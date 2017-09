Napi horoszkóp - 2017. szeptember 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Már azzal is nyer, ha képes nyugodtan elmondani a véleményét. Így is számítania kell az ellenállásra, de ha higgadtan, érvekkel alátámasztva osztja meg a környezetében élőkkel a mondanivalóját, kevesebb magyarázkodásra kényszerül. Bár egyedül indul el az úton, éppen az összeszedettségének köszönhetően végül segítséget kap. Tartson ki akkor is, ha még Ön se hisz a sikerben, ez csak átmeneti elkeseredettség.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Olyan emberekkel vegye körbe magát, akikben megbízhat, és jól ismerik. Fáradt és tele van indulatokkal, amelyek a felszínre is törnek. Akik nem először találkoznak ezzel az oldalával, már tudni fogják, hogyan kezeljék. De még így is ügyeljen arra, ok nélkül ne bántson meg másokat, hiszen nem írhat minden személyeskedést a kimerültség számlájára. Igyekezzen könnyebb feladatokkal elterelni a figyelmét a nehézségekről.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha már nem nyerhet, tudjon veszíteni. Fogadja el, hogy ez nem az Ön napja lesz, át kell adnia az irányítást. Megteheti ezt idegesen, másokat sértegetve. Vagy emelt fővel úgy, hogy továbbra is az ügy szolgálatában áll. Ha igazán fontos a cél, akkor képes továbbra is harcolni azért függetlenül attól, hogy a dicsőség a végén végül nem az Öné lesz. De talán így kaphat még több elismerést, hisz bebizonyítja állhatatosságát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Az, hogy akadályok vannak, már nem meglepetés. De hogy éppen azok támadják hátba, akiknek a segítségére számított, nehezen tudja feldolgozni. Úgy kell talpon maradnia, hogy közben menekülne. Messzire, ahol nincsenek csalódások. Már nem tudja, kiben bízhat azok után, amit át kell élnie ezen a napon. Elindul egy úton, amely még nem tudja, hova vezet, de abban biztos, egy teljesen új ember lesz a végén.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem számíthat másokra ezen a napon, egyedül kell megbirkóznia az Önre váró akadályokkal. Ezt elsősorban annak köszönheti, hogy feszült és nehezen találja meg a közös hangot azokkal, akik a segítségére sietnének. Önnek kell ahhoz változtatni, hogy a helyzet is alakuljon. Legyen nyugodt, tegye félre azokat a problémákat, melyekkel most nem tud foglalkozni és a feladataira összpontosítson. Ha összeszedett, hamarabb ér célba.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Van terve, de azt is tudja, az nem alaposan kidolgozott. Felkészül arra, hogy rögtönöznie is kell, és ehhez keres segítséget. Ossza meg minden kételyét azokkal, akik Önnel tartanak, csak így szolgálhatnak olyan tanácsokkal, melyeket hasznosíthat is. Nem szívesen várakozik, szeretne haladni előre és elkerülni a tévutakat. Ennek érdekében azonban tennie kell, például levenni a magabiztosság álarcát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Még nem állt össze teljes egészében a terv, így viszont nem szívesen beszélne róla. Egyedül azonban képtelen kidolgozni, haladni tovább. Ki kell választania azokat, akiket a bizalmába fogad, még ha ezt nem is tenné meg, ha kicsit erősebb és türelmesebb lenne. De azonnali eredményeket akar, márpedig azt másképp nem érheti el, csak ha támogatást kap. Lépjen túl a csalódásokon és próbáljon meg hinni az emberekben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha nem értik meg a mondandóját, magában is érdemes a hibát keresni. Talán nem fogalmaz egyértelműen, ebből eredhetnek a félreértések. Ha szavakkal nem megy, tettekkel mutassa az utat, így is találhat követőket. Legyen türelmes, hiszen az elképzelése valóban nem hétköznapi, így nem csoda, ha nehezen áll össze a kép azokban, akik szívesen kísérnék el, ha nem is végig, de egy darabon mindenképpen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Most inkább egyedüllétre vágyik, ezért olyan feladatokat keres, melyekhez nincs szüksége segítségre. Nem szívesen alkalmazkodna másokhoz, még ha emiatt lassabban is halad. Így ugyan a gondolatai gyakran elkalandoznak, hiszen nincs, aki visszaterelje a megfelelő mederbe, de talán éppen így fogja megtalálni azokat a megoldásokat, melyeket eddig hiába keresett, a túlzott akarása miatt nem látta meg.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nehéz a választás, a józan eszére vagy inkább a megérzéseire hallgasson. Azt tudja, hogy a döntésének hosszú távú hatása lesz, így fontos, hogy képes legyen azzal azonosulni. De vajon melyik a helyes út? A rövidebb, amely azonban akadályokkal tarkított, így fárasztóbb vagy legyen a hosszabb, amelyen könnyedén végigsétálhat, de kevesebbet tanulhat általa. Ha megszületik az elhatározás, tovább ne habozzon, induljon el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Érdemes ismét kézbe venni azokat a kérdéseket, melyeket eddig nem látott át. Végre sikerül rendeznie a gondolatait, így ismét észreveszi azokat az összefüggéseket, melyek nélkül nincs jó megoldás. Nagy egészként szemlélve a problémát ugyanis csak a tünetet tudná kezelni, a gyökerek maradnának és időről időre ismét szembesülnie kellene ezekkel a gondokkal. Most azonban végérvényesen pontot tehet a végére, megszabadulva ezzel egy súlyos tehertől.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Amikor szellemileg friss, észre sem veszi azokat az akadályokat, melyek korábban az útját állták. Most se lesz ez másképp, ezért bátran induljon el ismét azon az úton, amelyről egyszer már visszafordult. Vegye kézbe újra a kérdéseket, melyeket a fiók mélyén rejtegetett és nehézsúlyként nyomták a vállát. Ha megszabadul ezektől, új célokat kereshet, amelyek már sokkal vonzóbbak és izgalmasabbak, így energiákkal töltik fel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp