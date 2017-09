Napi horoszkóp - 2017. szeptember 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.22

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne azt tervezze, hogyan kerülheti el az akadályokat, mert azok jönni fognak. Fordítsa az energiáit arra, hogy a megoldásokat kutatja. A céljaihoz egy olyan út vezet, amely megterhelő, ugyanakkor számos tapasztalatot rejteget. Ezeket begyűjtheti, ha figyelmes és nyitott. Hallgassa meg azok tanácsát, akik már elértek oda, ahova Ön tart. Ők ugyanis a leghitelesebb forrásai annak, hogyan lehet megvalósítani, amit maga elé kitűzött.

Már befordult a célegyenesbe, most már nem adhatja fel. Bosszankodik, mert olyan akadályok merültek fel, melyekre nem tudott felkészülni. Az energiáit fordítsa arra, hogy megoldást keres. Forduljon segítségért azokhoz, akik eddig is támogatták az ügyet. Bár magára hagyták menet közben, de most szívesen térnek vissza, hiszen ők is sok munkát fektettek be a siker érdekében. Ne legyen türelmetlen, eléri, amit kitűzött maga elé.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Engedje át az irányítást azoknak, akik több energiával rendelkeznek. Legyen csapatjátékos, ha fogják a kezét, akkor képes kimagasló teljesítményt nyújtani. Most csak a felelősséggel nem tudna megbirkózni, ami Önre nehezedne, ha mások munkáját is Önnek kellene megszervezni. Értékelje az eredményeket, amelyeket elér, hiszen így s jelentős része van abban, hogy az ügyet sikerre viszik, ha nem is az Ön vezetése mellett.

Amikor segítséget keres, nem is annyira arra gondol, hogy Ön helyett elvégezzék a munkát, mint inkább a támogatás, elsősorban erkölcsileg. Elvesztette szem elől azokat a célokat, amelyek erőt adhatnának az akadályok láttán. Elbizonytalanodik, de a környezetében élők visszaadhatják a hitét és képes megbirkózni a nehézségekkel, csak kérnie kell. Ettől nem lesz gyengébb a szemükben, csak megmutatja, Ön is emberből van.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehezen találja meg a közös hangot azokkal, akik kritikát fogalmaznak meg Önnel szemben. Félreérti a szándékukat és támadásnak tekinti, így azonban valóban csak a feszültség nő és magára maradhat. Vonuljon félre, de elsősorban azért, hogy átgondolja a hallottakat és azt, ebből mit tudna hasznosítani. Olyan tanácsok hangzanak el, melyek jelentősen megkönnyítik az előrehaladását, ha megfogadja és betartja azokat.

Ne másoknak akarjon megfelelni, a saját érdekeit tartsa szem előtt. Olyan feladatokat válasszon, melyek elsősorban Önt viszik közelebb a céljaihoz. Ha emellett belefér, hogy másoknak is segít, természetesen ne mondjon nemet, de azt semmi esetre se a saját hátrányára tegye. Kellenek olyan napok, amikor félreteszi a hatalmas szívét és igenis a hideg feje vezérli. Ha határozott, akkor ezt el is fogadják a környezetében élők.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha valahol nem látják szívesen, menjen tovább. Nem érdemes amiatt bosszankodni, mert nem értik meg és nem fogadják meg a tanácsait. Keressen feladatokat, melyek lekötik a figyelmét és így elterelheti a gondolatát. Ez a visszautasítás ugyan nem esik jól, De Ön is tudja, hogy túl erőszakosan próbált a véleményének érvényt szerezni, így várható volt, hogy falakba ütközik. Legközelebb nagyobb türelemmel és megértéssel közelítsen az emberekhez.

Mivel feszült és kiszámíthatatlan, így egyedül kell ezen a napon az Önre váró akadályokkal megbirkózni. Bár próbál segítséget kérni, de a kapott tanácsokat végig se hallgatja, megfogadni végképp nem hajlandó. Ne másokat okoljon, ha nem tartanak ki Ön mellett, hiszen elsősorban ezt annak köszönheti, hogy falakba ütköznek, ha közeledni próbálnak. Ha már így döntött, vállalja is ennek következményét.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amint letisztul Önben a kép, már az utat is képes megtervezni. Sokáig csak egy cél lebegett a szeme előtt, de nem tudta, merre kellene indulnia. Időt adott magának, tapasztalatokat gyűjtött az adott témában és szép lassan minden kivilágosodott. A megfontoltság és az elszántság meghozta a gyümölcsét, megkezdheti a nagy utazását, amely rengeteg élményt és kihívást tartogat, a végén pedig várja az eredmény, amelyet annyira áhított.

Olyan emberekkel vegye körbe magát, akik nem élnek vissza azzal, hogy fáradt. Ilyenkor ugyanis nem tud nemet mondani, a kevés energiáját is tovább aprózza. Nem csoda, ha jönnek a hibák. Még idejében vegye észre, hogy ez így nem egy járható út és vonjon maga köré egy védőgyűrűt. Ha már nem kap újabb súlyokat a vállára, képes lesz az elvállaltakkal megbirkózni és végül mégiscsak eredményeket felmutatni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A feszültséget ne úgy vezesse le, hogy bűnbakokat keres. Ön vállalta túl magát, Ön nem mondott nemet a megkeresésekre. Igen, kihasználták, hogy szívesen segít másoknak, de elsősorban saját magának kösz9nheti, hogy nem gondolta előre át, vajon valóban mindenre lesz ideje. Most már ne kapkodjon, hiszen azzal csak tovább növeli a hibázás lehetőségét. Szedje össze a gondolatait és készítsen egy tervet, ami mentén haladhat.

Ha meg sem próbálja, nem is érheti el. Kockáztatnia kell, még ha fél is a csalódásoktól. Elég erős ahhoz, hogy az akadályok láttán is talpon maradjon és arról sem szabad megfeledkeznie, hogy nincs egyedül. Kérjen tanácsot azoktól, akikben megbízik, így nem kell attól tartania, irigységből vagy féltékenységből tévútra terelik. A türelem ugyan nem az erőssége, most mégis szüksége lesz arra, hogy ne kezdjen kapkodni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



