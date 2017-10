Napi horoszkóp - 2017. október 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bátran tegye most félre az elképzeléseit és lazítson kicsit. Olyan tervek fogalmazódtak meg Önben, amelyek halaszthatóak, így nem kell azonnal a tettek mezejére lépnie. Önnek pedig hiányzik már egy kis pihenés, az együtt töltött idő a családdal. Teremtse meg ehhez a megfelelő hangulatot, így végül együtt tölthetik a napot úgy, hogy még komolyabb viták sem alakulnak ki. Az elmúlt idők vihari után már ez is jó eredmény.

Árad Önből az a pozitív energia, amelyből táplálkozni lehet. Ennek köszönheti, hogy keresik a társaságát és igyekeznek kiszolgálni. Ne éljen azonban ezzel vissza, ha kér is, ne állítson teljesíthetetlen elvárásokat. Ne másokkal végeztesse el a feladatait, hanem haladjanak együtt, kéz a kézben. Az a kapocs, amely így kialakul, hosszabb távon is elkíséri, ezért inkább a távolabbi céljait tartsa szem előtt, ne az azonnali sikereket.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne erőltesse másokra az akaratát, próbálják meg inkább megkeresni azt az utat, amelyen mindannyian szívesen mennének végig. Bár valóban a célok nem azonosak, a bevethető eszközök mégis sokban hasonlítanak. Egymást erősítve, támogatva még úgy is gyorsabban haladnak, ha néha olyan feladatokat is elvégeznek, amelyek nem a saját elképzelésekhez tartoznak. Így ráadásul egy összetartó csapat is kialakulhat.

Ne feledje, a siker elsősorban azon múlik, Ön hogyan közeledik a problémához. Ha már előre elhatározza, hogy megoldást fog keresni, akkor jöhetnek akadályok ugyan, amelyek megállíthatják, de képes lesz talpon maradni és folytatni az útját. Ha azonban már előre azt mondogatja magának, úgysem érhet célba, az ilyen alkalmak egyúttal lehetőséget adnak a megfutamodásra. Az Ön döntése nagyban befolyásolja a végeredményt.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A családi béke érdekében inkább enged. Nem is veszít olyan sokat, mint ahogy azt gondolta. Ha el is maradnak feladatok, a közös élmények feledtetik Önnel, hogy ezek bizony még a későbbiekben elintézésre várnak. Szüksége is volt már arra, hogy egy kicsit letérjen arról az útról, amelyek mindig valamilyen határozott eredményhez vezetnek és tudjon csak úgy sodródni az árral. Ez ugyanis egyúttal szellemi kikapcsolódást is jelentett.

Ha már végre sikerült nyugodt hangulatban ébredni, ne rontsa ezt el azzal, hogy gyorsan betervez bizonyos feladatokat. Élvezze inkább a szerettei közelségét, tudjon lazítani. Egy nap nem csak akkor lehet sikeres, ha eredményeket tud felmutatni, a boldogságot jelentheti az is, ha együtt gyűjtenek élményeket, melyekre jól esik majd visszaemlékezni a rohanó hétköznapokon. Adja át magát a szórakozásnak, engedje el a problémákat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Túl könnyen szavazott bizalmat valakinek és most visszajutnak Önhöz olyan hírek, amelyek miatt ingerülté válik. Ne azokon vezesse le a feszültséget, akik körülveszik, hiszen nem ők árulták el Önt. Első lépésként mérje fel a károkat és tervezze meg, hogyan lehet azokat helyreállítani. Ez egy hosszabb folyamat lesz, ezért nem is érdemes kapkodni. Most a gyorsaságnál sokkal fontosabb a higgadtság és a megfontoltság.

Kívülállóként egy adott probléma nem is tűnik olyan nagynak, hogy ne lehessen rá megoldást találni. Éppen ezért tud remek tanácsokkal szolgálni azoknak, akik Önhöz fordulnak, miközben a sajátjait csak tologatja maga előtt. Próbálja meg elengedni azokat és időt adni, hogy eltávolodjanak. Ha már nem keresi görcsösen a válaszokat, akkor fognak szembejönni Önnel. A mások által feltett kérdések segítenek Önnek is keresgélni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szívesen adja át az irányítást, így nem kell az ezzel járó felelősséggel is megbirkóznia. Az így felszabaduló energiákat fordíthatja arra, hogy kielemzi az adott helyzetet. Sokat tanulhat abból, ahogy mások kezelik a problémát és ebbe hogyan vonják be a környezetükben élőket. Mivel nem Önnek kell a lépéseket előre megtervezni, így észreveszi azokat az apró mozzanatokat, amelyek tanulságosak lehetnek.

El kell engednie a múltat, ha szeretne továbblépni. Túl sok időt töltött már el azzal, hogy elemezgette, értékelte az eseményeket. Változtatni azon, ami megtörtént, már nem tud. Így felesleges többedjére is feltenni magának a kérdést, mi lett volna, ha. Keresnie kell egy új irányt és elindulni ahelyett, hogy továbbra is egy helyben toporogva tervezget. Merjen kockáztatni, anélkül nincsenek ugyanis sikerek.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne keressen kibúvókat, engedjen a család kérésének. Nem kell bezárkóznia a négy fal közé ahhoz, hogy kizárja azokat a tényezőket, melyek zavarják. A közös programok, ahol csak a szeretteire figyel, segítenek abban, hogy kicsit elfelejtse a problémákat és megnyugodjon. A megoldások keresésével még várhat, most inkább élvezze az együtt töltött időt, amely ráadásul energiákat szabadít fel Önben.

Ne meneküljön ki a világból, mert úgy érzi, nem értik meg. Közeledjen az Önnek fontos emberekhez nyitottan é türelemmel. Ha valamit többször kell elmondania, próbálja meg másképp megfogalmazni. Mindenki a saját szemüvegén át látja a kérdést, ebből eredhetnek a nézeteltérések. A vélemények azonban nem állnak olyan távol egymástól, hogy azokat ne lehessen végül egy közös pontra terelni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



