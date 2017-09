Napi horoszkóp - 2017. szeptember 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amíg nem nyugszik meg, ne kezdjen hozzá a napi teendőihez. A reggeli vita alaposan felkorbácsolta a kedélyeket és képtelen úgy összpontosítani, ha az ott elhangzottak járnak a fejében. Bár sikerült közös nevezőre jutniuk, mégis maradt Önben olyan tüske, ami zavarja. Ez pedig ahhoz vezet, hogy hibázni fog. Igyekezzen mielőbb továbblépni, addig pedig csak tényleg olyan kérdésekkel foglalkozzon, ahol előre látja a következményeket.

Fontosabbnak tartja a nyugalmat, minthogy az érdekeit érvényre juttassa. Ezért inkább félre is teszi a gondolatait és igyekszik mások segítségére sietni. Bár így a nap végén nem tud nagy eredményeket felmutatni, mégsem elégedetlen, hiszen a kellemes fáradtság a bizonyíték arra, hogy nem tétlenkedett. Egyúttal olyan emberek lettek lekötelezettjei, akik viszonozni fogják a mai támogatást, így akár befektetésként is tekinthet arra, amit tett.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kiadja a kezéből az irányítást, mert így tud igazán a feladataira összpontosítani. Félrevonul, hogy a figyelme ne terelődjön el, ne zavarják meg folyamatosan. Érzi, hogy a fáradtság miatt könnyen hibázna, ha egyszerre több folyamatot is szemmel kellene tartania. Ha végez a legszükségesebb kötelezettségeivel, engedélyezzen magának egy lazább délutánt, amikor kikapcsolódik, elfelejti a problémákat és kényezteti magát.

Őrizze meg a nyugalmát, hogy abból táplálkozhassanak a környezetében élők. Feszült helyzet alakult ki egy kényes kérdés kapcsán és a szemben álló felek nem találják a közös hangot. Békebíróként a legfontosabb, hogy elérje, képesek legyenek türelemmel és megértéssel egymás felé nyitni, anélkül ugyanis valóban távol maradnak az álláspontok. Ha ár elindította az érintetteket, visszatérhet a saját feladataihoz.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha már megfogalmazta, ne is tartsa magában a véleményét. Egy olyan helyzetbe csöppent bele, amelyre nem volt felkészülve, így különösen kellemetlenül érezte magát egészen addig, míg fel nem mérte a viszonyokat. Ezután azonban már hamar felismerte azt is, merre érdemes elindulni ahhoz, hogy minden érintett elégedett legyen az eredménnyel. Bár nem vágyott erre a szerepre, remekül áll helyt irányítóként is.

Kockázat nélkül nincs eredmény. Bármennyire is szeretne előre felkészülni minden akadályra, így is érik meglepetések, amikor rögtönözni kényszerül. Ilyenkor könnyen esik pánikba és hagyja aga mögött az egész ügyet, most mégis valami felfoghatatlan kíváncsiság maradásra készteti. Bár nem érzi magát biztonságban, mégis próbáljon lassan és megfontoltan haladni, minél több időt nyerni arra, hogy felmérje a lehetséges következményeket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Már meg is feledkezett arról, mennyi kötelezettséget vállalt erre a napra. Reggel még nyugodtan tevékenykedett, hiszen úgy gondolta, mindenre bőven lesz ideje. Felbukkannak azonban azok az emberek, akiknek elígérkezett és próbálják érvényesíteni az igényeiket. Ne őket okolja, ha összecsapnak a hullámok a feje felett, hiszen nem ők tehetnek arról, hogy kissé felelőtlenül előre osztogatta a segítségét.

Vannak olyan napok, amikor elmaradnak a látványos eredmények, mégsem kell azt gondolnia, nem történt semmi annak érdekében, hogy a céljaihoz közelebb kerüljön. Bár a saját feladataival nem sokat foglalkozhatott, mert folyamatosan mások segítségére sietett, de ezzel megalapozott olyan kapcsolatokat, amelyek a későbbiekben még hasznára lesznek. Bár most nem ilyen szemmel tekintett rájuk, belül érzi, hogy most befektetett a jövőjébe.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Igyekszik elterelni a figyelmét a problémáiról, ezért nem mond nemet a megkeresésekre. Így azonban szétaprózza magát és bár valóban elfelejtheti a gondokat, egyre feszültebb, hiszen a felvállalt feladatait se viszi végig. Eredményeket szeretne felmutatni, akkor érezné ugyanis magát hasznosnak, de így csak kapkod. Legyen kitartó és összeszedett, ha valamibe belekezd, addig ne engedje ki a kezei közül, amíg nem végez.

A látszat csal és már nem egyszer kellett emiatt módosítani az álláspontját. Most megint beleesik abba a hibába, hogy elhamarkodottan ítélkezik, de hamar fel is ismeri, hogy rossz utat választott, olyan embert bántott meg, aki nem okolható a kialakult helyzetért. Amikor elnézést kér, tegye ezt őszintén, ne kényszerből, hiszen a másik fél hamar felismeri, ha csak a saját bőrét próbálja menteni és nem gondolja komolyan a megbánást.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha szeretne megnyugodni, vonuljon félre és zárja ki a külvilágot a látóteréből. Keressen feladatokat, melyekkel egyedül is megbirkózik, ezzel eltereli a figyelmét a gondokról. Hiába keresett rájuk eddig megoldást, nem találja az utat, merre induljon. Adjon magának időt és teret, hogy újra elemezhesse a problémát és így talán már megtalálja azokat a részleteket is, melyek megmutatják a lehetőségeket is.

Nehezen tudna nemet mondani, ezért inkább olyan emberekkel vegye körbe magát, akik ezt nem használnák ki. Minden ajánlat vonzóbbnak tűnik, ha lehetőséget biztosít arra, hogy az adott feladatot félbehagyja, és új úton induljon el. Hiányzik Önből a kitartás, ezért amint felbukkan egy akadály, már azt lesi, merre lehetne menekülni. Próbáljon erőt venni magán és legalább egy ügyet végigvinni, a sikerélmény visszaadja az erejét.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



