Napi horoszkóp - 2017. szeptember 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Lassan beérik a gyümölcse annak a rengeteg munkának, amit az ügybe fektetett. Bekanyarodott a célegyenesbe, de még nem dőlhet hátra. Most jönnek azok az akadályok, amelyektől a legjobban tartott. Az eddig nyújtott teljesítménye azonban erőt ad ahhoz, hogy lendületesen megugorja azokat és így már könnyedén lezárhassa a folyamatokat. Legyen ideje megünnepelni a sikert, az új kihívások várhatnak még.

Ami a szívén, az a száján. Nem is gondolkodik el azon, hogy ezzel bizony megbánthatja a másik felet. Nem kell a véleményét magába fojtani, de érdemes nagyobb figyelmet szentelni a megfogalmazásra. Ha a cselekedetet kritizálja, nem magát az embert, könnyebb elérni, hogy meghallgassák és meg is fogadják a kritikáit. Ügyeljen a szavak megválasztására, azok ne legyenek sértőek és ne személyeskedjen, maradjon tárgyilagos.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha egy feladat közel áll a szívéhez, észre sem veszi, mekkora akadályokat kell leküzdenie a siker érdekében. Ezért indulás előtt elsősorban arról győzze meg magát, hogy szeretne az adott kérdéssel foglalkozni, az valóban sokat jelentene Önnek, ha sikerülne megoldást találni rá. Máris nő Önben a lelkesedés és olyan energiák mozdulnak meg, melyekről nem is sejtette, hogy ott lakozik Önben.

Bár legszívesebben a mai feladatokat elsüllyesztené a fiók mélyére, de egy belső hang azt diktálja, inkább zárja le azokat mielőbb. Ez a hozzáállása új kapukat nyit meg Ön előtt, hiszen bebizonyítja, hogy lehet Önre számítani, képes akkor is kimagasló teljesítményt nyújtani, ha közben a gondolatai máshol járnak. Tele van lendülettel és egyre felszabadultabb, ahogy halad előre és veszi le a terheket a válláról.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Vegye le az álarcot Ön is, ha őszinteséget vár el a másik féltől. Úgy ugyanis nem tudják megbeszélni a problémát, ha nem osztja meg vele a kétségeit, a véleményét elhallgatja. A nyíltság csak kölcsönösségen alapulhat, ellenkező esetben mindig is maradni fognak tüskék, melyek csak elmérgesítik a kapcsolatot. Legyen megértő és türelemmel hallgassa végig azokat az érveket, amelyeket felsorakoztatnak Önnek.

Ön is tudja, hogy ez a bizonyos kérdés feszültséget szít. Éppen ezért most ne is hozza szóba, hiszen egyébként is gyülekeznek a viharfelhők. Most inkább arra kell törekednie, hogy visszahozza a nyugalmat és folytathassák a megkezdett feladatokat. Minél előbb szeretne ugyanis pontot tenni az ügy végére, hiszen várják már az új kihívások. Azokat azonban csak akkor tudja megkezdeni, ha nem kell a figyelmét megosztania.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehezen tudja feldolgozni, ha egy emberben csalódik. Most ismét az a helyzet állt elő, amikor az Ön számára is világossá válik, amit már többen is próbáltak elmondani, bizony megint kihasználták. Ha valakire haragudni szeretne, az legyen saját maga, hiszen mindig is voltak kétségei, azok a bizonyos belső hangok is folyamatosan figyelmeztették, túl gyorsan engedte közel magához ezt a személyt.

Amikor nincs kedve az új kihívásokhoz, képes a rutin feladatokkal is hosszasan elidőzni. Próbálja azzal húzni az időt, hogy nem szállítja az eredményt, inkább a cél előtt egy lépéssel megtorpan, mintha elbizonytalanodna. Ezzel ugyan valóban azt a benyomást keltheti, hogy folyamatosan munkálkodik, de akik jól ismerik, pontosan látják, hogy csak menekül. Talán a kimerültség vagy a fásultság teszi, de nem vágyik kalandokra.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne meneküljön a valóság elől, vallja be a környezetében élőknek, hogy megfáradt. A kifogások keresése is energiát igényel, így nem ez a megoldás arra, hogy ne keressék új lehetőségekkel. Mondja el őszintén, hogy szeretne lassítani, most egy kicsit pihenni, ezért csak a legszükségesebb feladatokat látja el. Sokkal hamarabb talál újra önmagára, ha nem kell álarc mögé rejtenie az Önben lejátszódó folyamatokat.

Nem egyedül érte el a sikereket, még ha a célszalagot Ön is szakította át. Ha továbbra is szeretne ilyen teljesítményt felmutatni, ne feledkezzen meg azokról, akik nélkül ez nem jöhetett volna létre. Ismerje el ne csak nekik, de a külvilágnak is, hogy a támogatásuk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy most itt lehetnek. Ezzel leteheti az alapját egy olyan csapatnak, amellyel még sok hasonló örömben lesz része.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Az akaratossága és az önfejűsége sok szép eredményt hozott már, de vezethet oda is, hogy magára marad. Tudnia kell, mikor van szükség arra, hogy ne hátráljon meg, és mikor kell elismernie, hogy tévedett. Vannak helyzetek, amikor hiába hiszi, hogy a helyes úton jár, az bizony nem fogja elvezetni a céljaihoz. Ha pedig erre még fel is hívják a figyelmét, érdemes elgondolkodnia rajta és akár visszafordulni.

Vannak már eredmények, de az igaziak még váratnak magukra. Ne legyen türelmetlen, tudja élvezni már az utat is, amely végül elviszi a célig. Sokat tanulhat, amire szüksége is lesz, ha nem szeretne ott megállni. Tele van már most új tervekkel, így most fogadja el, hogy tapasztalatokat kell szereznie. Máris más szemmel látja az akadályokat és ismét erősnek érzi magát, hogy leküzdje azokat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



