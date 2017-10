Napi horoszkóp - 2017. október 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár nem számolt bizonyos akadályokkal, ez még nem ok arra, hogy feladja a kitűzött célokat. Fel volt készülve rá, hogy nem lesz egyszerű elérni, így nem is történt más, mint ez valósággá vált. Bizonyítsa be elsősorban saját magának, hogy képes harcolni olyan ügyért, amit fontosnak érez. Az utóbbi idők kudarcai ugyanis elbizonytalanították, de ez most egy remek lehetőség, hogy az önbizalma helyreálljon.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Mivel az Ön kezében futnak össze a szálak, így érthető, ha Öntől várják az iránymutatást is. Meg kell őriznie a nyugalmát még akkor is, ha úgy gondolja, a folyamatok kezdenek letérni a helyes útról. Nem véletlenül várják Öntől a megoldást, hiszen ha valaki, akkor Ön lehet az, aki előre látja a következményeket és így már akkor tud helyesbíteni, amikor még nem is sejthető, hogy gondok lesznek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár volt terve erre a napra, váratlan események ezt teljesen átrendezik. Újra kell gondolnia, mely feladatok nem tűrnek halasztást, ezekkel mindenképpen foglalkoznia kell. Ahol azonban a határidők még nem szorongatják, azok helyett kénytelen lesz kézbe venni a hirtelen felmerült problémákat, mert nem szeretné csak a szőnyeg alá beseperni, hogy aztán a legváratlanabb időpontban ismét felbukkanjanak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tele van energiával, ne hagyja ezt veszni. Vegye kézbe azokat az ügyeket, ahol tudja, hogy komoly küzdelemre kell számítania. Most könnyedén vívja meg a csatáit, legyenek ezek váratlanul felmerülő akadályok vagy a környezetében élők kétségei. Mindenre van válasza, így nehéz lenne elbizonytalanítani, sőt, a feltett kérdések is csak megerősítik abban, hogy a helyes úton jár, nem szabad arról letérnie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Őrizze meg a nyugalmát, ha tisztázni szeretné a nézeteltérést. A vélemények nem is állnak olyan távol egymástól, de hosszú út vezet odáig, hogy ezt felismerjék. Tegye fel a szükségesnek vélt kérdéseket és igyekezzen megválaszolni azokat, amelyek a másik félben fogalmazódnak meg. Az így elindult beszélgetés fogja aztán Önöket elvezetni ahhoz a ponthoz, ahonnan már közösen tudnak továbbindulni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha megfogalmazódott Önben a cél és felmérte az utat, induljon el. Ne hallgasson azokra, akik azt próbálják Önbe sulykolni, hogy képtelen lesz megvalósítani az elképzeléseit. Ők azok, akik a későbbiekben is csak hátráltatnák, ezért inkább zárja ki a folyamtokból a kétkedőket és azokkal tartson, akik folyamatosan erősítik a hitét és biztatják, hogy harcoljon. Lesznek váratlan akadályok, de ilyen támogatással képes lesz ezekkel megbirkózni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Erre a lehetőségre várt és most, hogy megnyílt Ön előtt az ajtó, elbizonytalanodott. Próbáljon meg időt nyerni, mert ha visszautasítja, akkor hosszú időre, de akár végleg is búcsút inthet neki. Forduljon támogatásért azokhoz, akik jártak már Ön előtt ezen az úton, ők felkészíthetik Önt a várható nehézségekre és akkor talán már nem is tűnnek olyan ijesztőnek az Önre váró akadályok. A céljaiért harcolni kell, ezt ne feledje.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne engedje, hogy a kialakult feszültség megtelepedjen Önben. Amint érzi, hogy a nyugalma csökken, mert nem tudja megértetni magát a környezetében élőkkel, vonuljon félre. Inkább tevékenykedjen egyedül, de felesleges magyarázkodásokba ne kezdjen. Így nem kell alkalmazkodnia másokhoz, haladhat a saját útján az Önnek megfelelő tempóban. Ezzel nem csak a figyelmét tereli el, de az elért eredmények visszaterelik az útjára.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Addig elemezze ki az eseményeket, amíg él Önben, ne engedje, hogy leülepedjen, eltemetődjön. A lényeg ugyanis éppen azokban a részletekben rejlik, amelyek az idő előrehaladtával elhalványulna. Tiszta fejjel, higgadtan gondolja át újra, mi vezetett odáig, hogy újra kell terveznie és már nem számíthat azokra, akikre eddig építette az elképzeléseit. Sokat tanulhat Ön is, de egyúttal azt is megérti, nem lehet mindenre befolyással.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne másoktól várja a megerősítést, Önnek kell azon dolgozni, hogy az önbizalma helyreálljon. Ne a kudarcokra gondoljon, hanem az elért szép sikerekre. Ezek által lépett előre és jutott el idáig. Ne hallgasson az irigyeire, akik azt próbálják Önbe sulykolni, hogy a szerencséjének köszönheti a jelenlegi helyzetét. Az, hogy képes volt a nehéz időkben talpon maradni, bizonyíték arra, hogy van tartása, ereje, amire építhet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Hiába kap tanácsokat, ha azokat nem fogadja meg. Ezzel azt éri el, hogy elfordulnak Öntől a környezetében élők. Mivel nincs megoldási javaslata, érdemes lenne megfontolni a hallottakat, ha szeretne továbblépni. Bár egyelőre még a helyzetet sem érti, de akik már jártak Ön előtt ezen az úton, rendelkeznek kellő tapasztalattal, így bátran követhetné a javaslataikat. Ez még nem jelenti azt, hogy Ön gyenge lenne.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Elbizonytalanodott, szüksége lesz arra, hogy támogassák. Ezért olyan emberek között mozogjon, akikre hallgat, akikben megbízhat. Könnyen kihasználhatnák erőtlenségét, ezért már induláskor ki kell, hogy tűzzön maga elé egy irányt, amihez tartani tudja magát. Bár így is letér az útról, de ezt hamar felismeri és még időben javítva végül eléri azokat a célokat, amelyeket kitűzött maga elé. Bár most csak apró lépéseket tett meg, de ezzel is elégedett lehet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp