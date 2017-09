Napi horoszkóp - 2017. szeptember 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha azt hajtogatja magában, hogy nem lesz képes megcsinálni, akkor valóban számítania kell a kudarcra. Ha azonban megoldást keres, utat a céljához, elérheti azt, még ha komoly küzdelem árán is. Nincs egyedül, a megfelelő pillanatban jönni fog a segítség, csak fogadja el. Ha félrevonul és idegesen kapkod, akkor valóban elmaradnak Ön mellől az emberek, de ha türelmesen és megfontoltan halad, felsorakoznak Ön mellé.

Azokra hallgasson, akik utat mutatnak Önnek. Többen próbálják lebeszélni arról, hogy elinduljon, de vannak támogatói, akik hisznek a sikerében. Az ő tanácsaikat fogadja meg, hiszen szeretné elérni a céljait. Vannak kétségei, ezért is fordult a környezetében élőkhöz, és most még inkább elbizonytalanodott. Döntenie kell, mely szavak legyenek a döntők, tartsa azt szem előtt, amely előre vinné. Az pedig ne kétséges, hogy az indulást jelenti.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha szeretne változtatásokat bevezetni, egyeztessen róla az érintettekkel. Már megtervezte a lépéseit, felmérte a következményeket, csak éppen azokkal nem beszélt még, akiknek ehhez alkalmazkodnia kell majd. Ne csodálkozzon, ha emiatt ellenállásba ütközik, hiszen már a kész tényekkel áll elő, ami érthető, ha nehezen fogadnak. Legyen ez tanulság arra, hogy legközelebb már hamarabb kérje ki a véleményüket.

Az Ön döntése, hogyan fogadja a nap eseményeit. Bosszankodhat amiatt, hogy nem a tervei szerint alakulnak a folyamatok. De élvezheti a rögtönzés okozta izgalmakat és azt, hogy így olyan célok megvalósításában segédkezhet, melyek közel állnak a szívéhez, de még nem indult volna el, hiszen nem érezte még alkalmasnak az időt. A helyzet azonban úgy hozta, mégis lehetősége nyílt a megvalósítására.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Hozza helyre az elkövetett hibákat és utána lépjen tovább. Azzal, hogy elmerül az önsajnálatban, nem jut közelebb a megoldáshoz. Már felmérte a károkat és az irányt is látja, merre kellene elindulni, de tétovázik. Érthető, hogy csalódott, de akkor sem maradhat tovább ebben a helyzetben. A környezetében élők látják a fáradozásait és a segítségére sietnek, hogy mihamarabb kikerülhessen a gödörből.

Amikor valami új kihívás vár Önre, tele van izgalommal és lelkesedéssel. Ez azonban hamar elillan, ha váratlan akadályok merülnek fel. Most azonban próbáljon meg erős maradni, ugyanis a kezdeti nehézségek után még további buktatókra kell számítania. A cél azonban fontos Önnek és megéri a küzdelmet. Kérjen segítséget, ha elveszítené szeme elől az utat, a környezetében élők szívesen sorakoznának fel Ön mellé.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tele van energiával, használja ezt arra, hogy ismét kézbe veszi az eddig halogatott feladatokat. Ön is tudja, hogy ezek visszahúzzák, gátolják abban, hogy új célokat keressen. Nem szívesen osztja meg ugyanis a figyelmét, de nem is tudna összpontosítani az ismeretlen kihívásokra, ha közben súlyok nyomják a vállát. Ha azonban most végre pontot tesz a folyamatban lévő ügyek végére, felszabadultan indulhat kalandozni.

Most nehezen birkózna meg olyan akadályokkal, melyekhez nem rendelkezik elég tapasztalattal. Ezért maradjon a járt úton, foglalkozzon olyan feladatokkal, amelyeknél nem kell meglepetésekre számítania. Ahol a rutin elég, ott könnyedén halad előre, szinte élvezi s a monoton munkát. A kimerültségére nem a semmittevést tekinti gyógyírnak, hanem az olyan tevékenységeket, melyek eredménnyel kecsegtetnek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amíg nem tudja, merre tart, addig az utat se találja meg, amelyen el kellene indulni. Már bosszantja az egy helyben topogás, de nem szeretne tervek nélkül munkálkodni. Keressen olyan célokat, amelyeket könnyedén megvalósíthat, apró lépésenként haladjon előre. Az így elért eredmények annyi energiát adnak, hogy már képes lesz távolabb is látni és így végre elillan a bizonytalansága, ismét lesznek elképzelései.

Bár gyorsan dönt, de legalább ilyen hamar felismeri azt, hogy hibás következtetésre jutott. Jóvátenni azonban már több idő lesz és nem kevés energiát kell ebbe befektetni. Legyen inkább türelmes és kérjen haladékot, ne engedje, hogy a sarokba szorítsák. Ha kapkod, akkor valóban könnyen tévúton indulhat el. Érje be kevesebb eredménnyel, ne a külső elismerés jelentse a valódi sikert, hanem az elégedettség, hogy ma is haladt előre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne a mások elismerése jelentse a jó teljesítményt. Legyenek céljai, amelyeket ha elér, tudja sikerként kezelni. Az adja az erőt, hogy képes megvalósítani, amit eltervezett még akkor is, ha csak ellenségek vették körbe. Önmagára mindig számíthat, a segítségre azonban nem. Ezért olyan feladatokat válasszon, melyekkel akár egyedül is megbirkózhat. Így elégedett lehet az eredményekkel, melyeket csakis saját magának köszönhet.

Bár nem tervezett különösebb eredményeket elérni, de egy olyan lehetőség nyílik meg Ön előtt, amelyet nem szeretne veszni hagyni. Így viszont közelebb kerül olyan céljaihoz, melyeket eddig távolinak érzett. És ha már elérhető közelségbe kerül, nem áll meg félúton, összeszedi a maradék erejét, hogy elérhesse. Nap végére kellemes fáradtság lesz úrrá Önön, mégis legyen türelmes és megértő a szeretteivel.

