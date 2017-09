Napi horoszkóp - 2017. szeptember 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár szeretne a feladataira összpontosítani, a gondolatai elkalandoznak. Olyan emlékeket idéz fel, melyeket kellemes élményekként raktározódtak el Önben. Mintha így menekülne a rideg valóság elől, ami megrémiszti. Ezzel azonban csak tovább fokozza maga körül a feszültséget, hiszen így a kötelezettségeivel elmarad. Ha a valódi nyugalmat keres, azt csak akkor találja meg, ha rendezi a sorait és képes talpon maradni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Új nap, új lehetőség, ne habozzon és használja ki ezt. Tegye félre a kudarcokat, az e fölött érzett bánatot és tekintsen előre. Keresse ismét azokat a célokat, amelyek eltűntek a szeme elől. Ezekre rátalálva már elindulhat azon az úton, amely visszavezeti abba az életbe, melyet szívesen él. Bár fáradtságot érez, ez inkább az elkeseredettség, mert az elmúlt időszakban nem a tervei szerint alakultak a folyamatok.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Hiába próbálja megoldani a problémát, nem jönnek az ötletek. Tegye most félre azt és összpontosítson a feladataira. A más területen elért sikerek végül megadják azt a magabiztosságot, amire szüksége van ahhoz, hogy rendezni tudja a sorait. Most ugyanis nem azon az úton kell elindulnia, amit már jól ismer, kísérleteznie kell annak érdekében, hogy a nyugalmat és a békét megteremthesse önmagában.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne adja fel az első akadály láttán. Harcoljon, keresse a megoldást. Lehet, hogy emiatt elfárad, de a megfelelő pillanatban jönni fog a segítség, így elkerüli a mélypontot. A célba érkezve már szinte mosolyog azon, hogy majdnem meghátrált, pedig végül könnyedén érte el a kitűzött eredményeket. Fontos, hogy végig megőrizze a pozitív hozzáállását, hiszen ebbe kapaszkodhat a nehézségek láttán.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Érdemes a hangsúlyt az emberi kapcsolatokra építeni, háttérbe szorítani a siker iránti vágyat. Ne azok mellé sorakozzon fel, akik könnyedén érhetik el a céljaikat, hanem ahol valóban szükség van a segítségére. Így is kivívhatja magának az elismerést, amire annyira áhítozik. És egyúttal gazdagabb azzal az élménnyel, hogy az Ön közreműködése nélkülözhetetlen volt, így Önnek köszönhetőek az elért célok.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ön ár továbblépett, de a környezetében élőknek ehhez még időre van szükségük. Ne sürgesse őket, keressen magának addig olyan elfoglaltságot, mellyel egyedül is képes előrehaladni. Vannak olyan feladatok, melyekkel megbirkózhat akkor is, ha nem kap segítséget. Így jó példával jár elől, hogy igenis van kiút abból a gödörből, ahova most egy rossz döntést követően kerültek. A legfontosabb az összefogás, ebben élen járhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



El kell indulnia, tovább már nem toporoghat. Hozott egy rossz döntést, ennek következményei voltak, de már sikerült helyrehoznia a hibát. Ne pazarolja az értékes időt arra, hogy sajnálja magát. Ha jobban belegondol, számos haszonnal is járt, hogy letért az útról. Olyan tapasztalatokkal gazdagodott, melyekhez más módon nem jutott volna hozzá. És azt is megtudhatta, kik is állnak igazán Ön mellett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem tud nemet mondani, ezért inkább kerülje az olyan helyzeteket, ahol kihasználhatják. Vonuljon félre, foglalkozzon a saját feladataival, még ha ehhez segítségre is lenne szüksége. Amikor kérne, hamar azzal szembesülne, végül Ön ad és emiatt nem úgy halad az úton, ahogyan azt eltervezte. Legen inkább kevesebb célja, de azokat érje el a maga tempójában, minthogy túlterhelje magát mások érdekében.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne égessen fel a háta mögött minden hidat csak azért, mert új utat keres. Sosem tudhatja, milyen változások várnak Önre. Bár most célirányosan haladhat előre, de néha szükség van arra is, hogy vissza tudjon lépni. Ha ilyenkor számíthat valakire, gyorsabban áll ismét talpra. Érthető, ha az új célok lekötik a teljes figyelmét, de ez még nem ok arra, hogy türelmetlenül, ingerülten reagáljon a megkeresésekre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Úgy kell a céljait meghatározni, hogy azok előrevigyék, de közben összhangban álljanak a lehetőségeivel. Hiába ugyanis a nagyszabású terv, ha nem áll módjában azt kivitelezni. Azzal csak nő Önben az elégedetlenség és a feszültség. Márpedig most nyugalomra lenne szüksége ahhoz, hogy átlendüljön a holtponton. Éppen ezért úgy tekintsen előre, hogy közben szem előtt tartja a jelenlegi helyzetét is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Most még ne induljon el, maradjon azon az úton, ahol tudja, mire számíthat. Bár már vágyik az izgalmakra, kalandokra, Ön is érzi, nincs elég ereje. A sikerek azonban növelik az önbizalmát, így egyre tágul a mozgástere. Már nem ott lesznek az akadályok, ahol most még beléjük ütközne. Ha pedig közben a kötelezettségeit is lezárhatja, felszabadultabban kezdhet bele az új ügyeibe, melyek olyan érdekesnek tűnnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Gondolja meg, az új célok valóban olyan izgalmasak vagy csak azért tűnnek vonzónak, mert ez egyúttal szakítást jelenthet a megszokásokkal. Szeretne kitörni a korlátok közül, de ez ne jelentse azt, hogy maga mögött bezár minden ajtót. Legyen megfontolt, amikor elhatározza, valóban elindul. Ne a pillanatnyi vágy határozza meg a jövőt, hanem azok a hosszú távú elképzelések, melyek már egy ideje megfogalmazódtak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp