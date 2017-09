Napi horoszkóp - 2017. szeptember 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kimerültek a raktárai, ilyenkor nem érdemes az élvonalban harcolni. Keressen olyan ügyet, amelyet sajátjának érezhet és álljon be a sorba. Így nem Önnek kell irányítani, az ezzel járó felelősséget viselni. Már ez nagy könnyebbséget jelent. Tud így a feladataira összpontosítani és elkerülni, hogy hibázzon. Most minden kudarcot igyekszik elkerülni, mert azzal csak lassítaná a folyamatot, hogy ismét önmagára találjon.

Nem szívesen mondja ki a véleményét, de ragaszkodnak hozzá, hogy állást foglaljon. Tudja, hogy ezzel valakit meg fog bántani, ezt nem tudja elkerülni. Legyenek érvei, maradjon tárgyilagos akkor is, ha vitává fajul a beszélgetés. Ha képes megőrizni a hideg fejét, hamarabb jutnak közös nevezőre. Szüksége lesz a diplomáciai képességeire, hiszen az álláspontok távol állnak egymástól és csak Ön közelítheti egymáshoz azokat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem könnyen alkalmazkodik másokhoz, ezért érdemes inkább félrevonulnia és olyan feladatokat keresni, melyekkel egyedül is képes lesz megbirkózni. Így járhatja a saját útját, olyan ütemben haladhat, amely még nem megterhelő. Iktasson közbe szüneteket, ilyenkor egy kicsit kikapcsolódhat, kiszellőztetheti a fejét. Erre szüksége is lesz, mert csak így tud a feladataira összpontosítani, kizárni a zavaró tényezőket.

Amikor feszült, nehéz Önnel megtalálni a közös hangot. Nem csoda, ha a környezetében élők próbálják elkerülni, azt kell észrevennie, hogy magára maradt. Ne bosszankodjon sokáig, inkább keressen olyan feladatokat, melyekkel egyedül is megbirkózhat, így elterelheti a figyelmét a problémáiról. Szüksége lesz eredményekre, hogy ismét önmagára találjon, ezért haladjon apró lépésenként és tudjon örülni a sikereknek.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár a kérdés egyszerűnek tűnik, mégse alkosson véleményt azonnal. Először mérje fel, hogyan gondolkodnak a környezetében élők. Itt ugyan találkozik ellentmondással, de képes lesz mégis megtalálni azt az utat, amely végül minden fél számára elfogadható és kivitelezhető. Ne induljon el egyedül, mert az akadályok leküzdése meghaladná a képességeit, mindenképpen szüksége lesz segítségre, de legalábbis tanácsokra.

Döntenie kell és azt is tudja, ez változásokat jelent. Már csak az irányt kell megtalálnia, merre folytassák az útjukat. Kérje ki azok véleményét, akikre számít a továbbiakban is. Meg kell találnia azt a megoldást, mellyel valamennyien azonosulni tudnak és kitartanak Ön mellett a célba érkezésig. Ne akarjon egyedül csodát véghezvinni, mert ez most nem az az ügy, amellyel képes lesz megbirkózni segítség nélkül.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne legyen túl feszes a napirendje, maradjon hely a váratlan eseményeknek is. Olyan ajánlatot kap ugyanis, amelyet nem szabad visszautasítani, így mindenképpen időt kell fordítania legalább az előkészületekre. Mielőtt azonban elindul az új útján, zárja le a folyamatban lévő ügyeket, hogy utána már csak azokra a kihívásokra kelljen összpontosítania, melyeket az új célok hoznak magukkal.

Ne akarja az elképzeléseit másokra erőltetni, használja a diplomáciai képességét. Ezzel is meggyőzheti a környezetében élőket, hogy tartsanak Önnel, még ha ez így kicsit több időt vesz igénybe. Fontos, hogy azonosuljanak a céljaival, így tud szabad kezet adni nekik és nem kell folyamatosan ellenőrizni, hogy valóban a megfelelő irányba haladnak. Önnek marad a szervezés és persze az egyeztetések, amelyek szintén fontos elemei az ügynek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Gyülekeznek a viharfelhők és Ön ettől egyre feszültebb. Ne kezdjen kapkodni, a kulcs éppen az lesz, ha képes nyugodt maradni. Ne egyszerre akarja megoldani a problémát, elemezze ki, milyen lépésekre lesz szüksége. Így már egy kész tervvel a kezében képes lehet visszafordítani a folyamatokat és végül úgy célba érni, hogy elkerülte a nagyobb hibákat. Bár szellemileg kimeríti a folyamatos összpontosítás, tudja élvezni a sikert.

Jól jönne egy lazább nap, de a kötelezettségei ezt nem teszik lehetővé. Ne kapkodjon, haladjon inkább lassabban, de dolgozzon hiba nélkül. Mindig az adott feladatra összpontosítson, ne ossza meg a figyelmét a különböző kérdések között. Egy-egy siker után iktasson be egy kis szünetet, ilyenkor lezárj gondolatban is a folyamatot és tiszta fejjel haladhat tovább. Megterhelő, de eredményes tevékenysége nem marad észrevétlen azok szemében, akik fontosak Önnek.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szellemileg ugyan kimerült, de fizikailag remek formában van. Engedje ki a kezéből az irányítást és álljon be a sorba. Ha mások határozzák meg, merre haladjon, képes hiba nélkül teljesíteni az elvárásokat. Bár nehezen alkalmazkodik másokhoz, mégis remek csapatjátékos, hiszen kerüli a feszült helyzeteket. Inkább félrevonul, ha vita alakulna ki és igyekszik úgy haladni tovább, hogy másokat ne zavarjon.

Bizonytalannak érzi magát, ezért folyamatosan keresi mások társaságát. Fontos Önnek a külső megerősítés, e nélkül még dönteni se mer. Olyan emberekkel vegye körbe magát, akikben megbízhat, nem kell attól tartania, hogy tévútra viszik. Könnyű lenne ugyanis kihasználni a helyzetet, hogy képtelen felmérni a választásai következményét. Akik most kitartanak Ön mellett, valóban értékelik Önt, így a későbbiekben is építhet rájuk.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



