Napi horoszkóp - 2017. szeptember 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amikor másban hibát talál, igazából tükröt tart maga elé. Ha számon akar kérni egy hibát, előtte gondolkodjon el, vajon Önnek lehetett-e benne része. Csak akkor vonhatja felelősségre a másik oldalt, ha Ön valóban mindent elkövetett annak érdekében, hogy elkerülhessék ezt a helyzetet. Mivel azonban hamar felismeri, bizony kivette a részét abból, hogy végül így alakult, inkább a megoldást keresse, ne a bűnbakokat.

Ne támasszon túl magas elvárásokat, mert így elijesztheti a segítséget. Találja meg azt az arany középutat, amellyel még Ön is elégedett, de nem vár el teljesíthetetlen feltételeket a környezetében élőktől. Így végül olyan célokat tűzhet ki a csapat elé, melyért szívesen harcolnak, képesek a sajátjuknak érezni és Önnel tartanak azon a rögös úton, amelyet kijelöl. Ahogy jönnek az eredmények, úgy lesznek egyre lelkesebbek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne ítéljen elhamarkodottan. Mielőtt kimondja a véleményét, járja körbe a témát és az érintett személyekről is igyekezzen minél több információt begyűjteni. Az igazság ugyanis sokkal mélyebben lapul, minthogy néhány perc alatt felismerje és azt is megtervezze, annak birtokában merre érdemes folytatni az útját. Legyen inkább most türelmes, minthogy a kapkodásban elkövessen egy helyrehozhatatlan hibát.

Ne az alapján keresse a céljait, ások mit értek el. Érthető, ha irigykedve figyeli a környezetében élőket, de vajon valóban Önt is az tenné boldoggá, ha ott tartana az életében, ahova ők már elértek? Külső szemlélőként sikeresnek látszanak, de az Ön értékrendje szerint ezek az eredmények bár valóban hatalmasak, de nem lényegesek. Figyelje saját magát, hallgassa meg a belső hangokat, akik igyekeznek helyes irányba terelni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ahogyan gondolkodik, az tükröződik vissza a környezetében élőkről. Ha képes meglátni a szépséget, lelkesedni a célokért, könnyedén talál maga mellé olyan embereket, akik szívesen sietnek a segítségére, erőt adnak Önnek. Ha azonban csak azt hajtogatja magában, miért nem érdemes elindulni az úton, valóban magára hagyják és megerősíti a hitét, hogy eltévedt és valóban lehetetlen lesz elérni a kívánt eredményeket.

Végre sikerül megnyugodnia, így már van esélye tisztázni a félreértéseket. Eddig a feszültség miatt csak személyeskedtek, nem a problémára összpontosítottak, csak azt keresték, kit kiálthatnak ki bűnbaknak. Mivel így nem mozdultak el a holtpontról, be kellett látniuk, együtt kell továbblépni és ehhez békét kell kötniük. Amint lesznek új célok, már feledésbe merül a mostani vita és vállvetve harcolnak a közös ügyért.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Most nem is annyira a várható eredmények miatt indul el az úton, sokkal vonzóbbnak tűnnek a tapasztalatok, melyeket szerezhet. Tudja, hogy komoly akadályok várnak Önre, mégis izgalommal tekint előre. Alaposan felkészült a témából, de még így is érzi, hogy lesz mit tanulnia. Elsősorban arra kíváncsi, az elmélet hogyan ültethető át a gyakorlatba, mert ez a későbbiekben más téren is hasznosítható lehet.

Most már tudja, hogy túl sokat vállalt, mégis képes megőrizni a nyugalmát. Nem kezd kapkodni, hiszen az nem viszi előre, inkább igyekszik ügyes szervezéssel összehangolni a folyamatokat. Abban bízik, ha halad előre, a segítség is megérkezik majd, nem szeretné ezt elveszíteni azzal, hogy ingerült, feszült. Végül ez lesz a legnagyobb hajtóerő, a megfontoltsága és higgadtsága jelenti a valódi megoldást.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Önnek kell maga körül megteremteni a nyugalmat, nem várhatja el, hogy a környezetében élők tegyenek annak érdekében, amit Ön a fejébe vesz. Márpedig elhatározta, hogy nem engedi a feszültséget begyűrűzni, mert azzal csak eltávolodik a céljaitól. Míg másokat ösztönözne az egészséges izgatottság, Ön szeretné megőrizni a hideg fejét és minden olyan tényezőt, amely sürgetné, gyorsabb döntésre kényszerítené.

Bár tele van még kérdésekkel, mégis úgy érzi, nem szabad várnia, most kell a tettek mezejére lépni. Bízik abban, hogy menet közben megjönnek a válaszok, amelyek végképp eloszlatják a kételyeit. Az akadályokra se úgy tekintsen, melyek ürügyül szolgálhatnak a meneküléshez, inkább azt nézze, mit tanulhat általuk. Célba érkezve már mindent megért, tisztán látja az okokat, amiért erre az útra sodorta az élet.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha sikerül összehangolnia a különböző érdekeket, nem a saját útját járnák, hanem közösen harcolnának a célokért. Márpedig csapatban dolgozva hatékonyabbak lehetnek még akkor is, ha így megsokszorozódnak a teendők. Mivel szellemileg kiváló formában van, így bátran vállalja magára a feladatot, hogy kézbe véve az irányítást valóban megkeresi a mindenki számára eredményesnek ígérkező közös utat.

Ne az irányításhoz, a céljaihoz ragaszkodjon. Ha túl sok energiát emésztene fel, hogy a kezében összpontosítsa a vezetést, engedje azt el. Járja inkább a saját útját és engedje, hogy becsatlakozzanak Ön mellé, de el is maradjanak, akik mégsem tudnak azonosulni az üggyel. Bár egedül nem lesz olyan hatékony, de képes megvalósítani, amit igazán fontosnak vél és így nap végén elégedett lehet a teljesítményével.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



