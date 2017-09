Napi horoszkóp - 2017. szeptember 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kerülik Önt az emberek, mivel nem tudhatják, mire számíthatnak. Teljesen kiszámíthatatlan a viselkedése, nem támaszt egyértelmű elvárásokat sem. Így nem csoda, ha nem is lehet megfelelő teljesítményt nyújtani, amit néha megértéssel fogad, míg máskor bombaként robban. Vonuljon félre és elsősorban olyan feladatokat keressen, melyekkel egyedül is megbirkózik, így képes a gondolatait is korlátok közé szorítani.

Látja maga előtt a célt, amiért egykoron elindult ezen az úton, és így már az akadályok sem tűnnek olyan veszélyesnek. Nem szabad azonban elbizonytalanodnia, mert akkor kiesik a lendületből és nehéz lesz ismét olyan energiával haladni, ahogy azt teszi most. Márpedig az elképzelései megvalósításához szüksége lesz arra, hogy tartani tudja magát a terveihez és még időben elérje, amit kitűzött maga elé.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egész nap elkíséri a hiányérzet. Mintha lenne valami feladata, amelyről megfeledkezett. Vagy esetleg egy születésnap, egy ígéret. Képtelen összpontosítani a teendőire, sokat hibázik. Ez persze még feszültebbé teszi, ezzel tovább nehezíti a helyzetét. Még időben lépjen ki a mókuskerékből és tartson szünetet. Mozduljon ki, szellőztesse ki a fejét és igyekezzen valóban minden gondolatot elhessegetni, hogy teret adjon az újaknak.

Amíg nem jár az ügy végére és találja meg a válaszokat, képtelen megnyugodni. Bár a kötelezettségeit sem hanyagolhatja el, a gondolatai máshol járnak. Igyekezzen elkerülni, hogy komolyabb hibákat vétsen, mert akkor végképp nem lesz már ideje azzal is foglalkozni, ami valóban érdekelné. A most beindítandó folyamatok azonban még nem élvezhetnek elsőbbséget, hiszen itt még az eredmények sem egyértelműek.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ismét a felszínre kerülnek olyan kérdések, melyeket már lezártnak tekintett. Bár már akkor is érezte, hogy elégedetlen a válaszokkal, mégis igyekezett továbblépni. Sikeresen haladt előre, most azonban az akadályok láttán felmerültek Önben olyan kételyek, amelyek nem hagyják nyugodni. Mielőbb a végére kell járnia ismét a korábbi helyzetnek, ellenkező esetben végképp tévútra kerülhet és elfelejtheti a céljait.

A környezetében élők hamar felismerik, hogy bizonytalan. Vegye körbe magát olyan emberekkel, akik ezzel nem élnek vissza és próbálják Önt a saját érdekeik mentén terelgetni. Azokban bízhat, akik mellett egykoron ott állt, mikor hasonló folyamatok játszódtak le bennük és át tudta őket segíteni a holtponton. Ők megtalálják Önnel a közös hangot, éppen a közös élményeik tapasztalataira építkezve.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha kapkod, nem halad gyorsabban. Azzal ugyan azt a látszatot kelti, hogy folyamatosan tesz valamit, de közben hibázik is. Így már végül nem is halad előre csak igyekszik kijavítani, amit elrontott. Üljön le pár percre és legyen egy terve, amelyhez mindig visszanyúlhat, ha épp elvesztené a fonalat. Kissé bizonytalan, de bizonyos célokat még lát maga előtt, amelyek nem is annyira elérhetetlenek, ha összpontosít.

Az akadályok most nem rettentik meg, kihívásként tekint rájuk. Keresi a meglepő megoldásokat, mert izgalommal tölti el, ha ismeretlen utakra kalandozhat. Úgy érzi, tele van energiával, ezért most érkezett el annak az ideje, hogy a világot megváltsa. Ne lepődjön meg, ha a környezetében élők mindezt kétkedve figyelik, hiszen hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt napokhoz képest.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha már megfogalmazódott a terv, ne habozzon, lépjen a tettek mezejére. Bár tudja, hogy bizonyos lépéseket még nem dolgozott ki. Bízzon az ösztöneiben, azok átlendítik majd a holtpontokon. Bár nem erőssége a rögtönzés, ha a céljait nem veszíti szem elől, képes lesz akkor is talpon maradni, amikor éppen tényleg kétségek gyötrik. Ez a helyzet most ugyan nem szokványos, mégis sokat megtanulhat saját magáról.

A környezetében remek a hangulat, de ez valahogy nem ragadja magával. Csak a problémái járnak a fejében. Képtelen a sikereit felidézni, a kudarcok sokkal erősebben jelentkeznek. Amíg a hozzáállásán nem változtat, nem fog tudni haladni sem. Vonuljon félre, hogy kielemezhesse alaposabban a történteket és adjon időt magának ahhoz, hogy valóban feldolgozza a történteket, megértse, miért volt ilyen nehéz az út.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Meg kell értenie, mi is történt, addig ugyanis képtelen elfogadni az események alakulását. Minden egyes mozzanatra magyarázatot keres, emiatt azonban a környezetében élők elfordulnak Öntől. Nehéz ugyanis azonosulni a gondolatmenetével, azzal az aprólékos boncolgatással, amit végez. Bár mindenki számára döbbenetes eredménnyel zárult az eset, mégis ők hamarabb képesek voltak ismét talpra állni.

Egyedül is képes lesz megbirkózni az Önre váró akadályokkal, bár így több időt kell szánni az útra. El kell fogadnia, hogy most nem számíthat segítségre, de ez még nem ok arra, hogy feladja az elképzeléseit. Szorítsa össze a fogait, de ne engedje el az álmokat. A lehetőség most nyitva áll Ön előtt, nem biztos, hogy egyhamar ez ismét bekövetkezne. Türelem és önfegyelem kérdése csak a siker.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



