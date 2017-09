Napi horoszkóp - 2017. szeptember 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha sikerül talpra állni, a környezetében élők is fellélegezhetnek. Már nem idegeskedik olyan kérdések miatt, melyekre úgysem találna választ. Elengedi a problémákat, melyek elhomályosítják a látását. Ismét a lényeges dolgokra összpontosít, és így már lehet Önre számítani. Ahogyan Ön is megnyugszik, hiszen kimozdul a holtpontról és képes elindulni. Jönnek az eredmények és egyre elégedettebb a teljesítményével.

Amikor kiválasztja, mire mondjon igent, elsősorban azt mérlegeli, milyen hasznot remélhet. Ezt így nem nevezheti önzetlen segítségnek, bár ez nem von le semmit a teljesítményéből. Ha teljes szívével és erejével harcol az ügyért, akkor tiszta a lelkiismerete, de ne támasszon elvárásokat ezért cserébe. Használja ki, hogy tele van energiával, Ön lehet a húzóereje a csapatnak, amely körbeveszi.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szellemileg friss, azonban nincs Önben annyi energia, hogy a tettek mezejére is lépjen. Építsen maga köré egy olyan csapatot, akikben megbízhat és irányítani tudja őket. Így az ötletei megvalósulhatnak és bizonyos céljai elérhető közelségbe kerülnek. Az erőt abból merítheti, ha jönnek az eredmények és látja, van értelme az erőfeszítéseknek. Ha lassan is, de végül Ön is belelendül, már nem csak vezetőként veszi ki a részét a sikerekből.

Ne csak azokkal az emberekkel legyen távolságtartó, akik mostanában léptek az életébe, érdemes valamennyi kapcsolatát megvizsgálni. Ön olyanoktól számít támadásra, akiket egyelőre nem engedett közel magához, de ha így gondolkodik, érhetik meglepetések. Csalódás lesz felismerni, hogy akiben eddig bízott, most hátat fordít Önnek, és teszi mindezt úgy, hogy ok nélkül haragot is táplál magában.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Túl sokáig halogatta, emiatt már teljesen el is mérgesedett Önben az a tüske. Egykoron egyszerűbb volt a szőnyeg alá seperni és kényelmes volt ott is tartani. Pedig tudta, mindig is érezte, hogy ennek komoly következményei lesznek. Most pedig bombaként robban, mert már képtelen uralkodni az indulatain. Pedig a nézeteltérés nem is olyan komoly, pár őszinte szóval rendezhették volna, de így már szükség lesz a nyugalomra és a megértésre.

Bár a problémát hideg fejjel kellene kezelni, de képtelen az érzéseit kizárni. Ezzel csak megnehezíti a helyzetét, hiszen így egy jóval hosszabb úton indulnak el. Keressen olyan tárakat, akik így is kitartanak Ön mellett és megértik, ha képtelen azonnal dönteni és az egyszerűbb megoldást választani. Még így is keletkezik feszültség, de ha vannak Ön mellett, képes lesz kitartani a választása mellett és végigvinni az ügyet.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne idegeskedjen, próbáljon a megoldásra összpontosítani. Így is letér ugyan a helyes útról, de legalább felismeri, és még időben javíthat. Ha sikerül legalább magára erőltetni a nyugalmat, segítséget is kaphat olyan emberektől, akiknek van már tapasztalata az adott kérdésben. Hallgasson rájuk még akkor is, ha nem mindig érti, miért is javasolnak bizonyos lépéseket. Sokat kell még tanulnia, ez egy remek alkalom erre.

Ne akarja magához ragadni az irányítást, álljon be inkább a sorba. Hiába érzi úgy, hogy Ön tudná kezelni a felmerült problémát, számos akadályt ne lát még. Hallgasson azokra, akik figyelmeztetik, most nem kerülhet ki győztesen a helyzetből, így ne is erőltesse a saját véleményét. Gyűjtsön tapasztalatot, amelyeket a későbbiekben még hasznosíthat, most pedig inkább legyen csapatjátékos és lazítson kicsit.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne mondjon minden megkeresésre igent, hiszen a nap Önnek is csak 24 órából áll. Amit izgalmasnak vél, vagy össze tud vonni, azokat természetesen bátran vállalja el, de ha egy kérdésnél azt súgja az ösztöne, nincs elég tapasztalata, hogy válaszokat találjon, engedje el inkább. Szüksége van a sikerekre, így maradjon olyan területen, ahol nem kell meglepetésekre számítania, így valóban olyan teljesítményt nyújt, amivel elégedett lehet.

Még ne induljon el, hiszen nincs meg a terv a célig. Sok mindenre felkészült már, utánajárt alaposan a témának, éppen ezért is vannak kétségei. Amíg azokat nem oszlatja el, várjon. Keressen addig is olyan elfoglaltságot, amely mellett fejlődhet és tanulhat, esetleg építsen ki kapcsolatokat, melyekre a későbbiekben alapozhat. Ne kapkodjon, mert azzal nem éri el hamarabb a hőn áhított eredményeket.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Csak arra mondjon igent, amit valóban képes is lesz elvégezni. Ne aprózza el az energiáit, vállaljon kevesebbet, de ott adja bele a szívét és a lelkét. Éppen ez a lelkesedés jelentheti ugyanis az adott ügyben a megoldást. Olyan akadályok merülnek ugyanis fel, amelyek másokat meghátrálásra késztetnek, Ön azonban ilyenkor mozgósítja magában a lelkesedését és az elszántságát, ami nélkülözhetetlen a sikerhez.

Hallgasson a megérzéseire, ne bonyolítsa túl a kérdést. Ha túlzottan elmerül a gondolataiban, éppen azt veszíti szem elől, ami közelebb vihetné a megoldáshoz. Most arra van szükség, hogy minél gyorsabban legyenek válaszai. Megvan a kellő tapasztalata ahhoz, hogy képes legyen ezekkel szolgálni, hiszen tudja, milyen következmények várhatóak. Legyen türelmes és megértő, a kétkedőket ezzel állíthatja saját oldalára.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



