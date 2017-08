Napi horoszkóp - 2017. szeptember 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A feszültségét elsősorban az okozza, hogy szem elől tévesztette a céljait. Még önmagának sem vallotta be, hogy az út, amelyen elindult, tévesnek bizonyult. Amíg azonban ezt nem vállalja fel, képtelen lesz kilábalni a gödörből. Attól tart, az egykori kritikusai kárörvendéssel fogadják a hírt. Ön azonban van annyira erős, hogy akár még ezt is feldolgozza, de ehhez bíznia kell abban, hogy talál új okot a talpon maradásra.

Amikor megfogalmazza a véleményét, csak az vezérli, hogy őszinte legyen. Közben azonban megfeledkezik arról, hogy a másik fél esetleg nem úgy értelmezi a hallottakat, ahogyan azt gondolja. Ebből ered az a vita, amely végül a feszültséghez vezet. Próbáljon meg ne a saját fejével gondolkodni, hanem az érintett eddigi tapasztalatait figyelembe véve elmondani, mit is gondol az adott kérdésről.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Csak akkor tudják tisztázni a nézeteltérést, ha megnyugszik. Amíg ugyanis feszült hangulatban szajkózza a véleményét, képtelen megérteni a másik fél álláspontját. Legen türelmes, de elsősorban nyitott. Amint sikerül megtalálni azt a pontot, amelyben egyetértenek, onnan kiindulva végül ismét közös úton haladhatnak tovább, amely egyúttal a sikert is magában hordozza, ahogyan azt a múltban már bemutatták.

Az akadályok nem azért keletkeznek, hogy elbizonytalanodjon, hanem azok által mutassa meg a kételkedőknek, valóban elszánt és hisz a sikerben. Lehet, egyedül van ezzel a véleménnyel, de ez még nem jelenti azt, hogy fel kellene adnia az álmait. Mindent előre eltervezett, de valóban nem számolt azzal, hogy ennyi kétkedő veszi körbe. Gondoljon arra, mennyi energiát fektetett az előkészületekbe, ezeket ne hagyja veszni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tudta, hogy nem lesz akadálymentes az út, most mégis elgondolkodik azon, valóban szeretne-e végigmenni rajta. Ne veszítse szem elől a célokat, így csak olyan egyezséget fogadjon el, amellyel azok nem kerülnek veszélybe. Nem kevés energiát fektetett már az ügybe, ez mind feleslegessé válna, ha most mindent maga mögött hagyna. Higgyen a képességeiben és a tudásában, amint visszanyeri az önbizalmát, haladhat tovább.

Nehéz időszak kezdődik, erre fel kell készülnie. Most még módjában áll kicsit lazítani és olyan kérdésekkel foglalkozni, melyek kikapcsolják. Persze közben nem feledkezhet meg a már folyamatban lévő kötelezettségeiről sem. Igyekezzen minden nyitott kérdésre választ találni, hogy ne maradjanak Önben kétségek, valóban jöhet a változás, mert készen áll teljes figyelmét az új kihívásoknak szentelni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne merüljön el a részletekben, a kérdést ne csak, mint érintett, hanem egy kívülálló szemével is elemezze. Számos válasz ugyanis csak akkor található meg, ha a következményekre helyezi a hangsúlyt. Igyekezzen érzelmileg eltávolodni és a józan eszére hallgatni inkább, még ha ez nem is olyan egyszerű ebben az esetben. Úgy találja meg a helyes utat, ha ne csak a saját érdekeit tartja szem előtt, de a szűkebb környezetére is tekintettel lesz.

Bár kész tervvel kezd neki a napnak, egy váratlan esemény ezt felborítja. Nem kell azonban bosszankodnia, végül valamennyi feladatával végezhet, csak át kell szerveznie a folyamatokat. Vannak olyan lépések, melyek egyszerre több céljához is közelebb viszik. Amint ezt felismeri, már nem is tűnik olyan kilátástalannak a helyzete és megnyugodva, ismét határozottan, az eredeti elképzelése szerint haladhat előre.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nehezen tudja szavakba önteni az elképzeléseit, ennek köszönheti, hogy nem is értik meg, könnyen félremagyarázzák a mondandóját. Ne legyen türelmetlen, hiszen így még feszültebbé válik a hangulat és csak tovább nő Önök között a távolság. Lépjen a tettek mezejére, így mutatva be, mire is gondol. Így már egyértelmű jelzéseket ad, amelyeket a környezetében élők is követni tudnak és akarnak is.

Képtelenség Önnek nemet mondani, de ezzel ne éljen vissza. Csak akkor kérjen segítséget, ha ez valóban elkerülhetetlen. Amíg lehet, haladjon egyedül az úton, igyekezzen a felmerülő problémákat megoldani. Ha viszont falakba ütközik, ne habozzon sokat, hiszen így csak az energiáit élné fel. Okosan megszervezve a napját nem csak a saját érdekeit tudja érvényre juttatni, de ugyanannyit ad is, amennyit kér.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár járt már ezen az úton, még mindig érik meglepetések. Most sem tudja elkerülni a váratlan akadályokat, de már rendelkezik kellő rutinnal, hogy ne essen kétségbe. Tudja, kihez fordulhat segítségért és meddig haladhat el saját erőből. Igyekszik a korlátait ismét feszegetni, de elérkezve a kritikus ponthoz, már nem okoz nehézséget, hogy meghallgassa azokat a tanácsokat, melyeket felhasználva valóban célba érhet.

A túlzott magabiztossága egyesekben ellenérzéseket ébreszt. Nehéz megtalálni az arany középutat, amikor határozottan halad előre, de közben nem gázol át másokon. Ha kétségei támadnak, mi lenne a helyes, álljon meg egy percre, hogy nyugodtan átgondolhassa a következményeket. Ennek birtokában már tudni fogja, merre is érdemes továbbmenni úgy, hogy azzal valóban ne keresztezze mások érdekeit.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



