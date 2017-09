Napi horoszkóp - 2017. szeptember 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egy új lehetőség nyílik meg Ön előtt, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy ismeretlen területen kellene helytállnia. Nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy egy ilyen kihívásnak megfeleljen. Közben azonban folyamatosan arra gondol, ha ezt most visszautasítja, hosszabb távon is bezáródnak az ajtók, amikor szeretne majd továbblépni, nem talál olyan embert, aki elindulna Önnel. Hessegesse el a kételyeit, merjen kockáztatni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Amíg nem zárja le a folyamatban lévő ügyeinek nagy részét, ne keressen új kihívásokat. Vágyik ugyan az izgalomra és úgy érzi, ezt csak úgy kaphatja meg, ha más utakon jár, mint eddig. A pezsgést azonban másképp is behozhatja az életébe és közben nem kell megbízhatatlanná sem válnia. Álljon elő érdekes megoldásokkal, kalandot jelentő folyamatokkal, így is elérheti, hogy ne fásuljon bele a szürke hétköznapba.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Végre úgy ébred, hogy ismét keresi a kihívásokat. Vegye elő azokat a terveket, melyeket elnapolt, mert nem érzett magában elég energiát ahhoz, hogy a várható akadályokkal megküzdjön. Bár most sem lesz zökkenőmentes az előrehaladása, de mindenképpen kitartóbb és elszántabb, mintha elhamarkodottan vágott volna bele a megvalósításba. Éppen egy ilyen napra várt, amikor nem ismer lehetetlent.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ossza be okosan az idejét, akkor mindent képes lesz elvégezni. Ez persze ne azt jelentse, hogy nem áll meg egy pillanatra sem. Úgy tervezze meg a folyamatokat, hogy egy-egy állomás elérkezése után módja legyen szünetet tartani és ismét erőre kapni. Ilyenkor le kell zárnia gondolatban is, amit megoldott, hogy helyet teremtsen az új ötleteknek, megoldásoknak. Szüksége lesz a leleményességére, hogy végül célba érkezzen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Képes olyan energiákat megmozgatni magában, melyekről nem is gondolta, hogy ott rejlenek Önben. Mindezt úgy éri el, hogy elszántan harcol egy bizonyos cél elérése érdekében, melyben csak Ön hisz. Szeretné bebizonyítani a környezetében élőknek, hogy a tervei igenis kivitelezhetőek még akkor is, ha ebben Önön kívül senki nem hisz. Ügyeljen azonban az egészségére, mert hajlamos lehet túlterhelni magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Lépjen a tettek mezejére, ezzel bizonyíthatja csak be, hogy alaposan átgondolta a célkitűzést. Egyébként sem a szavak embere, de most különösen fontosnak érzi, hogy meg is mutassa, mi rejtőzik Önben. Az elszántsága átlendíti a holtpontokon, így szinte észrevétlenül küzdi le az akadályokat. Ügyeljen azonban az egészségre is, tudjon szünetet tartani, ha a szervezete jelzi, szüksége lenne egy kis lassításra.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Mielőbb zárja le a múltat és lépjen tovább. Már így is túl sok energia és idő ment el arra, hogy próbálta megváltoztatni, amit nem lehet és bosszankodott amiatt, ami már megtörtént. Levonta a tanulságot, készen is áll a folytatásra, de valami mindig visszahúzza. Ez leginkább saját maga, mert elmerült az önsajnálatban. Ezt az érzést le kell küzdenie és végre átlendülni a holtponton. Vannak céljai, azokat lássa maga előtt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár még halad előre, már látja, hogy komoly akadály vár Önre. Most kezdjen el gondolkodni azon, kihez fordulhat majd segítségért. Még nyugodt, nem kell kapkodnia, ami befolyásolhatná a döntését. Ha már most megfogalmazódnak Önben a lépések, képes lesz azokat higgadtan megtenni és így valóban folytatni az útját. Sokat jelent Önnek a cél, amit kitűzött, ne veszélyeztesse azzal, hogy kockáztat és rögtönöz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár szellemileg frissnek érzi magát, amikor a tettek mezejére lépne, elfogy az ereje. Keressen maga mellé olyan embereket, akiket irányíthat, képes őket meggyőzni arról, harcoljanak a céljaiért. Így Önnek már csak a szervezésre kell figyelnie és összehangolni a folyamatokat. Ebben azonban nem hibázik, így a közös munka meg is hozza a gyümölcsét. Ünnepeljék közösen a sikert, hiszen abban valamennyien kivették a részüket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tudjon nemet mondani, még ha úgy is érzi, tele van energiával. Nem érdemes a pillanatnyi elismerésért kockára tenni az egészségét. Márpedig most annyira hajtja a bizonyítási vágy, hogy nehezen ismeri fel a határokat és hajlamos lehet túlterhelni magát. Amint a szervezete jelzi, hogy ideje lassítani, iktasson be egy rövidebb szünetet, hogy átértékelhesse a napirendjét. Így is szép teljesítményt tehet le az asztalra, nincs oka szégyenkezni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Most elsősorban akkor ér el sikereket, ha visszavonul és elmerül a feladatokban. Felismer olyan összefüggéseket, melyek felgyorsítják a folyamatokat, egyszerűbbé teszik az utat. Így mindenki hálásan fogadja a tanácsait, hiszen ezzel megkönnyíti a munkájukat. Ne bosszankodjon amiatt, ha nem érez elég erőt ahhoz, hogy a tettek mezejére lépjen, a teljesítménye így sem marad észrevétlen azok szemében, akik véleménye fontos Önnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Az elmúlt időszakban több alkalommal kellett nemet mondania, ezért is tűnik ez a lehetőség most oly vonzónak. Végre akkor nyílik meg Ön előtt egy ajtó, amikor módjában áll belépni rajta, ezért hatalmas lendülettel veti bele magát a munkába. Most még az sem zavarja, hogy nincsenek kidolgozott lépések, rögtönöznie kell és ismeretlen területen úgy helytállni, hogy még igazából a pontos célokat sem fogalmazta meg.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp