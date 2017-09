Napi horoszkóp - 2017. szeptember 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne veszítse szem elől a céljait és akkor az akadályok sem lesznek leküzdhetetlenek. Csak tudnia kell, miért harcol. Nem szabad feladnia csak azért, mert átmenetileg elfogyott az energiája és mindent olyan távolinak érez. A segítség például ott van közvetlenül a közelében, csak kérnie kell. Forduljon azokhoz, akik már Ön előtt megtették az utat, ők biztosan tudnak tanácsot adni, hogyan lehet átlendülni a mélyponton.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár váratlanul nyílt meg Ön előtt a lehetőség, valahol mégis várta már nagyon. Ne habozzon, mert hamar be is csukódhat az ajtó, lépnie kell, ha szeretné kihasználni. Ha most még nem is tud végigmenni az úton, induljon el és tegyen meg mindent a siker érdekében. Ne feledkezzen meg arról, miért is harcol, hiszen így veheti az akadályokat könnyedén, szinte észrevétlenül. Szüksége van a sikerélményre, most ezt megkaphatja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Amint lezár egy feladatot, jön a következő. De most nem adhatja fel, hiszen erre az akadályra is felkészült, amikor kitűzte maga elé a célokat. Ez egy mozgalmas időszak kezdete, melynek végén várja a siker, amelyet csakis önmagának köszönhet majd. Legyen határozott és kitartó, a gyümölcse ennek be fog érni talán még hamarabb is, mint gondolná. Csak okos szervezésre van szüksége, hogy felgyorsítsa a folyamatokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Amikor már úgy érzi, hogy a hullámok maguk alá temetik, akkor ébred rá, ki áll Ön mellett önzetlenül. Akik most nem hagyják cserben, azokra építhet a későbbiekben is. Próbáljon a felszínen maradni, hiszen csak akkor hallják meg a segítségkérését, ha azt látják, Ön is mindent elkövet a siker érdekében. Aki azonban menni akar, engedje el, hiszen előbb vagy utóbb egyébként is cserbenhagyta volna Önt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem utólag kell belátni, ha hibázott, inkább hallgatni azokra, akik már előre figyelmeztetik erre. Ön is érzi, hogy a választott út talán nem a céljaihoz vezet, de annyira szeretne már sikereket elérni, hogy hajlamos lehet kapkodni. Álljon meg még egyszer indulás előtt és idézze fel, miért is készül harcolni. Ha még mindig úgy gondolja, ez lesz a helyes választás, akkor ne habozzon tovább, e tartson is ki a döntése mellett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ezzel a döntésével hosszú távra kötelezi el magát. Ezért ne is kapkodjon, beszélje meg a lehetőséget azokkal, akiket érinthet a folytatás. Szüksége lesz egy biztos háttér országra és ezt csak akkor kaphatja meg, ha már a folyamatok elején megosztja velük a gondolatait. Természetesen nem csak az előnyöket, de a várható nehézségeket is számba kell venniük, de ha ezeket átbeszélik, az elhatározása végleges lesz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



A környezetében élőket is meglepi azzal, ahogyan reagál az Önt érő sérelmekre. Olyan mély indulatok törnek fel, melyekről még Ön sem tudott. Így viszont végre megkönnyebbül, hiszen akarva-akaratlanul is kimondja azokat a szavakat, amelyek egy-egy tüske voltak a szívében. Lesznek, akik emiatt megszakítják Önnel a kapcsolatot, de olyanok is, akikkel tiszta lappal tudják folytatni, és talán most még közelebb kerülnek egymáshoz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne akarjon mindenre egyedül megoldást találni, kérjen segítséget. Bár lehet, emiatt lassabban halad, de ápolhatja a kapcsolatait, amelyek később nélkülözhetetlenek lesznek. Tekintsen a mostani folyamatokra úgy, mintha befektetné az idejét egy későbbi nagyobb siker reményében. Haladjon az útján, de vigye magával azokat, akik sokat jelentenek Önnek és tudja, hogy ez az érzés kölcsönös.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Új kapcsolatokat épít, mert úgy érzi, így a világ is kitárul Ön előtt. Valóban megnyílhatnak ajtók Ön előtt, azonban csak erre nem alapozhat egy ismeretséget. Ne a lehetőséget lássa az adott emberben, hanem a személyt, aki ugyan lehet, hogy adni is tud, de nem ez határozza meg az értékét. Ön is tudja, csak az érdekekre nem érdemes építeni, hiszen azok folyamatosan változnak, és hamar ismét magára maradhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne a gyors, inkább a végleges megoldásra törekedjen. Ha csak besepri a problémát a szőnyeg alá, ugyan átmenetileg lenyugszanak a kedélyek, de majd akkor tör újra felszínre, amikor a legnagyobb szükségük lenne egymásra. Tisztázzák most a nézeteltérést, ezzel egyúttal az is világossá válik, kikre számíthat a későbbiekben is. Jó ezt előre látni, hiszen ennek mentén kell megterveznie a kitűzendő célokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Számos folyamatban lévő ügyében közelednek a határidők. Most elsősorban ezeket vegye kézbe, még ha egy vonzó ajánlat is érkezik. A szavahihetőségét nem teheti kockára csak azért, mert egy kalandos út felkeltette az érdeklődését. A céljai áldozatot követelnek, az egyik ilyen, hogy le kell mondania bizonyos lehetőségekről, ha nem szeretné elveszíteni azokat az embereket maga mellől, akikben bízik, hogy támogatni fogják.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Szellemileg ugyan friss, de fizikailag már nincs kimagasló formában. Elsősorban ezért is helyezze a hangsúlyt az olyan feladatokra, ahol a szervezőmunkáját, diplomáciai képességeit kamatoztathatja. A tényleges kivitelezést bízza azokra, akik lelkesen követik Önt és szeretnék kivenni a részüket a sikerből. Így ők is hozzátehetnek ahhoz egy jelentős részt, érezhetik akár nélkülözhetetlennek is magukat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp