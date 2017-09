Napi horoszkóp - 2017. szeptember 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem szeret ismeretlen területen kalandozni, úgy érzi biztonságban magát, ha indulás előtt felkészülhet a témából. Most azonban erre nem lesz módja, mivel szerettei türelmetlenek. A kedvükért tegye félre a rossz hangulatát és a kételyeit, élvezze inkább az együtt töltött időt. Nem is annyira kellemetlen, ha meglepetések érik. Ráadásul nincs is egyedül, éppen azok veszik körbe, akik sokat jelentenek Önnek.

Ne akarjon mindenáron a középpontba kerülni, hiszen így át kell gázolnia embereken. Nem csak Önnek vannak elképzelései, amihez segítségre lesz szüksége. Ha erről megfeledkezik, épp az ellenkező hatást érheti el, mint szeretné. Hamar észre kell vennie, magára marad, ha másokra nincs tekintettel. Össze lehet azonban egyeztetni a terveket, csak ügyes szervezés kérdése és persze türelem, hogy mindenki sorra kerüljön.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Az első benyomás ugyan fontos, de az alapján még ne hozzon végleges ítéletet. Ha valaki még csak most lépett az életébe, adjon neki esélyt, hogy bizonyítson. Lehet, hogy nem indul túl jól a kapcsolatuk, de ez eredhet abból, hogy még nem ismerik egymást igazán, így nehezebben találják meg a közös hangot. Legyen türelemmel, addig is, míg sikerül összecsiszolódniuk, töltsenek együtt sok időt.

Ha hibázik, ismerje be. Akkor is, ha ez többször fordul elő. Fáradt és figyelmetlen, így gyakrabban bántja meg a szeretteit. Hamar felismeri ezt, ilyenkor kell azonnal javítani. Előre gondolkodjon, mérje fel tettei következményét, csak utána induljon el. Így elkerülheti, hogy végleg elveszítse azok bizalmát, akik valóban fontosak Önnek és nem szeretné őket távol tudni magától. Legyen kevesebb terve, de őrizze meg a nyugalmát.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szerette volna kézben tartani az irányítást, de hamar felismeri, hogy ezzel ellenállást vált ki a szeretteiből. Hamar félreteszi a terveit a családi béke érdekében. Nem is olyan nehéz ez, csak nem szabad megfeledkeznie arról, mi is késztette erre. Talál olyan célokat, melyek ugyan nem a sajátjai, de azonosul velük és így a lelkesedését és az energiáit továbbra is hasznosítani tudja, ami fontos Önnek.

Ha tisztázni szeretné a helyzetet, le kell vennie az álarcát. Addig ugyanis nem tudnak őszintén beszélgetni, amíg Ön is igyekszik a véleményét rejtegetni és arra vár, hogy a másik fél nyisson először. Értékes időt vesztegetnek azzal, hogy kerülgetik a témát ahelyett, hogy leülnének az asztalhoz és higgadtan, a megoldásra törekedve átbeszélnék. Legye kezdeményező, így végül elindulhatnak a megfelelő irányba.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amíg nem képes elengedni a múltat, az új célokért sem tud teljes erőbedobással harcolni. Nem szabad folyamatosan visszatekinteni, hiszen így nem arra néz, amerre halad. Megértette a bejárt út tanulságait, a hibákat nem teheti meg nem történté. Ha még mindig azt keresi, mit kellett volna másképp csinálni, a jelenleg folyamatban lévő ügyei is megrekednek és csak tovább nő Önben az elkeseredettség.

Először tegyen rendet önmagában, csak utána lépjen a tettek mezejére. A kapkodás most nem viszi gyorsabban el a célvonalhoz, szüksége lesz ugyanis a hideg fejére és az előrelátására. Csak úgy érdemes egy adott ügyet felkarolni, ha képes arra, és csak arra összpontosítani. Könnyű hibázni, hiszen a kulcs éppen azokban az apró részletekben rejlik, melyeket csak Ön képes észrevenni és pillanatok alatt kiértékelni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szívesen mozog emberek között és gyorsan bizalmat szavaz nekik. Ez a nap így elsősorban új kapcsolatok kiépítéséről szól. Ügyeljen azonban arra, hogy közel magához már csak azokat engedje, akik valóban bizonyítják is a tiszta szándékaikat. Megkörnyékezik ugyanis az ellenségei is, hiszen érzik, most érdemes lépniük, ha támadásra készülnek. Az éberségét azonban nehéz kijátszani még most is.

Bár vannak tervei erre a napra, de szívesen teszi félre, mikor a szerettei arra kérik, lazítson. Közös programokat szerveztek, hogy elterelhessék a figyelmét a problémáiról. Engedjen a csábításnak, hogy valóban félreteszi azokat és átadja magát az élmények gyűjtésének. Remek alkalom ez arra is, hogy a nézeteltéréseket nyugodtan és higgadtan tisztázzák, úgy rendezve a sorokat, hogy azzal minden fél elégedett lehet.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár szívesebben vonulna vissza, a szerettei maradásra kérik. Szeretnék Önnel tölteni a napot, közös programokat szervezni, élményekkel gyarapodni. Tegye félre azokat a gondokat, amelyek miatt összezavarodott és úgy gondolta, magányra lenne szüksége. Talán éppen azzal tudja rendezni a gondolatait, ha elfelejti azokat és igyekszik úgy tenni, mintha minden rendben lenne. Néha épp a felejtés a megoldás.

Bár nem szívesen avatkozik közbe, de ha azt látja, a szerettei letérnek a helyes útról, nem tud hallgatni. Ne rontson ajtóstól a házba, a javaslatait úgy kell tálalnia, hogy azt meg is fogadják. Ehhez türelemre és a másik fél gondolatainak megértésére lesz szükség. Éppen ezért nyugodjon meg, és csak akkor szólaljon meg, amikor már pontosan látja, milyen más megoldási ötletekkel tud előállni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



