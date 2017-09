Napi horoszkóp - 2017. szeptember 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem tervez nagyobb változtatásokat bevezetni, de azt is érzi, hogy újdonságokra lesz szüksége. Maradnak a céljai, de más úton közelíti meg azokat, mint ahogy elképzelte. Abban bízik, így több élményben lesz része és talán új tapasztalatokat is szerezhet. Most még az sem zavarja, ha meglepetések érik, élvezi, ha rögtönöznie kell. Bár fárasztó, hogy így alakulnak a folyamatok, de nem bánja, hiszen ez a saját választása.

Maradjon a háttérben, most még csak csendes megfigyelő legyen. Mérje fel, kire érdemes majd alapozni, ha kézbe veszi az irányítást. Ön már látja, hogy az út, amelyen haladnak, nem vezet el a célig, de hiába áll elő a javaslataival, nem hallgatják meg. Az idő azonban Önt fogja igazolni, így egy bizonyos pontnál végül felismerik, Önnek volt igaza. Ekkor már érdemes a tettek mezejére lépni és azokkal együtt dolgozni, akik már az elejétől az Ön oldalán álltak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Hiába vannak tervei, a váratlan események végül ezt felülírják. Képtelen ugyanis nemet mondani egy ajánlatra. A kötelezettségeiről azonban így sem feledkezhet meg, a határidőket tartania kell. Ne idegeskedjen, ügye szervezéssel képes összehangolni úgy a folyamatokat, hogy az új céljai is megvalósuljanak, de közben az adott szavát is tartani tudja. Fontos Önnek az elismerés, de azt csak akkor kapja meg, ha a megbízhatóságán ne esik csorba.

Lépjen tovább, engedje el a kudarcokat. Levonta a tanulságot és azt is be kell látnia, már nem változtathat az eredményeken. Nem sikerült elérni a kitűzött célokat, de számos tapasztalattal gazdagodott. Ezekre gondoljon, ha a miérteket keresi, így nyer értelmet mindaz, amin keresztül kellet mennie. Mindig az okokat keresi és addig nem képes megnyugodni, amíg választ nem kap a kérdéseire. Most már azonban ideje indulni az új irányba.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem szívesen emlékszik vissza a kellemetlen eseményekre, de nem kerülheti el. Találkozik azokkal az emberekkel, akik akkor Ön mellett voltak, így ismét felidéződik Önben az akkori történés. Próbálja meg mielőbb kitisztítani a gondolatait, hiszen már lezárta magában és sikeresen továbblépett. Most is ezt kell tennie, ha nem szeretne újra gödörbe kerülni. Az azóta elért sikerek adjanak erőt és kapaszkodót a folytatáshoz.

Közel áll ahhoz, hogy feladja. Bár minden a tervek szerint alakul, mégsem jönnek azok az eredmények, amiket induláskor elvárt. Nincs ereje átgondolni, vajon a számításaiba csúszott hiba vagy valóban csak ennyi hozható ki az ügyből. Egyszerűen azt érzi, hiába fektet bele rengeteg energiát, sem Ön, sem a környezetében élők nem elégedettek a teljesítményével, így éppen ideje lenne új utakat keresni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Félreértik a viselkedését. Szeretne a háttérben maradni és elsősorban a saját feladataira összpontosítani. Ezt azonban a környezetében élők úgy értelmezik, hogy segítségre szorul. Legyen türelmes és próbálja udvariasan a tudtukra adni, hogy ne azért vágyik magányra, mert kicsúszott a lába alól a talaj. Éppen ellenkezőleg, a csalódások rámutattak arra, ideje ismét a saját érdekeit előtérbe helyezni és ezért indul el az új úton.

Amíg nem talál önmagára, nehéz lesz közös nevezőre jutnia a környezetében élőkkel. Képtelen kitartani az álláspontja mellett, ahogyan végigvinni az ügyeket, ha akadályokba ütközik. Fél a kudarcoktól, ezért igyekszik elkerülni az olyan helyzeteket, amelyeket nem lát be. Így viszont célba sem érhet, hiszen oda se egyenes út vezet. Próbáljon megnyugodni és apró lépésenként haladni előre, az elért eredmények visszaadják az önbizalmát.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár a lehetőség vonzó, de ne csak az előnyöket elemezze. Mint minden nagy sikernek, így a most várható eredménynek is komoly ára van. Bár ezt az első pillanatban még nem látja, de ha nem dönt azonnal, gyorsan felismeri, milyen áldozatokat kell hoznia. Ennek tudatában már valóban megfontolt elhatározásra juthat és pontosan eltervezheti, mi is vár Önre. Mérlegeljen, megéri-e vagy inkább marad a korábbi választása mellett.

Halassza el azokat a teendőket, amelyekkel hiába foglalkozik, nem jut közelebb a megoldáshoz. Lépjen még időben, amikor hisz a sikerben, csak azt érzi, a falak útját állják. Tudja, hogy nem kell végleg lemondania róluk, de most a körülmények nem adottak ahhoz, hogy a kitűzött eredményeket elérje. Talál addig is feladatokat, melyek nem okoznak különösebb nehézséget és így nem telik el sikerélmény nélkül a nap.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ki kell zárnia a zavaró tényezőket, mert képtelen megosztani a figyelmét. Fáradt, ezért könnyen hibázhat, ha több dolgot próbál kézben tartani. Haladjon sorba, úgy is a végére járhat a teendőinek, még kapkodnia sem kell. Türelem és önfegyelem, ezek birtokában jönnek az eredmények és így az ereje is lassan visszatér. De vegye komolyan a szervezete jelzéseit, hogy sokáig már nem hajszolhatja így túl magát.

Hallgassa meg a kritikákat és gondolja át, mit hasznosíthat azokból. Próbálják ugyanis felnyitni a szemét, Ön ugyanis nem vesz tudomást az akadályokról, csak a céljait látja maga előtt. Azzal sem törődik, ha emiatt át kell gázolnia azokon, akik nem értenek Önnel egyet. Legyen nyitott és megértő, nem az irigység mondatja a figyelmeztető szavakat, aggódnak Önért, hiszen ilyenkor hajlamos mindenről megfeledkezni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



