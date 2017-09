Napi horoszkóp - 2017. szeptember 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem egyedül kell megbirkóznia az akadályokkal, erről akkor se feledkezzen meg, amikor kicsúszik a lába alól a talaj. Bár gyors döntéseket várnak el Öntől, egyeztessen előtte olyan emberekkel, akik jártak már azon az úton, amelyen most halad. Éppen azok a részletek kerülnek napvilágra, melyek eldönthetik, valóban célba ér vagy végleg eltéved. A begyűjtött tapasztalatokat pedig ég sokszor hasznosíthatja.

Gondolja át a teendőit még a reggeli nyugalom alatt, mert ha elindul, már csak kapkodás vár Önre. Legyen egy napirend, amelybe kapaszkodhat, különösen akkor, amikor már fáradtnak érzi magát. Képes lesz mindig erőt meríteni a sikerekből, de ilyenkor kell azonnal egy következő cél, hogy azonnal indulhasson. Vigyázzon azonban az egészségére, hajlamos lehet túlhajszolni magát, ha nagyon belelendül az eredmények üldözésébe.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bátran lassíthat, nem kell mindig a sikereket hajszolnia. Vannak olyan eredményei, amelyek lehetővé és elfogadhatóvá teszik, ha most egy kicsit lazít. Ez persze nem jelenti azt, hogy megállna, de kevesebb feladatot vállal és szem előtt tartja a saját érdekeit is ezenközben. A most bejárt utakon elsősorban tapasztalatokat szeretne gyűjteni, mert már készül a következő megmérettetésre, ahol nem szeretne kudarcot vallani.

Most elsősorban a hátralékát dolgozza le, csak akkor vállaljon el új megbízást, ha ezt össze tudja egyeztetni azokkal. Sokáig már nem tologathatja maga előtt a kötelezettségeit, ideje a tettek mezejére lépni, hogy ezt a terhet levegye a válláról. Ahogy fogy a teendők listája, úgy lesz egyre lelkesebb, hiszen végre látja maga előtt a lehetőségeket is. Felszabadultabban kereshet új célokat, ha már nincs, ami visszahúzza.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A figyelmét meg kell osztania a saját és a mások által Önre osztott feladatok között. Akkor lesz hatékony, ha képes ezeket úgy összehangolni, hogy egy adott folyamat több célt is szolgáljon. Csak Ön az, aki úgy látja át az összefüggéseket, hogy azok valóban egy egésszé álljanak végül össze. Bár nem kér segítséget, a legnehezebb percekben mindig akad támogatás, ha nem is tevékenyen, de lelkiekben tartják az erőt Önben.

Bár próbál talpon maradni, ez egyre nehezebb. A figyelmét igyekszik elterelni a feladatokkal, de elég egy rövid kihagyás és hibázik. Ilyenkor legszívesebben minden maga mögött hagyna és félrevonulna a saját világába. De azt is tudja, ha ezt megteszi, végképp elveszíti a fonalat, amit már nem tud újra felvenni és valóban végleg a gödör mélyén ragad. Ezeket a holtpontokat túlélve halad előre, bár lényegesen lassabban, mint tervezte.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár szívesebben vonulna félre, hogy az elmúlt időszak eseményeit feldolgozhassa, ezt nem teheti meg. Olyan ígéreteket tett, melyeket most teljesítenie kell, nem bújhat ki a felelősség alól. Mielőbb lendüljön át a holtponton és lépjen a tettek mezejére, hiszen Ön is érzi, egyre nő a feszültség. Ha már elindul az úton, a lendülete viszi majd előre, de meg kell győznie magát, hogy most valóban ez a helyes irány.

Csak akkor mondhatja, hogy letért az útról, ha távolodik a céljaitól. Álljon meg egy kicsit és gondolja át, valóban ez történik vagy most csak lassabban halad. Hiszen ha most mindent maga mögött hagy és új irányt keres, semmissé válik az eddigi teljesítménye. Legyen türelmes és megfontolt, mielőtt döntene, szellőztesse ki a fejét és nyugodjon meg. A kapkodás sosem adhat jó választ a felmerülő kételyekre.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár az irányítás kicsúszik a kezéből, ez még nem jelenti azt, hogy ne befolyásolhatná a napját. Kezdje mindjárt a hozzáállásával. Ne azt mondogassa magának, hogy így már nincs is értelme, hanem találja meg azokat a pontokat, amelyek érdekesek, izgalmasak lehetnek. Ezek mentén pedig visszahozhatja a saját céljait is az elérendő kitűzések közé, hiszen bár az irányt nem Ön szabja meg, az még egyezhet az elképzeléseivel.

Ha eredményeket szeretne, harcolni kell. Erre fel is készült, de ennyi akadályra mégsem számított. Tekintse ezt próbatételnek, valóban olyan fontosak-e azok a célok, hogy azokért mindent képes megtenni. Ha kétely támad Önben, érdemes elgondolkodnia azon, jól mérte-e fel a lehetőségeit és a képességeit vagy esetleg más utat kell választania és az álmokról, ha átmenetileg is, de le kell mondania.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha nincs elég erő Önben a küzdéshez, ne legyenek tervei. Ha csak az árral sodródik, igyekszik beépülni a csapatba, kevesebb energiára lesz szüksége és a csalódásokat is elkerülheti. Örömmel fogadja a sikereket, ha pedig egy útról beigazolódik, hogy mégsem vezet a kitűzött célokhoz, nem Önnek okoz fejtörést, a felelősséget sem Önnek kell vállalnia. Ez egyúttal felszabadultságot jelent és még több lehetőséget.

Bár elhatározta, hogy elindul az úton, azért hallgassa meg legalább azokat, akik felhívják a buktatókra a figyelmet. Nem menekülés, ha végül átgondolja, és egyelőre elhalasztja a kivitelezést. Ettől a tervei és a célok még megmaradnak, de egy alkalmasabb időpontban lép a tettek mezejére. Tekintse ezt inkább óvatos előrelátásnak, ne meghátrálásnak, akkor képes is lesz együtt élni ezzel a döntésével.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



