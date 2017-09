Napi horoszkóp - 2017. szeptember 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Végre van egy kis ideje saját magára is, így lehetősége nyílik átgondolni az elmúlt napok viharait. Olyan helyzetekbe csöppent, melyek váratlanul érték és azonnali döntéseket vártak el Öntől. Bár akkor elégedett volt végül az eredményekkel, most azt elemzi, vajon mit csinált volna másként, ha nem kell kapkodnia. Sokat tanulhat ugyan ebből, de ne legyen lelkiismeret-furdalása, ha arra a követeztetésre jut, lett volna egyszerűbb út is.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nyugodt és felszabadult, ennek köszönheti a népszerűséget is. Szívesen tartózkodnak a közelében, kérnek Öntől tanácsot, mert amit mond, azt könnyű kivitelezni és számítani lehet a sikerre. Bár érzi, ahogy fogy az energiája, mégse utasítsa vissza azokat, akik Önhöz fordulnak, hiszen valószínű ők még nehezebb helyzetben vannak, mint Ön lesz akkor, ha már végképp elfogy az ereje. A szeretteire ugyanis még mindig támaszkodhat.

Bár az eredmények még nem jönnek, azt nem lehet mondani, hogy tétlenkedik. Igyekszik mindent úgy előkészíteni, hogy utána már könnyedén sétálhasson be a célba. Szeretné megünnepelni a sikert, de ehhez az szükséges, hogy maradjon energiája arra is. Ráadásul éppen azok várják már ezt a pillanatot, akik sokat jelentenek Önnek, így ez egy kis pluszt is jelent, hogy ezt is előre megszervezze.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Sodródjon az árral, fogadja el, hogy nem Ön irányít. Ettől még az eredmények nem maradnak el, csak más célok lesznek fontosak. Ezekkel is képes azonban azonosulni, bár ha Önön múlt volna, nem tűzte volna ki maga elé. Sokat tanulhat azáltal, ahogyan mások kezelik a problémát, így a figyelmét elsősorban erre összpontosítsa. Nem kell mindig a középpontban lenni ahhoz, hogy az információk eljussanak Önhöz.

Bár szívesen lépne a tettek mezejére, egyedül nem mer kockáztatni. Keressen maga mellé olyan embereket, kik Önnel együtt hisznek a sikerben és bár adnak tanácsot, mégis mindenben támogatják. Bár szívesen veszi a kritikát, mégis gyorsan húz falat maga köré, ha úgy érzi, nem értik meg. Akik ismerik, tudják kezelni ezt a helyzetet é úgy megfogalmazni a javaslataikat, hogy azokat megfogadja, hasznosítsa.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Vannak tervei, de ne töltse az egész napját azzal, hogy elvégzi a feladatokat. Tudjon lazítani, különösen akkor, ha erre a szerettei kérik. Olyan programokat javasolnak, melyek az Ön számára is izgalmasnak tűnnek, bár egyedül sosem jutott volna arra az elhatározásra, hogy éljen is z alkalommal. Így azonban nem is kell sokat gondolkodnia, csak igent mondani és élvezni az együtt töltött időt.

Gondolja át, valóban minden feladat olyan fontos és halaszthatatlan, hogy foglalkozni kell vele? Talán akad köztük olyan, amelyik akár egy hét múlva is elvégezhető és akkor most nyerhet egy is időt saját magára. Lassítani kellene, mert az a tempó, amit az elmúlt napokban diktált, alaposan megterhelte és ezt már jelzi a szervezete is. Nem véletlen, hogy nehezen indult a nap és utána is nehezen találta az útját.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Csak azért szeretné az irányítást agához ragadni, hogy tisztázhassák az elmúlt napok nézeteltéréseit. Látja, hogy az érintettek továbbra is menekülnének a beszélgetés elől, de Ön elhatározta, hogy addig nem nyugszik, amíg nem ülnek le egy asztalhoz. Nem is olyan nagy a távolság a vélemények között, csak rosszul közelítettek a kérdéshez. Amíg Ön tudja terelni a szót, addig van is remény arra, hogy békében távoznak.

Ne aprózza el a figyelmét több feladat között, ez könnyen hibázáshoz vezethet. Végezzen inkább kevesebbet, de azt könnyedén és pontosan, mint többet kapkodva, ingerülten. Szerettei is értékelik, hogy nem hajszolja túl magát és így még nekik is jut egy szelet Önből. Marad energiája az esti órákban is, kellemes beszélgetés vagy kikapcsolódást jelentő program, adódjon bármi is, értékes időt tölthetnek együtt.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne vállalja túl magát, engedélyezzen magának egy könnyebb napot. Csak annyit tervezzen be, amennyit feltétlenül szükséges elvégezni és ne kapkodjon. Legyenek rövidebb szünetek, amikor kiszellőzteti a fejét, lazít. Komoly súly nehezedik Önre, amelyre jelenleg nem tud megoldást, de nem is tudja kiverni a gondolataiból. Ezért könnyen becsúszhat egy-egy hiba, ne bosszankodjon emiatt, haladjon tovább az úton.

Az utóbbi napok viharai nem múltak el nyom nélkül. Nem csak szellemileg kimerült, de lélekben is alaposan megviselték a felesleges szócsaták, a viták, melyeket éppen azokkal vívott, akik közel állnak Önhöz. Most ne azt nézze, milyen feladatok várnak Önre, igyekezzen inkább rendezni a sorokat. Ha ehhez az kell, hogy félrevonul, ne kérdezzen, tegye meg. Helyezze a saját érdekeit az első helyre, még ha ezt nem is nézi mindenki jó szemmel.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Amíg nem zárja le a folyamatban lévő ügyeit, ne keressen új kihívásokat. Nagy a nyomás Önön, eredményeket várnak el, de azok csak akkor jönnek, ha összpontosít. Rendelkezik kész tervekkel, most ezekre helyezze a hangsúlyt, hiszen így tud megfelelni az elvárásoknak. Szüksége van a külső megerősítésre, elismerésre, márpedig ezt csak akkor kaphatja meg, ha bebizonyítja, lehet Önre számítani, állja az adott szavát.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



