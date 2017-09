Napi horoszkóp - 2017. szeptember 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne egyedül vágjon neki az útnak, kérjen segítséget. Nem is elsősorban azért, mintha erre rászorulna, de így együtt tölthetik az időt. Ne is bosszankodjon, ha valaki hibázik, hiszen most elsősorban az élmények a lényegesek, nem az elért eredmények. Lehet, lassabban halad, talán a célokat se sikerül elérni, de mindez mégsem tekinthető kudarcnak, hiszen közben közelebb kerül a szeretteihez, helyreállítja a megromlott kapcsolatokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Használja ki, hogy tele van energiával és adjon ebből a szeretteinek is. Abban a szerencsés helyzetben van, hogy nincsenek komolyabb problémái, azonban a családtagok segítségre szorulnak. Legyen mindig mód arra, hogy megkereshessék és kiönthessék a szívüket, hiszen ha valakinek lehetnek használható tanácsai, az éppen Ön. Türelemmel és megértéssel hallgatja őket, sokszor már ez is elég ahhoz, hogy megnyugodjanak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne csak a feladatokat ossza ki, tudjon lelkesedést is önteni azokba, akiktől segítséget vár. Tele van energiával és olyan ötletekkel, melyek hasznosak lehetnek mindenki számára, de ezt nehezen értik meg. Míg a szerettei pihenni, kikapcsolódni szerettek volna, Ön próbálja őket arra ösztönözni, hogy ezen a napon is tevékenykedjenek. A célokkal úgy tudnak azonosulni, ha világossá válik számukra, ezek nem csak az Ön érdekeit szolgálják.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tele van ötletekkel, azt sem tudja, melyik úton induljon először. Segítségre nem számíthat, a környezetében élők a saját feladataikkal vannak elfoglalva. Éppen ezért úgy kell megszerveznie a napját, hogy abba minden beleférjen, de egyedül is képes legyen kényelmes tempóban haladni. Ne kapkodjon, és ne rohanjon, hiszen azzal csak a hibázás lehetőségét teremtené meg, legyen megfontolt és határozott.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne csak a saját érdekeit tartsa szem előtt, legen tekintettel a szerettei igényeire is. Míg Önnek a kitűzött célok fontosak, ők szeretnének kicsit megpihenni, Legyen kevesebb feladat, de az kényelmes tempóban is megvalósítható, így Ön is elégedett lehet és a családtagok is lazíthatnak. Bár átmenetileg kicsúszik az irányítás a kezéből, ez nem jelenti azt, hogy csak sodródna az árral és ne tudná befolyásolni a folyamatokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Kevesebb idegeskedés, több figyelem a szeretteinek. Ezen a napon elsősorban ennek mentén szervezze meg a teendőit. Most ne arra helyezze a hangsúlyt, hogy valamennyi feladatát elvégezze, tartsa szem előtt a családtagok igényeit is. Ha nemet mondanak a segítségkérésére, azt ne vegye személyes sértésnek. Inkább tegye félre Ön is a teendőket és derítse ki, vajon miért is vonulnak inkább vissza a saját kis világukba.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár igyekezett felkészülni, mégsem sikerült minden akadályt számba venni. Ugyan nem szeret rögtönözni, most mégis arra kényszerül, ha nem akar meghátrálni. Márpedig a célokat fontosnak tartja, ezért úgy érzi, érdemes azokért harcolni. Ne hibáztassa magát emiatt, hiszen ismeretlen területen próbál helytállni, így érthető, ha érik meglepetések. De Ön nem ismer lehetetlent, ha egyszer valamit a fejébe vesz, azt nem ereszti.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha szeretné elűzni a viharfelhőket, engednie kell. Ugyan a véleménye nem változott az adott kérdésről, mégis hajlandó más utat választani. A későbbiekben ezt nem kérheti számon azokon, akik miatt megtette ezt a lépést, ezért tényleg csak akkor induljon el, ha emiatt nincs rossz szájíze. Legyen ez az Ön döntése és nem is olyan nagy áldozata, amelyet szívesen hoz meg, hiszen mégiscsak az otthona békéje a tét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár még nem tudta feldolgozni teljesen a múltbéli eseményeket, már a továbblépésen gondolkodik. Nem szeretne belesodródni egy mély gödörbe, ahonnan nehezen találná a kiutat, ezért mihamarabb felejteni szeretne. Mégse siettesse a folyamatokat, mert akkor maradhatnak olyan tüskék, amelyek a későbbiekben ismét felbukkannának, és akkor már úgy elmérgesednének, hogy sokkal tovább tartana a gyógyulási folyamat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A szervezete már jelzi, hogy lassítani kellene. Ön azonban megint tele van ötletekkel és igyekszik figyelmen kívül hagyni a fájdalmakat. Nem csoda, ha hibázik, nem olyan tempóban halad, ahogyan azt eltervezte. Emiatt nem okolhat másokat, hiszen előre látható volt, hogy az energiája nem tart ki egész napra, ha egyszer elérkezik a holtpont, már nem fog tudni lábra állni még segítséggel sem. Fogadja ezt el és inkább lazítson.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Vannak olyan problémái, amelyekre hiába keresi a megoldást, valahogy nem találja azokat. Végre egy nyugodtabb nap vár Önre, gondolja át, kihez fordulhat segítségért ezekkel a kérdésekkel. Nem szégyen felismerni, ha valami meghaladja az erejét vagy a tudását, éppen ez teszi megbecsülté, hogy a hiányosságait nem gyengeségként fogja fel. Hajlandó tanulni, fejleszteni magát, ha ezzel közelebb kerülhet a céljaihoz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Élvezi, ha a rivaldafény Önre hárul, fürdőzik a népszerűségben. Ezzel azonban nem élhet vissza és nem használhatja ki az embereket. Bár könnyen befolyásolja őket, mégse tekintse természetesnek, hogy felsorakoznak a céljai mellé. Ha felajánlják a segítségüket, tudjon köszönetet mondani és meghálálni azt, hogy félretették a saját érdekeiket. Tudjon olyan elképzelésekkel előállni, amelyek nem csak az Ön igényeit elégítik ki.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp