Napi horoszkóp - 2017. szeptember 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár nem szereti a meglepetéseket, most mégis örül annak, hogy nem a tervei szerint alakul a napja. Leginkább azért, mert bár félre kell tennie a feladatait, de a családtagok körében töltheti az időt. Olyan programmal állnak elő, amely számos élményt rejt magában és Ön szívesen vesz részt abban, hogy a kapcsolatukat ápolja. Emlékeket gyűjtenek, amelyeket jó lesz felidézni a szürke hétköznapokon.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A problémák szőnyeg alá seprése ugyan az adott pillanatban megnyugvást jelent, de már akkor tudja, hogy nem ez lesz a végleges megoldás. Ez a nap ismét azzal telik, hogy az így halogatott kényes beszélgetéseket megejtse, meghozza azokat a döntéseket, melyek feszültséget jelentenek bizonyos kapcsolataiban. De most elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy végigvigye az elgondolásait, a pillanatnyi béke érdekében ne a könnyebb utat válassza.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Hiába vannak remek ötletei, ha azokat nem tudja elfogadtatni azokkal, akikre szüksége lenne. Érdemes nagyobb türelemmel és több érvvel belekezdeni, mert nehéz lesz megértetni az érintettekkel, hogy bizonyos változásokra akkor is szükség van, ha ők ezt nem így érzik. Próbálja az ő nézőpontjukat megismerni és onnan megközelíteni a kérdést, mert hiába egyértelmű az Ön számára bizonyos helyzet, nekik ez talán kevésbé világos.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bármennyire is szerette volna elkerülni ezt a beszélgetést, tovább már nem halogathatja. A helyzet tarthatatlanná vált, így tisztázniuk kell a nézeteltérést, ha szeretnék fenntartani a kapcsolatukat. Az utóbbi időben már nem tudott az érintettre úgy nézni, akiben megbízhat, csak a csalódás jutott eszébe róla. Talán az a hiba nem is volt olyan nagy, hogy ennek így kelljen lennie, de ennek érdekében le kell ülniük egy asztalhoz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amikor megosztotta az információt, nem is hitte volna, hogy valaki ezt képes lesz elferdíteni és így a saját érdekei szolgálatába állítani. Hatalmas csalódás éri, mikor visszajutnak Önhöz a hírek és természetesen már teljesen más értelmet kaptak. Nehéz lesz tisztázni a helyzetet, hiszen nem csak egy embert kell meggyőznie az igazáról, hanem azokat is, akik hallottak az esetről és így téves képet alkottak Önről.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár minden a tervei szerint alakul, mégsem elégedett. Úgy gondolta, gyorsabban fog haladni és így marad ideje egy kis pihenésre is. Bizonyos akadályok azonban komolyabb fejtörést igényeltek, emiatt végül tovább tartott a feladat elvégzése. Azonban még mindig van lehetősége a szeretteivel közös programra, egy rövid szünet után már ismét erőre kap. Ritka alkalmak egyike, amikor az egész család együtt lehet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem alakul minden a tervei szerint, de ez még nem ok a bosszankodásra. Ha el is marad egy-két feladat, az otthona még mindig az a mentsvár, ahol a nyugalmat és a békét keresi. Meg is találhatja, ha nem arra gondol, mit nem csinált meg, hanem értékeli a szeretteivel töltött időt és képes átadni magát a közös élményeknek. Lazítson, felejtse el a kötelezettségeit és élvezze minden percét a programoknak, melyeket megszerveztek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Mivel nem egyszerű megtalálni Önnel a közös hangot, elkerülik a környezetében élők. Képes félreérteni a legártatlanabb kijelentést is, túl fáradt ahhoz, hogy meghallja a mögötte rejlő segítő szándékot. Vonuljon önként félre, hogy rendezhesse a gondolatait és megnyugodhasson. Kapcsolódjon ki, hiszen egy olyan időszak vár Önre, ami megterhelő lesz, minden energiájára szükség lesz, érdemes erre rápihennie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Próbál menekülni az emberek elől, mert képtelen alkalmazkodni másokhoz. A saját útját akarja járni még akkor is, ha figyelmeztetik, kudarcok várnak Önre. Az első akadályok láttán már Önben is megfogalmazódnak kétségek, de egyúttal feltámad a bizonyítási vágy is. Így végül egy igen fárasztó és csak kínkeservvel elért eredmények jellemzik ezt a napot, de legalább elmondhatja, megvalósította, amit eltervezett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár egyedül indul el az úton, végül megérkezik a segítség. Ezt annak köszönheti, hogy képes kérni és nem támaszt teljesíthetetlen elvárásokat. Ha úgy osztja ki a feladatokat, hogy figyelembe veszi mások igényeit, a sikerek sem maradnak el. Az ilyen élmények egyúttal közelebb is hozzák Önhöz azokat az embereket, akik sokat jelentenek Önnek és törekszik arra, hogy a kapcsolatukat elmélyítse.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Gondolatban már sokszor elindult, de mikor ténylegesen a tettek mezejére kellett volna lépni, mindig meghátrált. Most ismét megnyílik a lehetőség Ön előtt, hogy egy olyan célját elérhesse, amelyet eddig távolinak érzett. Merjen kockáztatni és kérjen segítséget. Így az akadályok sem jelentenek majd okot arra, hogy meghátráljon és elhitesse magával is, valóban korai volt még a cselekedni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tele van lelkesedéssel és energiával, de nem tudja, ezt mire használja. Keressen olyan személyeket, akik segítségre szorulnak, így nem csak hasznosítja az Önben rejlő erőt, de egyúttal hasznosan is telik az ideje. Nem marad észrevétlen, hogy önzetlenül felsorakozott bizonyos ügyek mögé, eljön majd az alkalom, amikor ezt viszonozzák Önnek. Most azonban összpontosítson a vállalt feladataira, hogy azokat tökéletesen végrehajtsa.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp