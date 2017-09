Napi horoszkóp - 2017. szeptember 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Vegye észre a nagy rohanásban is azokat az apró örömöket, melyeket a szeretteivel él át. Az ilyen élmények által közelebb kerülnek egymáshoz, ami alapja lehet egy őszinte beszélgetésnek. Még ne hozza szóba a kényes témákat, de bátran öntse ki a szívét nekik. Ossza meg velük az érzéseit, az Önben lejátszódó folyamatokat. Ezzel megnyit bennük is ajtókat, amelyeken majd bátran kiléphetnek Ön elé.

Bár egy könnyedebb napot tervezett, de a váratlan események felborítják az elképzeléseit. Kár emiatt bosszankodnia, inkább várja felemelt fejjel az akadályokat. Ha nem hátrál meg, képes megbirkózni azokkal és így a nap végén elmondhatja, olyan eredményeket ért el, mellyel még önmagát is meglepte. Ebből meríthet erőt azokhoz a csatákhoz, hiszen számítania kell a nehezebb időszakra, ami most veszi kezdetét.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár még nem áll készen, a lehetőség kapuja megnyílik Ön előtt. Éljen vele még akkor is, ha némi félsz nem ezt mondatja Önnel. Nem szívesen kockáztat, de anélkül nincsenek nagy eredmények. Hallgasson azokra, akik biztatni próbálják és erőt sugároznak Ön felé. Tele van kétségekkel, ugyanakkor elszánt és határozott. A cél lebegjen a szeme előtt és a tudat, hogy ezt eléri, az egy olyan eredmény, amivel elismerést vív ki magának.

Ne menjen bele felesleges szócsatákba. Egyszerűen csak engedje el a füle mellett az olyan bántó megjegyzéseket, amelyek kihoznák a sodrából. Egyébként is feszült, a viták pedig csak tovább növelnék Önben az indulatokat. Vonuljon inkább félre és terelje el a figyelmét a problémákról. Olyan feladatokat keressen, melyek magukban hordozzák a sikert és még a hátralékát is ledolgozhatja kicsit.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ez a nap elsősorban a szeretteiről szól, a saját érdekeit háttérbe szorítja. Bár nem így tervezte, de hamar szembesül azzal, hogy folyamatosan Önhöz fordulnak tanácsért, segítségért. Szívesen teszi félre a feladatait, ha úgy érezheti, mások számítanak a véleményére, ötleteire. Talán éppen az hiányzott az életéből, hogy külső elismerést kapjon, amelyet viszont így könnyedén elérhet, és még élvezi is a közös kalandokat.

Néha csak arra van szüksége, hogy üljön némán és elmerüljön a gondolataiban. Van, amikor ezt egyedül teszi, most azonban társasága is akadt. Emiatt ne érezze úgy, hogy beszélnie kell, ha a megnyugvásához az vezet, hogy továbbra sem osztja meg a kétségeit másokkal, akkor bátran tartsa magát ehhez. Egyszerűen csak élvezzék a csendet, merüljenek el abban a hangulatban, amely körbeveszi Önöket és kirepíti a valóságból.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A gondolatai szárnyalnak, de nincs Önben elég energia, hogy a tettek mezejére lépjen. Kérjen bátra segítséget, hiszen az ötletei valóban kiválóak és egyszerűen megvalósíthatóak. Gyorsan kap támogatást, mert a céljaival azonosulnak. Ne legyen azonban követelőző, ha valaki bizonyos részfeladatokat nem vállal, emiatt ne bosszankodjon. Ahogy evés közben jön meg az étvágy, igaz ez a tettvágyra is, amely lassan Önre is átragad.

Ne legyenek olyan tervei, amelyeket akár egyedül ne tudna megvalósítani. Bár valóban kap segítséget, mégis maradjon két lábbal a talajon. Éppen azért sorakoznak fel Ön mögé, mert az eredmények könnyedén jöhetnek, a cél gyorsan elérhető. Ha azonban újabb és újabb ötletekkel áll elő, végül magára maradna. Találja meg az arany középutat, amellyel Ön is elégedett lenne, de nem terheli túl a környezetében élőket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Igyekszik elterelni a figyelmét a problémáiról, ezért új ötletekkel áll elő, amellyel mozgósítani szeretné a családot. Programok és feladatok, melyek mind csak azt a célt szolgálják, hogy ne legyen ideje gondolkodni, hanem a lépéseket kelljen megtervezni. Ne csodálkozzon, ha nem tudják tartani azt a tempót, amit diktál, és végül magára hagyják. Így viszont már ismét lehetőség nyílik arra, hogy mégiscsak elmerülhessen az önsajnálatba.

Megfigyel, elemez és a tettek mezejére lép. Igyekszik mások kedvében járni, ehhez azonban előzetesen fel kell térképeznie az elvárásait. Köszönhetően az emberismeretének ez azonban nem okoz nehézséget és így hamar nagy népszerűségre tesz szert. A nyugodt nap végül lázas kapkodásba torkollik, de az eredmények kárpótolják azért, hogy nem maradt ideje a pihenésre. Elégedett, mosolygós emberek veszik körbe.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Azok kritikáját, akik ismerik Önt, érdemes meghallgatnia. Bár a véleményük nem egyezik az Önével, azonban képesek lesznek higgadtan átbeszélni pontról pontra az eltéréseket és kialakítani egy elfogadható közös álláspontot. Hallhat azonban olyanoktól is megjegyzéseket, akik többnyire csak akadályokat építenek Ön elé, őket érdemes lesz most figyelmen kívül hagyni még akkor is, ha talán velük könnyebb lenne a megegyezés.

Ne akarja magához ragadni a kezdeményezést, inkább maradjon a háttérben. Bár nem ért egyet az úttal, amelyen elindulnak, a saját elképzeléseivel falakba ütközne. Mozduljon inkább a kisebb ellenállás irányába és fogadja el, hogy csak sodródik az árral. A terveit elhalaszthatja, hiszen azok nincsenek határidőhöz kötve, érdemes azokkal akkor előállni, amikor mindenki kipihent és nyugodt, így könnyebb lesz megtalálni a közös nevezőt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



