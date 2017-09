Napi horoszkóp - 2017. október 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egyedül nem fogja tudni kivitelezni a terveit. Ossza meg a környezetében élőkkel, hogy segítségére lehessenek, ne elvárásokat támasszon velük szembe, keltse fel az érdeklődésüket, próbálja meg átadni nekik a lelkesedését. Bízzon a kisugárzásában, amellyel elvarázsolhatja őket és így szívesen sorakoznak fel Ön mellé, harcolnak Önnel együtt az ügyért. Tudjon dicsérni és megköszönni, hogy ezzel is fenntartsa a lendületüket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár még nem állt össze a kép, a lelkesedése elsodorja és belekezd a megvalósításba. Ne lepődjön meg ezért, ha olyan akadályokkal is találkozik, melyekre nem készült még fel. Ha azonban továbbra is hisz a sikerben, képes lesz ezeket leküzdeni és lendületesen haladni előre. A kitartása meghozza a gyümölcsét és ugyan célba ér, de azért érdemes lesz lenyugodva átgondolni, mennyi kockázatot is vállalt így fel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem szívesen mozog emberek között, ezért igyekszik a feladatait maga elé tartani álcázásként. Akik ismerik, felismerik azonban, hogy mindez csak menekülés, ráadásul leginkább önmaga elől. Igyekszik elterelni a figyelmét ugyanis azokról a problémákról, melyek az elmúlt napok feszültségét okozták, de még mindig nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy leüljön az érintettekkel és megbeszéljék.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Régóta szemezget egy adott területtel, most végre van egy is ideje, hogy megismerhesse. Bátran vonuljon félre és fordítsa figyelmét arra, hogy az Önben felmerülő kérdésekre megtalálja a választ. Csak akkor döntheti el, hogy érdemes lesz mélyebbre ásni, ha a kétségei forrását kiiktatja. Ehhez azonban valóban elmélyülésre és összpontosításra lesz szükség, így kérjen a családtagoktól megértést.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Vannak napok, amikor jobb lenne ki se kelni az ágyból és elengedni az összes kötelezettséget. Ilyen hangulatban ébred és már talán meg is győzte volna magát, hogy valóban lazít egy kicsit, amikor egy új kérdés is felmerül Önben. Bár először csak azzal kezd el foglalkozni, végül szép lassan belerázódik és kézbe veszi azokat a feladatokat is, melyekről már lebeszélte magát. Fárasztó, ugyanakkor eredményes órákat tudhat így aga mögött.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár úgy tervezte, kézbe veszi az irányítást, végül a szerettei meggyőzik arról, most inkább ők szerveznék meg a napot. Figyelembe veszik a kéréseit, így nem marad el olyan feladat, ami miatt bosszankodna, de utána jön a kikapcsolódás és a közös programok. Az együtt töltött idő rávilágít arra, hogy a nagy rohanásban észre sem veszi, mennyi minden megváltozott és bizony már a problémák sem a régiek, új megoldásokra lesz szükség.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár úgy érzi, tele van energiával, ez csak az első akadályokig segít Önnek előrejutni. Ha már egy olyan nehézséggel találkozik, amelyre nem rendelkezik kész megoldással, inkább menekülőre fogja. Kerülje ezért a kalandokat, az ismeretlen területeket, járjon azon az úton, ahol nem kell meglepetésre számítania. Ne másoktól várja el, hogy átlendítsék a holtponton, inkább Ön ügyeljen arra, hogy azok ne is jöjjenek el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tegye most félre a sikeréhségét és próbáljon meg lazítani. Bár jobb szereti azokat a napokat, amikor folyamatosan van mit csinálni és ennek van is eredménye, szükség van olyanokra is, amikor az ember megáll és átgondolja a múlt eseményeit. Ugyan elkerülték a nagyobb kudarcok, azért így is volna mit kiértékelni és akadnak olyan tanulságok, amelyek felett ugyan átsiklott, de most érdemes ezekre visszatérni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne engedje szabadjára az indulatait, próbálja úgy megbeszélni a felmerült problémát, hogy végig tárgyilagos marad. Csak így van ugyanis esélyük arra, hogy megtalálják a közös nevezőt. Ha elveszíti a türelmét, végül úgy állnak fel az asztaltól, hogy az akár a kapcsolat végét is jelentheti. Pedig a nézetek nem is állnak olyan távol egymástól, csak rá kell lelni a szálra, amely mentén elindulhatnak egymás felé.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne csak a feladatait tartsa szem előtt, a családtagok lelki életével is foglalkoznia kell. Mindenképpen szakítson időt arra, hogy megteremtve az otthon nyugalmát, le tudjanak ülni egy asztalhoz és átbeszélni az elmúlt hét eseményeit. Elrohantak egymás mellett és maradtak tüskék, melyeket most ki kell húzni. Bár ez fájdalommal járhat, mégis most kisebbel, mintha mindent hagy tovább a maga menetében haladni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Elsősorban szellemi kihívásokat keressen, ezen a téren várhat magától kimagasló teljesítményt. Ha például érdeklődik bizonyos témák iránt, érdemes ezeknek most utána olvasni. Hamar felismeri ugyanis, melyek azok, amelyekben érdemes lesz elmélyülni, mert megoldásokat tartogat bizonyos helyzetekre. És elengedi azokat, amelyek ugyan érdekesnek ígérkeztek, de végül mégsem tud azonosulni velük.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne bűnbakot keressen, hanem megoldást a felmerült problémára. Ön is tudja, hogy kinek köszönhető a kialakult helyzet, de azzal, hogy megnevezi, még nem vonulnak el a viharfelhők, csak tovább nő a feszültség. Igyekezzen mindenkit bevonni a folyamatokba, hogy még menet közben kialakuljon az összetartozás érzése, így végül a célba érkezve már senki nem a felelőst keresi, hanem a további együttműködés lehetőségét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp