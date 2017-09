Napi horoszkóp - 2017. szeptember 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.08

KOS: (március 21 - április 20.)



Lassabban halad, mint tervezte, mivel nehezen megy az összpontosítás. A gondolatai továbbra is csaponganak, képtelen azokat olyan mederben tartani, hogy ne hibázzon. Így azonban bizonyos feladatokat el kell halasztania, mert már egyszerűen nem fér bele a napjába. Ha emiatt még feszültebbé válik, végképp nem várhat el magától olyan eredményeket, melyekkel elégedett lehetne. Próbáljon lenyugodni és mielőbb visszatalálni az útjára.

Ne vállaljon felesleges kockázatot, csak akkor éljen a lehetőséggel, ha előre fel tudja mérni a folyamatokat, látja, meddig juthat el. Bár szeretne kitörni a keretek közül, ezt nem teheti meg úgy, hogy nem gondolja át, milyen következményekkel jár mindez. Nincs szükség most arra, hogy bárkinek is bizonyítson, bátran lehet elégedett az eddig elért eredményekkel is. A környezetében élők véleményét zárja ki nyugodtan.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mivel nehezen tud uralkodni az indulatain, ezért kerülnie kell az olyan helyzeteket, ahol ennek káros következményei lehetnek. Megvan annak is a módja, hogy a belső feszültségét levezesse, de ez nem jelentheti azt, hogy a környezetében élőkkel folyamatosan vitázik. Szinte már keresi is a lehetőséget, hogy ellentmondhasson, mintha csak az éltetné, hogy Önre figyelnek, Önnel foglalkoznak. Ennek oltárán azonban nem áldozhatja fel az eddig elért megbecsülést.

A múltat le kell zárni és továbblépni. Ha továbbra is a miérteken töri a fejét, elszalasztja a lehetőségét annak, hogy a tapasztalatait felhasználhassa és megértse, miért is kellett az utat bejárnia. Az akadályok, amelyek eddig meghátrálásra kényszerítették most ugródeszkák egy olyan siker felé, amelyet kitűzött maga elé, de eddig elérhetetlen távolságban voltak. Ne legyen türelmetlen, de ne is engedje, hogy azok a bizonyos ajtók becsukódjanak Ön előtt.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Álljon készen arra, hogy elindulhasson. Bár most valóban elúszott a lehetőség, de ez nem jelenti azt, hogy ne fog visszatérni. Természetesen ne csak várjon, addig is, míg ismét élhet vele, keressen olyan elfoglaltságot, amely során további tapasztalatokat gyűjthet. Számos olyan ügy van folyamatban, melyek remek alkalmat kínálnak arra, hogy fejlődjön, tanuljon. De a legfontosabb, hogy türelmes és kitartó legyen.

Hiába biztatják a környezetében élők, önmagát kell meggyőznie arról, hogy a helyére kerültek a dolgok és továbbléphet. Amíg a múltban él, képtelen lesz ugyanis elmozdulni a holtpontról. De ez csak akkor történik meg, amikor Ön is elhiszi, hogy a folyamatok lezáródtak és már nem kell további kellemetlenségekre számítania. Tűzzön ki maga elé új célokat, keresse az irányt, amely elvezeti Önt oda, ahova tartani szeretne.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Vannak olyan kérdések, amelyekre most még nincsenek válaszok. Ne töltse azzal az idejét, hogy ezeket keresi, lépjen tovább. Keressen olyan feladatokat, melyek elterelik a figyelmét és elindítják egy új úton. El kell távolodnia a témától ahhoz, hogy valóban rálásson és képes legyen egészében is értelmezni. Ha már nem csak az jár a fejében, hogy miért toporogjon egy helyben, hanem vannak céljai, hamarabb el is juthat oda.

Mindenkinek szüksége van olyan napokra, amikor csak a saját érdekeit tartja szem előtt. Önnél is elérkezett az a pont, amikor már nem szeretné tovább az energiáit arra áldozni, hogy másokat segítsen az előrehaladásban. Érzi, hogy megrekedt az útján és szeretne végre valami olyan eredményt elérni, amely az Ön számára bír nagy jelentőséggel. Keresse meg azokat a kihívásokat, melyek leküzdése után elégedett lehet önmagával.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár sokat hibázik, de mindig időben veszi észre, mikor tér le az útról, így azonnal tud is javítani. Így ugyan jelentősen nem lassul le, de a belső feszültség egyre nő Önben. Próbáljon meg szüneteket közbeiktatni, amikor kicsit lazít, kiszellőzteti a fejét. Ezek a percek segítik vissza ahhoz a nyugalomhoz, amelyre szüksége van, hogy nehogy végül túl későn reagáljon éles helyzetekben, esetleg másokat megbántson.

Amíg nem vár Önre váratlan kihívás, magabiztosan halad előre. Ha azonban meglepetés fogadja valahol, elveszíti a türelmét és kapkodni kezd. Így azonban feszülté válik, és még messzebb kerül a megoldástól. El kell fogadnia, hogy ha az irányítás ki is csúszik a kezéből, attól még a teljesítménye nem romolhat és képes olyan eredményeket elérni, amellyel ugyanúgy a saját érdekeit is szolgálhatja.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Csak akkor mondja el a véleményét, ha kérdezik. Bár látja, hogy a folyamatok nem jó irányba haladnak, nem hallgatnák meg, amíg a környezetében élők ezt nem észlelik. Ön tartalékolja az energiáit, hogy majd akkor mozgósíthassa, amikor már ismét a cél felé haladnak. Szükség lesz egy vezető egyéniségre, aki képes lesz a csapatot ismét lendületbe hozni, elhitetni velük, hogy érdemes még egyszer próbálkozni.

Ne támasszon másokkal szemben olyan elvárásokat, amelyeket Ön sem tudna megadni. Ha a saját céljait tartja elsődlegesnek, el kell fogadnia, ha ezt mások is így gondolják. Keressen olyan feladatokat, melyekkel egyedül is megbirkózhat, így nem szorul segítségre. Ha a saját maga ura, egyúttal azt is megválaszthatja, milyen ütemben halad és mit tart valóban fontosnak, mit lehet elhalasztani.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



