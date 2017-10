Napi horoszkóp - 2017. október 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.04

KOS: (március 21 - április 20.)



Amíg a saját útját járja, képes lesz megküzdeni az akadályokkal is. Ha azonban Önre erőltetnek egy olyan feladatot, amellyel képtelen azonosulni, minden egyes nehézségnél keresni fogja a kibúvókat. Vonuljon félre, hogy dönthessen, merre haladjon, csak így lesz elégedett azzal, amit teljesít. Most nem is az eredmények jelentik az Ön számára a sikert, hanem a harcok, amelyeket meg kell vívnia.

Tegyen különbséget a valódi problémák és az olyan gondok között, amelyek csak a gondolatait zavarják össze. Képtelen ugyanis annyifelé szakadni, ahány helyen elvárják Öntől a helytállást. Éppen ezért ki kell választania a lényeges kérdéseket, azokkal foglalkozzon, minden más esetben tudjon nemet mondani. Legyen határozott, amivel egyértelművé teszi a környezetében élők számára, hogy vannak kitűzött céljai.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Sokszor már az is nagy segítség lehet, ha valakit meghallgatnak. Önhöz fordulnak tanácsért, hiszen nyugalmat sugároz, és ebből szeretnének erőt meríteni. Nem is kell megoldásokat keresnie, csak csendben figyelni és engedni, hogy a másik fél szavakba önthesse a problémáját. A népszerűségét annak köszönheti, hogy ezt felismeri, így nem is tűnik okoskodónak, de mégis megadja a keresett válaszokat.

Döntenie kell, az eszére vagy a szívére hallgasson. Nem kap sok gondolkodási időt, ezért az ösztönei vezérlik. Ha már elindult, ne azt mérlegelje, mi lett volna, ha a másik utat választja, éljen azzal a lehetőséggel, amely mellett letette a voksát. Az így elért eredményeket ugyanúgy a kimagasló teljesítményének köszönheti, ahogyan az a másik esetben lett volna. Legyen ezért elszánt és határozott, ne sokat habozzon.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha már eldöntötte, ne habozzon túl sokáig, induljon el. Bár még bizonyos lépéseket nem dolgozott ki, de a lendülete viszi előre, észrevétlenül veheti azokat az akadályokat is, melyekre nem készült fel. Most van lehetősége megvalósítani ezt a tervét, ha elszalasztja, csak bosszankodna miatta. Tele van energiával, így a határidős kötelezettségeit is képes elvégezni, emiatt sem kell aggódnia.

Ön is tudja, a problémát csak úgy lehet megoldani, ha leás a gyökeréig. Ehhez ugyan fel kell tennie kényes kérdéseket és nem menekülhet el a válaszok elől. Használja ki az alkalmat, hogy kevesebb a kötelezettsége és sikerült nyugodtan ébrednie. Így kellő türelemmel nyithat azok felé, akik elkísérhetik Önt azon az úton, ami számos kellemetlenséget tartogat ugyan, de egyúttal meghozza a kívánt eredményeket is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Rögtönöznie kell és ilyenkor többnyire feszülté válik. Gondoljon a céljaira, fogadja el, hogy ezek a kényelmetlenségek elkerülhetetlenek, ha szeretné megvalósítani azokat. Áldozatok nélkül ugyanis nincsenek eredmények, ezt már nem egyszer meg kellett tapasztalnia. Most csak ismét bebizonyíthatja, hogy az elszántsága csodákat képes alkotni, ha engedik, hogy kibontakozzon, nem ismer lehetetlent.

Amíg kifogásokat keres, nem fog elindulni. Márpedig akkor az eredmények is elmaradnak. A siker nem hullik az ölébe, arra várni, hogy lemondások nélkül megkapja, csak időveszteség. Pontosan felérte már, milyen áldozatokat kell hoznia és nem is talált azt olyan nagynak, ami indokolná a mostani bizonytalanságát. Bízzon a képességeiben, hiszen ha Ön nem teszi, a környezetében élők is elfordulna Öntől.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy az irányítást a kezében tartsa. Emiatt azonban folyamatosan hibázik, és azt veszi észre, hogy nem jönnek az eredmények. Ne másokat okoljon, hiszen csakis saját magának köszönheti, ha nem jól osztja be az erejét. Az energiáit arra kellene fordítania, hogy járja a saját útját, de ne foglalkozzon olyan kérdésekkel, melyek nem viszik közelebb céljaihoz még azért sem, hogy továbbra is vezető szerepben tetszeleghessen.

Úgy tűnik, mintha az ölébe hullottak volna az eredmények, de a kívülállók nem láthatják, mennyi munkát fektetett abba, hogy most csak könnyedén besétáljon a célba. Ne hallgasson azokra, akik irigykedve megjegyzéseket tesznek erre, hiszen nem is nekik akar megfelelni. Sokkal fontosabb, hogy Ön tisztában van azzal, mennyi lemondás árán ért el idáig és most minden oka megvan arra, hogy ünnepeljen.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne engedje, hogy becsukódjon Ön előtt az ajtó, még ha ne is a legjobbkor nyílt ki. Ügyes szervezéssel megoldhatja, hogy éljen a lehetőséggel, de a kötelezettségeit is elvégzi. Fogadja el a felkínált segítséget, ez nem csökkenti az érdemeit. Ne kapkodjon, lépésről lépésre haladjon, csak így kerülheti el az olyan hibákat, amelyek lelassítanák, esetleg meg is hiúsítanák az elképzeléseit, az álmait.

Csukott szemmel nem csak hibákat vét, de a lehetőségeket sem veszi észre. Legyen nyitott és fogékony az újdonságokra, mert ezek által léphet előre. El kell indulnia az úton, ha valóban fontosnak tartja a célt, amelyet kitűzött erre a hónapra. Bár úgy tűnik, van még ideje, de bizonyos folyamatoknak be kell érnie, ezért számolnia kell kényszerszünetekkel is. A határozottsága és a tapasztalata azonban pontosan megmutatja, mit is kell tennie.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



