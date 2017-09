Napi horoszkóp - 2017. szeptember 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Meggondolatlanul indult el, így viszont rossz irányba halad. Ön is érzi, hogy valami félresiklott, hiszen az eredmények elmaradnak. Mielőbb álljon meg és nézzen szét, hiszen minél több energiát öl bele az ügybe, annál fájdalmasabb lesz a csalódás. Ne másokat hibáztasson, hiszen próbálták figyelmeztetni, de a lelkesedése elnyomta ezeket a hangokat. Az elvesztegetett idő alatt is gyűjtött azonban tapasztalatokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Őrizze meg a nyugalmát még a feszült helyzetekben is. Csak akkor tudják megbeszélni a problémát, ha nem engedi az indulatokat felszínre törni és képes hideg fejjel gondolkodni. Érvekre lesz szükség, nem hangos szavakra. Legyen türelmes és tárgyilagos, így átveheti az irányítást és rendezheti úgy a sorokat, hogy az valamennyi érdekelt számára elfogadható. Éljen a lehetőséggel, hogy Ön jelölheti ki az utat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szívesen vonul félre, ezzel próbálja magát óvni a csalódásoktól. Az elmúlt napokban ismét világossá vált, hogy túl könnyen fogadott a bizalmába embereket, akik ezzel visszaéltek. Így most nehéz helyzetbe kerül, hiszen a tervei idő előtt napvilágra kerültek és éppen azok értik félre az eddigi hallgatását, akik sokat jelentenek Önnek. Bár már vissza nem fordíthatja a folyamatokat, de ha nyugodt marad, még az előnyére fordíthatja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne ragaszkodjon ahhoz, hogy az Ön kezében legyen az irányítás. Van egy olyan érzése, hogy az út, amelyen elindulnak, nem azokhoz a célokhoz vezet, melyeket kitűztek maguk elé. Engedje, hogy mások vezessenek, Ön pedig legyen csapatjátékos. Bár nem feleslegesek a feladatok, melyeket elvégeznek, de valóban nem hozzák a kívánt eredményt. Tanuljon és gyűjtsön tapasztalatot, hogy ne érezze feleslegesnek ezt a napot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ossza be az erejét, mert még a nap végén is számítania kell kihívásokra. Nagy tervekkel indul el, de látnia kell maga előtt az elintézendőket ahhoz, hogy ne hajszolja túl magát már a délelőtti órákban. A lelkesedése ugyanis csak addig tart, amíg könnyedén veszi az akadályokat, amint egy komolyabbhoz érkezik, már könnyen feladná. Haladjon lassabban, legyenek szünetek, de tartson ki a végéig.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Mielőtt elindul, mérje fel pontosan, mire kell számítania. Nehezen fogadná ugyanis a meglepetéseket, a váratlan akadályokat. Ha már előre felkészül a nehézségekre, akkor viszont képes határozottan haladni előre és akár segítséget is kérni a megfelelő pillanatban. Így éppen azt a teljesítményt nyújtja, amit elvár magától és nem lesz szüksége a külső megerősítésre ahhoz, hogy az önbizalma ne szenvedjen csorbát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Próbálja elkerülni a feszült helyzeteket, nehezen tudna ugyanis parancsolni az indulatainak. Kimerült, ilyenkor nem erőssége az önfegyelem, így elég egy szikra is ahhoz, hogy felszínre törjön Önből minden elkeseredettsége és fáradtsága. Azokra zúdítja ráadásul, akik segíteni próbálják, hogy mielőbb átlendüljön a holtponton. Vonuljon inkább félre, keressen egyszerű feladatokat, amelyekkel elterelheti a figyelmét a problémákról.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Keresi az okokat, mert abban bízik, így könnyebben elfogadhatja. Kell, hogy legyen magyarázat a történtekre, nem éri be azzal, hogy hibázott, mert figyelmetlen volt. Bár a kudarc borítékolható volt már az induláskor is, Ön mégis bízott a sikerben. Talán tanulnia kellett valamit az esetből, például azt, hogy hallgatnia kell azokra, akikben megbízik még akkor is, ha nem értenek Önnel egyet és figyelmeztetik, ne válassza az adott utat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne magyarázkodjon, az idő majd igazolni fogja. Egyelőre Önt kiáltják ki bűnbaknak, pedig most tiszta a lelkiismerete. Hiába is próbálja elmondani a figyelmét, a feszült helyzetben nem hallják meg. Vonuljon félre és terelje el a figyelmét olyan feladatokkal, amelyekkel egyedül is megbirkózhat. A sikerek megnyugtatják, és egyúttal lehetőséget kapnak a környezetében élők, hogy ők is átgondolhassák az események alakulását.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár az ajánlat vonzónak tűnik, ne ugorjon fejest az ismeretlenbe. Kérjen gondolkodási időt, amikor felmérheti, mire kell számítania. Ha fel tud készülni a várható nehézségekre, akkor valóban kiaknázhatja a lehetőséget, ha azonban kapkodnia kell, elmaradhatnak az eredmények. Márpedig most nincs szüksége csalódásokra, az elmúlt időszakban át kellett élnie nem keveset, melyeket még nem is dolgozott fel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne vállaljon felesleges kockázatot, maradjon azon az úton, amit ismer. Bár így lassabban halad, de legalább nem kell meglepetésekre számítania. Az itt felmerülő akadályokkal megbirkózhat azzal a tudással, ami van, nem kell segítséget sem kérnie. A környezetében élők a saját problémáikkal vannak elfoglalva, így nehezen találnia olyan embert, aki egy esetleges eltévedésnél visszaterelhetné a megfelelő mederbe.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tele van indulatokkal, melyek azonban elsősorban a fáradtsága miatt alakultak ki. Éppen ezért ne is engedje felszínre törni, mert olyan embereket bánthatna meg, akik közel állnak Önhöz és próbálnának segíteni. Fogadja el a felkínált lehetőséget és induljon el azon az úton, amely sikereket hozna és egyúttal megnyugvást. Ha képes megfogadni a tanácsokat, olyan célokat is elérhet, melyeket eddig távolinak érzett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp