de ezt csak úgy ismerhetik fel, ha félreteszik a sértettségüket. Egymást okolják a kialakult helyzetért, holott valójában éppen az vezetett idáig, hogy nem tudták megbeszélni a gondjaikat.

Rögtönöznie kell, de sikerül megőriznie a hideg fejét, így elkerüli a nagyobb csapdákat. Nem véletlenül szereti előre megtervezni a napját, könnyen hibázik ugyanis, csak rövidtávra lát előre. Most azonban a céljait tartja szem előtt és elfogadta, hogy ennek érdekében kockáztatnia kell. Ügyesen veszi az akadályokat, de ne lazítson, mert könnyű letérni a helyes útról, ha nem összpontosít eléggé.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem halad olyan könnyedén, ahogyan azt tervezte. Nem csak több akadály merül fel, de Önből is kiveszett a lelkesedés. Újra meg kell keresnie a célokat, mert azokat elveszítette a szeme elől. Amint sikerül önmagában rendet tenni, ismét minden visszakerül a helyes mederbe, csak ezt az átmeneti állapotot kell átvészelnie. Addig is tegyen meg mindent a siker érdekében, még ha az most kevésnek is tűnik.

Bízik abban, hogy csak a kezdet nehéz, ezért elindul. A tervei ugyan mg nem kidolgozottak, de a lelkesedése átsegíti azokon a nehézségeken, melyekre nem tudott még felkészülni. Ne feledje, mindezt olyan célok érdekében teszi, melyek nem csak az Ön érdekét szolgálják, de éppen azoknak is előrelépést jelent, akik sokat jelentenek Önnek. Iktasson be rövidebb szüneteket, amikor rendezheti a gondolatait és új erőre kaphat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



