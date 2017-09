Napi horoszkóp - 2017. szeptember 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Rendezze a gondolatait, mielőtt emberek közé megy. Túl feszült ahhoz, hogy megtalálják Önnel a közös hangot, ezért gyorsan kitörne a vita. Nem olyan komolyak a problémák, hogy ne találna rájuk gyorsan egyedül is megoldást. Ha pedig azokat sikerül maga mögött tudni, már olyan nyugalom szállja meg, amelyből már nem lehet kirobbantani, így jöhetnek a nehézségek és a nézeteltérések, képes lesz azokat kezelni.

Ön már látja, amit a környezetében élők még nem. Az olyan megoldások, amelyek könnyedén megvalósíthatóak lennének, nem hoznák meg a kívánt eredményt. Kísérletezni kell, ismeretlen területre tévednek ugyan, de képes ott is helytállni, ha nem másoknak akar megfelelni, csak a saját érdekeit és főleg céljait tartja szem előtt. Ha pedig körülnéz, megtalálhatja azokat is, akiket maga mellé állíthat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Engedje ki a kezéből az irányítást, így megszabadulhat az azzal járó felelősségtől is. Márpedig most elég a saját feladatira összpontosítani, ezek is alaposan megdolgoztatják. Fáradt és ilyenkor nehezebb elkerülni a hibákat, de nem szeretné azzal tölteni az idejét, hogy azokat javítsa. Igyekezzen kizárni a zavaró tényezőket, különösen az indulásokkor, hiszen ilyenkor határozza meg az irányt is, ami döntő jelentőséggel bírhat.

Bár szellemileg nincs kimagasló formában, mégsem lazíthat. Elsősorban a szerettei keresik meg a problémákkal, de a tágabb környezete sem kíméli. Tegye félre a saját feladatait, hogy ne keveredjenek a folyamatok, képes legyen kézben tartani a feladatokat, melyeket elkezd. Fontosak az eredmények, ezekbe kapaszkodhat, amikor épp elveszítené a hitét önmagában. Szükség lesz még türelemre és kitartásra, keresse ezeket is önmagában.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Merjen elindulni még akkor is, ha nem készült el a terveivel. Kockáztat, de a lehetőség most nyílt meg Ön előtt. Ne szalassza el csak azért, mert fél a meglepetésektől. Készen áll megbirkózni akkor is az akadályokkal, ha azok váratlanul érik, hiszen a céljait tartja szem előtt. Az elszántsága mindig kézbe adja a megoldást, nem engedi, hogy letérjen a helyes útról. Szüksége lesz a biztatásra, ezt meg is kapja.

Egy váratlan találkozás felborítja a terveit erre a napra. Bár már régen találkoztak, képesek a beszélgetést ott folytatni, ahol egykoron félbehagyták. Felidéződnek az emlékek, amelyek nem csak elindítják Önöket egy új, közös úton, de egyúttal arra is ráébrednek, érdemes lenne felvenni a kapcsolatot az ismerősökkel, akiket szintén régen láttak. Bár az élet elterelte Önöket egymás mellől, mégis vannak még közös érdekek.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szeretne kitörni a korlátok közül, de nem tudja, merre induljon. Nem szívesen bolyong cél nélkül, de azt is érzi, nincs oka maradni. Keresi a lehetőségeit, de közben éppen azt nem látja meg, ami a szeme előtt van. Ne csak saját magára gondoljon, hanem a szerettei igényeit is próbálja meg kielégíteni. Ha így kutat tovább, olyan új területek is megnyílnak Ön előtt, ahova eddig nem merészkedett volna el.

Amikor épp a feladáson gondolkodik, érkezik a segítség. Kérnie sem kellett, hiszen akik ismerik, észrevették, hogy elvesztette a hitét. Próbálják visszaadni az önbizalmát, hiszen anélkül hiába is harcolna, az eredmények elmaradnak. Ha azonban erős és a célok még mindig a szeme előtt lobognak, képtelenség térdre kényszeríteni. A lelki támasz nélkül ugyan nem érne célba, mégis egyedül saját magának köszönheti az eredményeket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A kisugárzásának köszönheti, hogy szívesen tartózkodnak a közelében. Erőt meríthetnek Önből, hiszen tele van energiával, amit meg is oszt azokkal, akik erre igényt tartanak. Jó érzéssel tölti el, ha segíthet valakinek, ha szükség van a tanácsaira. Így még inkább nő az önbizalma. Ez egy olyan nap, ami hosszú időre emlékezetes marad, hiszen az eredmények felejthetetlenek, és hosszú távra befolyásolják a jövőt.

Az, hogy most könnyedén sétál be a célba, nem szerencse kérdése. Alaposan előkészítette a folyamatokat, hogy menet közben már csak a lényegre kelljen összpontosítania és gyorsan észrevegye, ha mégis hiba csúszott a számításaiba. Úgy érzi, megérdemel egy kis lazítást, ne legyen szűkmarkú saját magával, tegye meg, amit szeretne. Akkor tud erős maradni, ha tudja, mindig várja a jutalom, még ha azt magának is kell megteremteni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne másoktól várja el, hogy átlendítsék a holtponton, Önnek is tennie kell annak érdekében, hogy ez sikerüljön. Az önsajnálat nem jó tanácsadó, célokra lesz szüksége. Ezeket keressen, lehetőleg olyanokat, amelyek könnyen és egyszerűen elérhetőek. A siker végül megmutatja Önnek, hogy érdemes talpon maradni és nem feladni csak azért, mert egy tévedése komoly bajba sodorta. És azt is felismeri, kik az igazi barátok.

Ha nagyon akarja, nem sikerül. Tegye félre kicsit az elképzeléseit és terelje el a gondolatát. Keressen olyan feladatokat, melyek ebben segítségére lehetnek. Amint jönnek a sikerek, visszatérhet az eredeti kérdéshez is, hiszen már megerősödve kell megbirkóznia az akadályokkal. Így már nem is látszik olyan vészesnek, hogy meghátrálna. Bár egyedül indul el, végül egy csapattal szakítja át a célszalagot.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



