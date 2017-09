Napi horoszkóp - 2017. szeptember 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne engedje, hogy mások befolyásolják a hangulatát. Próbálják kizökkenteni a nyugalmából, hiszen így helyzeti előnybe került. Képes átlátni a problémát és megoldásokkal előállni, mivel nem uralkodott el Önön az a pánik, ami az irigyeit jellemzi. Így ők most mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ne lehessen sikeres, de ha képes uralkodni magán, akkor megállíthatja az ilyen jellegű támadásokat és folytathatja az útját.

Remek hangulatban ébred, szívesen mozog emberek között. Ilyenkor azonban hajlamos könnyelműen igent mondani minden megkeresésre és ezzel szétaprózza a figyelmét. Ne engedje, hogy kihasználják, mindig mérlegeljen, valóban beilleszthető-e a napi teendők sorába az új feladat. Ha túlterheli magát, azzal csak tered ad a hibázás lehetőségének és végül a segíteni akarás szándéka éppen ellenkezőleg sül el.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Fáradtan ébred, ilyenkor minden segítség jól jön, hogy átlendüljön a holtponton. Fogadja el tehát, ha igyekeznek kivenni a kezéből az irányítást, így könnyebben indulhat el egy úton, amelyen aztán már önállóan végigmehet. Szüksége van az iránymutatásra és ezt megkaphatja azoktól, akik közel állnak Önhöz és ismerik már ezt az oldalát. A megfelelő pillanatban már elengedik, hogy szabadon szárnyalhasson, és ismét önmagára találhasson.

Azok véleményét hallgassa meg elsősorban, akik nem csak a kritikát fogalmazzák meg, de szolgálnak egyúttal tanácsokkal is. Okosat mondani Ön is tudna, a problémát az okozza, hogy a megoldásokat nem találja. Élnek azonban a környezetében olyan személyek, akik ismerik ezt a helyzetet, így tapasztalataikat átadhatják Önnek. Ezzel már elindulhat, ha pedig lát célokat maga előtt, gyorsabban lendül át a holtponton.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Legyen inkább magányos harcos és haladjon lassabban, de ne bántsa meg azokat, akik közel állnak Önhöz. Fáradt, ezért nehezen fogadja a kritikát és még ott is ártó szándékot vél felfedezni, ahol ennek nyoma sincs. Kerülje ezért inkább az embereket és járja a saját útját, de így legalább a kapcsolatai nem szenvednek csorbát. Nem mindig a kézzel fogható eredmény a siker, van, amikor örülni kell annak, ha valami nem történik meg.

Vannak olyan napok, amiket el se kellene kezdeni. Ilyen lesz ez a mai. Ha valami félresikerülhet, az biztosan be is következik. Legyen figyelmes és türelmes, hogy mihamarabb észrevegye, ha letér a helyes útról. Ne várjon most kimagasló teljesítményt magától, nagy eredményeket, egyszerűen csak törekedjen arra, hogy nagyobb hibákat ne vétsen. Gyűjtse inkább az erejét azokra az időkre, amikor jobban megy az összpontosítás.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne másoknak akarjon megfelelni, elsősorban a saját magával szemben támasztott elvárásokra figyeljen. Amíg ez összeegyeztethető azzal, amit a külvilág is próbál Önre erőltetni, haladjon az úton. Ha azonban fel kellene adnia az elveit, tudjon nemet mondani, és onnantól ha kell, akár magányosan tovább harcolni a céljaiért. Csak úgy lehet elégedett és kiegyensúlyozott, ha erre odafigyel és nem bont le olyan korlátokat, amiket saját maga védelmében épített.

Érje fel, hol vannak a határai és csak addig merészkedjen el. Hiába próbálna ugyanis kitörni, nincs meg Önben az a harci szellem, ami szükséges lenne a sikerhez. Inkább maradjon a biztonságot jelentő úton, minthogy kísérletezzen és vissza kelljen fordulnia. Bár így az eredmények nem lesznek olyan látványosak, de legalább elérheti azokat, nem kell csalódást okoznia önmagának és a környezetében élőknek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Megerősítésre van szüksége, ezért nehezebben fogadja, ha nem értenek Önnel egyet. Így csak tovább nő Önben a bizonytalanság, valóban tényleg a helyes úton jár-e. A céljait látja maga előtt, de menet közben elveszett a lelkesedés, ezért most nem is olyan határozott. Mégsem az erre a megoldás, ha mindenki biztatja, meg kell hallgatni a kritikákat is, ha azok egyúttal burkolt tanácsok. Csak így nyerheti vissza a magabiztosságát.

Bár még nem szorongatják határidők, de érdemes azokkal a feladatokkal foglalkozni, melyek a fiók mélyén lapulnak. Tele van energiával, ilyenkor az akadályokat is könnyebben veszi, amelyek miatt eddig halogatta az ügyek kézbevételét. Bár most is vannak kétségei, képes lesz-e megbirkózni mindazzal, ami Önre vár, de most nyugodt és elkerülheti a kapkodást, kereshet olyan megoldásokat, melyek nem terhelik túl.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Most van igazán szüksége arra, hogy Ön mellé álljanak. Kicsúszott a lába alól a talaj és elvesztette a céljait. Az egy helyben toporgás azonban csak még mélyebbre sodorná, ezért sürgősen kérjen segítséget. Aki ebben a helyzetben megfogja a kezét, egyúttal bizonyságot tesz arról, hogy valóban önzetlenül áll Ön mellett. Hosszabb időt vesz ugyanis igénybe, míg újra önmaga lehet, aki ezt vállalja, annak számolnia kell ezzel.

Engedjen a csábításnak, hogy tervek nélkül vág bele a napba. Mindjárt az elején egy váratlan ajánlatot kap, ami messze elsodorja a biztonságot jelentő komfortzónájától. De ez egy olyan kihívás, amelyet ha teljesít, hatalmas előrelépést jelenthet, és egyúttal megmutathatja a külvilágnak, erős és megbízható. Ne szalassza el ezt az alkalmat, hiszen így több olyan kérdésre is választ ad, amelyet jó ideje feltett már magának.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



