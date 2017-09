Napi horoszkóp - 2017. szeptember 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amíg nem nyeri vissza szellemi frissességét, ne keressen új kihívásokat. Foglalkozzon azokkal a feladatokkal, amelyeknél a tapasztalata is elvezeti a megoldásig, nem kell komolyabban megterhelnie magát. A sikerek lassan feltöltik az energiaraktárait, de legyen türelemmel, nem érdemes elkapkodni az indulást. Nem is baj, ha egy kicsit lassít és egyúttal a hátralékát is ledolgozza, így felszabadul bizonyos terhek alól.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Önhöz fordulnak tanácsért, amit elsősorban annak köszönhet, hogy használható javaslatokkal áll elő. Képes beleélni magát a másik helyzetébe és megérteni, mi is okozza az elakadást. Nem vár el tőle olyan teljesítményt, amelyet ne tudna nyújtani, így aztán követik az ötleteit. Már csak a saját problémáira kellene válaszokat találni, de ez valahogy nehezére esik. Próbálja meg külső szemlélőként megközelíteni, így képes hideg fejjel gondolkodni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Engedje el a problémát és máris megtalálja a megoldást. Keressen feladatokat, melyek elterelik a figyelmét és új utakra viszik el. Ha a gondolatait képes átállítani a felmerülő kihívásokra, egyúttal ki is tisztul a feje és képes befogadni az információkat. Erre szüksége is lesz, hiszen a szokásos elképzelések nem hozzák meg a kívánt eredményt, mindenképpen kísérleteznie és kockáztatnia kell a siker érdekében.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár hamarabb jönnek az akadályok, mint ahogy tervezte, ez még nem ok arra, hogy feladja a céljait. Készült megoldásokkal ezekre a kihívásokra, így nem is éri igazán meglepetésként az, hogy nem lesz zökkenőmentes a kaland, amire vállalkozott. Bár többen is megfogalmazták a kételyeiket, Ön most bebizonyíthatja, ha valamit elhatározott, akkor képes lesz azt megvalósítani. Bízzon magában és legyen kitartó.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Engedje, hogy az ár magával ragadja. Nem voltak tervei erre a napra, de nem is szeretne csak karba tett kézzel várakozni. Ragadjon meg minden olyan alkalmat, ami elcsábíthatja ismeretlen utakra, új tapasztalatok gyűjtését teszi lehetővé. Tele van energiával, ezt bátran használja még akkor is, ha nem is a saját céljaiért küzd. Amíg a kihívások izgalommal töltik el, csak nyerhet azáltal, hogy halad mások elképzelései mentén.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Először is a gondolatait kell rendeznie, csak utána kereshet új célokat. Bár nyugodt, de mégis nehezére esne az összpontosítás, hiszen tele van még olyan problémákkal, melyek megoldásra várnak. Amint azokat sikeresen lezárja, már elindulhat azon az úton, melyet megálmodott és pontosan tudja, hogy olyan eredményeket érhet el általa, amely meghozza a hőn áhított elismerést is. Ne legyen türelmetlen, a kapkodás nem jó tanácsadó.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Alaposan megtervezte, hogyan is kezdjen neki a kérdésnek, mely akadályokat milyen módszerekkel érdemes leküzdeni, de mégis felmerülnek nem várt események. Ez ne keserítse el és ne az legyen az első gondolata, hogy minden álmát elfelejti. Képes lesz célba érkezni akkor is, ha a kétkedők hangja felerősödik, és nem kap segítséget. Az elszántsága átlendíti a holtponton, csak ki kell várnia a megfelelő pillanatot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem szabad szem elől tévesztenie a célokat még akkor sem, ha épp nem foglalkozhat azokkal. Ingerült, mert nem a tervei szerint alakul a napja, de ugye azt sem felejtheti el, hogy minden okkal történik. Bár most még nem talál rá magyarázatot, miért kényszerítik kerülőútra, de választ fog kapni a kérdéseire, mikor lezárja a nem kívánatos ügyet. Olyan tapasztalatokat szerez, melyeket a későbbiekben még hasznosíthat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Hallja meg a biztató szavakat, még ha azok jóval halkabbak is, mint a kétkedőké. Pontosan tudja, hova tart és bár valóban ehhez számos akadályt kell leküzdenie, ez nem lehetetlen. Amíg hisz önmagában, addig képes határozottan haladni, akkor szorul támogatásra, ha meglepetések érik és elbizonytalanodik. Innentől pedig az Ön döntése, hogy kire hallgat, akik képesek Önnel azonosulni vagy az irigyeire.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Éljen a lehetőséggel, hiszen ez komoly előrelépést is jelent. Nem volt ugyan felkészülve arra, hogy új úton indul el, de ha megnyílik Ön előtt egy ajtó, nem szabad veszni hagyni. Tudja le a kötelezettségeit, hogy teljes figyelmét az új ügynek szentelhesse. Szüksége lesz türelemre és kitartásra, de ha összpontosít, sokkal gyorsabban halad, mint hitte volna. Segítséget kap, ha nem zárkózik el előle, éljen azzal.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne seperje szőnyeg alá a problémát, beszéljék meg még most, amikor felmerült. Valóban egyszerűbb lenne elmenekülni, de Ön is tudja, hogy ezzel nem oldja meg. Bár a kérdés kényes, ne legyen gátlásos, mondja el őszintén a véleményét. Csak úgy várhatja el ugyanis, hogy a másik fél is megnyíljon, ha megmutatja, ez lehetséges. Úgy léphetnek tovább, hogy a kapcsolatuk nem sérül komolyabban, együtt folytathatják a megkezdett utat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne azt mondogassa, miért nem, hanem keresse az indokokat az igen mellett. Ön is tudja, hogy a sikerfejben dől el, ezért fontos, hogy már induláskor is az lebegjen a szeme előtt, képes lesz megcsinálni. Így az akadályok sem tűnnek majd leküzdhetetlennek és segítséget is kap, hiszen türelmes és kitartó. Ha pedig célba ér, ne feledkezzen meg arról, kinek is köszönheti mindezt, nem csak azoknak, akik most Ön mellett voltak, de korábbi tanítóinak is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp