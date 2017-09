Napi horoszkóp - 2017. szeptember 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Az akadályok nem azért merülnek fel, hogy feladja az álmait. Ezek inkább próbatételek, hogy még elszántabban harcoljon a céljaiért. Sokáig tervezgetett, mert nem szeretett volna elhamarkodottan a tettek mezejére lépni, de így is érték meglepetések. Ne hátráljon meg, hiszen most bebizonyíthatja, hogy képes mindazt megvalósítani, amit maga elé kitűzött. Legyen továbbra is határozott és elszánt.

Ha a belső egyensúly rendben van, akkor a külső viharok nem állhatják útját. Képe kizárni azokat a tényezőket, amelyek meghátrálásra késztetnék és csak azokat a jeleket fogadja be, melyek megerősítik abban a hitében, hogy a helyes úton jár. Meg tudja különböztetni az építő jellegű kritikákat azoktól a rosszindulatú megjegyzésektől, melyeket az irigység diktál. Míg az előbbit megfogadja és hasznosítja, az utóbbit könnyedén engedi el a füle mellett.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár nem úgy indul a nap, ahogyan tervezte, de nem adja fel az elképzeléseit. Igyekszik mihamarabb elhárítani a zavaró tényezőket, hogy visszatérhessen arra az útra, amelyet kijelölt magának. Ügyeljen azonban arra, hogy ne gázoljon át olyan embereken, akik a segítségére szorulnának, és emiatt keresik a társaságát. Ők nem hátráltatni szeretnék, hanem Önre támaszkodnának, hogy önmagukra találjanak.

A szokásos úton nem rendezheti a problémát. Vonuljon félre, hogy átgondolhassa, merre induljon el, ez lesz ugyanis a döntő abban, milyen gyorsan ér célba. Nincs lehetősége hibázni, azzal ugyanis veszélybe sodorhatja a sikert. Inkább várjon az elején, minthogy kapkodjon menet közben. Ha határozottan halad előre, képes lesz kézben tartani az irányítást és így a siker se marad el, csak legyen kitartó és elszánt.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Voltak tervei a napjára, de szívesen adja ki az irányítást a kezéből. Így olyan élményekben lehet része, amelyek kimaradtak volna az életéből. Most a szerettei kérésére szívesen vesz részt a programokon, de ha Önnek kellett volna választani, fel sem merült volna Önben, hogy itt is jól érezheti magát. Lehet, csak a társaság teszi, hiszen olyanok veszik körbe, akik közel állnak Önhöz és szívesen tölti velük az idejét.

Ne kapkodjon, és ne ossza meg a figyelmét több feladat között. Fáradt, ilyenkor könnyen hibázik, de ha összpontosít, elkerülheti a nagyobb kerülőutakat. Nehezen fogadná a kudarcokat, ezért is kell arra törekednie, hogy a kézbe vett ügyeket sikerre vigye. Az elért eredmények egyúttal ismét feltöltik hittel, hogy érdemes harcolnia, ha vannak céljai, mert azokat elérve egyúttal kivívja a környezete elismerését is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amíg a gondolataiban a múlt eseményei foglalják el a helyet, nem tud új célokat keresni. Átgondolta és kielemezte az utat, amely oda vezetett, hogy csalódnia kellett önmagában, így most már ideje előre tekinteni. A tapasztalatok, amiket gyűjtött, nagy segítségére lesznek abban, hogy ne kövesse el ugyanazokat a hibákat és most már valóban olyan elképzelések fogalmazódjanak meg Önben, melyeket képes lesz megvalósítani.

Fáradt, de a csendben ücsörgés helyett válassza az aktív pihenést. Vegyen kézbe olyan ügyeket, melyekkel szívesen foglalkozik és látja előre az elérhető eredményeket is. Ne kihívásokat keressen, hanem szórakoztató, de mégis hasznos tevékenységet, így nem támad Önben olyan érzés, hogy felesleges lenne. Bár így is lesznek holtpontok, amikor mindennek hátat fordítana, de talál kapaszkodót is, hogy talpon maradjon.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A menekülés nem jó megoldás. Bár átmenetileg megnyugszanak a kedélyek, de Ön is tisztában van azzal, hogy a probléma ismét fel fog bukkanni. Bár valóban mást tervezett erre a napra, de érdemes lenne elgondolkodni azon, vajon nem lenne érdemes ezt félretenni és még most megbeszélni a nézeteltérést és keresni egy olyan arany középutat, amely mindenki számára elfogadható és végérvényesen lezárhatja az ügyet.

Engedélyezzen magának egy olyan napot, amikor nem csinál semmit. Bár nem szeret tétlenkedni, néha szükség van arra, hogy az ember lazítson, egyszerűen csak sodródjon az árral. Nem az eredmények teszik Önt nélkülözhetetlenné, hanem a kisugárzása, amely erőt ad a szeretteinek. Legyen velük, élvezze a társaságukat és azt, hogy cél nélkül bolyong. Így az Önt körülvevő szépségeket is könnyebben veszi észre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Végre lehetősége és ideje van arra, hogy félrevonuljon és elemezze az elmúlt napok eseményeit. Sok emberben kellett csalódnia, de még nem tudja, vajon Ön értékelte túl a kapcsolatukat vagy valóban túl könnyen fogadta őket a bizalmába. Ezek fontos kérdések, hiszen így tud majd arról dönteni, merre induljon tovább. Tele van tervekkel, ehhez segítőkre lesz szüksége, de szeretné most gondosabban megválasztani őket.

Nem szívesen mozog emberek között, de közben számítanak Önre. Ha mással nem is, tanácsokkal szolgálhat azoknak, akik felkeresik. Érthető, ha szeretne egy kicsit lazítani, így távol maradni az olyan ügyektől, amelyek megterhelnék, de a szeretteinek ne mondjon nemet. Így is olyan kevés lehetőségük van együtt lenni, ez most egy jó alkalom, hogy a figyelmét rájuk fordítsa és közelebb kerüljenek egymáshoz.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



