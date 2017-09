Napi horoszkóp - 2017. szeptember 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ismét felbukkannak azok a problémák, melyeket egykoron csak szőnyeg alá sepert. Ne kövesse el azt a hibát, hogy a gyors nyugalom érdekében megint beéri félmegoldásokkal. Most már járja alaposan körbe a témát és keresse meg a gyökereket, melyeknél fogva végül végérvényesen lezárhatja a kérdést. Bár így a napirendje felborul, de a lelki békéje helyreáll, ami hosszabb távon sokkal fontosabb kell, hogy legyen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem véletlenül bíznak abban, hogy majd Ön pontot tesz az ügy végére. A probléma gyökere egészen mélyre nyúlik le és ennek feltárásához számtalan kényes kérdést kell feszegetni. Önben megvan a bátorság és az elszántság, hogy fel is tegye azokat és kiharcolja az őszinte válaszokat. Türelmes és figyelmes, így nehéz kitérni Ön elől és ez gyorsan elvezet oda, hogy végül mindenki megnyílik Ön előtt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár először megrettenti a lehetőség, de ha alaposan átgondolja, ez egy remek alkalom lehet arra, hogy bizonyítson. Olyan akadályok várnak Önre, amelyek ismeretlenek ugyan, de mégis valódi kalandnak ígérkeznek. Éppen ezért is annyira vonzó, hogy végül igent mond és elindul az úton, amely így számos tapasztalattal és tudással gazdagítja. Kimerítő, ugyanakkor mégis lelkesítő utazás vár Önre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Vannak tervei a napra, ezeket ne áldozza be annak oltárán, hogy másokat támogat. Csak az olyan megkeresésekre mondjon igent, amelyeket össze tud egyeztetni a saját elképzeléseivel. Így nap végén nem kell csalódottan megállapítania, hogy már megint nem végzett a saját feladataival. De közben méltán lehet büszke azokra a teljesítményekre, melyek által másokat segített közelebb a céljaihoz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne tegyen könnyelmű ígéreteket, mert azokat akkor is be kell tartania, ha ráébred, nem is lesz olyan egyszerű. Inkább a válaszadás előtt gondolkodjon, mint menet közben kelljen hosszasan elidőzni a megoldások keresése miatt. Ha kételyei támadnak, valóban képes lesz-e az adott kihívást könnyedén teljesíteni, inkább mondjon nemet, így nem kell a saját feladatait sem a háttérbe szorítani, esetleg elhalasztani.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne tegyen könnyelmű ígéreteket, mert azokat akkor is be kell tartania, ha ráébred, nem is lesz olyan egyszerű. Inkább a válaszadás előtt gondolkodjon, mint menet közben kelljen hosszasan elidőzni a megoldások keresése miatt. Ha kételyei támadnak, valóban képes lesz-e az adott kihívást könnyedén teljesíteni, inkább mondjon nemet, így nem kell a saját feladatait sem a háttérbe szorítani, esetleg elhalasztani.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Most kellene azokat az ígéreteket is teljesítenie, melyeket még akkor tett, amikor nem látta, mára mennyi teendője lesz. Így viszont marad az ügyes szervezés és az összpontosítás, ha valamennyi téren helyt kíván állni. Ne feledje, ezt csak magának köszönheti, ezért ne másokat okoljon a túlterheltsége miatt. Ha nyugodtan megtervezi a lépéseit, végül valamennyi feladatát a megszokott színvonalon végezheti el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A változás fájdalommal is jár. Ezt el kell fogadnia, fel kell vállalnia, ha végig akar menni az úton a céljai érdekében. Ne másoknak akarjon megfelelni, cselekedjen a saját elvárásai szerint. Így kisebb súlyt vesz a vállára, hiszen nem kell alkalmazkodnia másokhoz. Önmagát meg legyőzte akkor, amikor elindult, most már tényleg csak arra figyeljen, hogy kellő türelemmel és alázattal viselje az áldozatokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Hiába a tervek, semmi nem alakul annak megfelelően. Fektethet energiát abba, hogy mégis valahogy az úton maradjon vagy elengedheti az elképzeléseit és hagyja, hogy az ár magával sodorja. Így is találhat olyan célokat, melyekkel képes azonosulni és harcolni azokért. Most leginkább az tartja Önben a lelket, ha jönnek az eredmények, még ha nem is éppen azok, amelyeket még pár napja kitűzött maga elé.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha nem zárja ki a külvilágot, képtelen lesz a saját elképzeléseit megvalósítani. Folyamatosan fordulnak Önhöz segítségért és nem tud nemet mondani. Ezek az új kihívások azonban leterelik arról az útról, amelyet megtervezett. Ne másokat okoljon nap végén, ha ráébred, bizony épp azokat a feladatokat nem végezte el, amelyeket fontosnak tartott. Ha ár így alakult, tudjon örülni az elért sikereknek, még ha azok nem is voltak azonosak az Ön céljaival.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár végre kijutott a gödörből, így ismét tele van energiával, most még tudjon nemet mondani. Először mérje fel az elmaradásait, hiszen az elmúlt napok viharai a teljesítményére is rányomták a bélyegüket. Bár folyamatosan tevékenykedett, így valóban eredményeket is tudott felmutatni, bizonyos ígéretei beváltatlanok maradtak. Most elsősorban ezekre helyezze a hangsúlyt, hogy a szavahihetősége ne szenvedjen csorbát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tegye félre azokat a célokat, amelyek nincsenek elérhető közelségben. Hiába vannak ugyanis elképzelései, ha nem tudja megvalósítani, csak a kudarcok száma gyarapszik. Márpedig most elsősorban sikerélményekre van szüksége ahhoz, hogy talpon tudjon maradni. Éppen ezért tűzzön ki maga elé könnyen és egyszerűen megvalósítható teljesítményeket és haladjon lépésről lépésre, hogy megtapasztalhassa, ha valamit akar, azért tud küzdeni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp