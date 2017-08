Napi horoszkóp - 2017. augusztus 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.31 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Hatalmas lendülettel kezdi a napot, de ha nem jönnek az eredmények, hamar félreteszi azokat a feladatokat, amelyek nehézséget okoznak. Legen türelmes és bízzon magában, csak így érheti el a kitűzött célokat. Ha ugyanis mindent félbehagy, csak az elintézetlen ügyek gyűlnek, de elmaradnak a sikerek. A hőn áhított elismerést azonban csak azzal vívhatja ki, ha azokat felmutatja, a lázas kapkodással nem.

Csak addig kell valahogy eljutnia, hogy átlendüljön a holtponton. Ehhez azonban nem támogatásra, hanem eredményekre van szüksége. Éppen ezért olyan feladatokat keressen, ahol nem kell komolyabb akadályokra számítania és a tapasztalata átsegíti a nehézségeken. A nap folyamán aztán választhat egyre összetettebb, bonyolultabb kérdéseket is, de a kezdeti lendületet a sikeres lezárások adhatják.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha az Ön kezében összpontosul az irányítás, elégedetten tevékenykedik. Ha azonban megpróbálják valamilyen irányba terelni, ellenkezik. Nehéz megtalálni azt a pontot, amikor a jó tanács tényleg nem több mint segítség az akadályok elkerüléséhez, nem az Ön befolyásolása. Ismerje fel azonban a jó szándékot és ne azonnal ellenkezéssel válaszoljon azoknak, akik valóban csak az Ön érdekeit tartják szem előtt.

Ne mondjon minden megkeresésre azonnal igent, először gondolja át, valóban össze tudja-e egyeztetni a saját céljaival. Ha mindig más kedvében igyekszik járni, nap végén elégedetlenül nyugtázza, hogy az elképzeléseire végül nem maradt ideje. Márpedig azok is ki tudja vívni a környezetében élők elismerését, amire annyira vágyik. Szem elől tévesztette ugyanis az utat, amin elindult és úgy érezte, mások visszaterelnék.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Gondoljon a sikerekre, ne csak a kudarcok járjanak a fejében. Ha mindig csak azt elemzi, mit kellett volna másképp csinálnia, egy idő után megreked és elhiteti saját magával, hogy valóban értéktelen a munkája. Márpedig számos eredményt is fel tud mutatni, amelyek közül nem egyet éppen annak köszönhet, hogy hibázott, de képes volt a sikertelenség után is talpon maradni. Most is arról kell meggyőznie magát, hogy van folytatás.

Bár igyekszik kézben tartani az irányítást, néha kénytelen lesz rögtönözni. Nem csak Ön befolyásolja ugyanis a napját, alkalmazkodnia kell a környezetében élőkhöz is. Néha ők mondják meg, merre menjen tovább, más esetben pedig nem kapja meg azt a segítséget, amire számított. De Ön elég erős ahhoz, hogy mindezeket elfogadja és még így is képes legyen a saját elképzeléseit megvalósítani.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Az úton Önnek kell végigmenni, azt senki nem teheti meg Ön helyett. Bármilyen nehéz és szeretné mihamarabb maga mögött tudni, ez egy hosszú folyamat lesz. Bár kap külső támogatást, ez csak ahhoz lesz elég, hogy ne álljon meg, haladhasson folyamatosan előre. Ha sikerül meglátnia a végét és megtalálni az új célokat, már fellélegezhet, hiszen képes lesz továbblépni. Addig azonban csak a saját erejében bízhat.

A problémától akkor tud megszabadulni, ha ezt valóban akarja is. Amíg csak bűnbakot keres, sajnálja önmagát, hogy ebbe a helyzetbe kerül, nem lesz kiút. El kell fogadnia mindazt, ami történt és innen újratervezni a jövőjét. Bár ez jelentős energiát emészt fel, de még marad annyi ereje, hogy elindulhasson. Menet közben pedig szép lassan visszanyeri a lendületét és végül még messzebbre jut, int eredetileg gondolta.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Először meg kell teremteni a nyugodt légkört, elsimítani a nézeteltéréseket, utána lehet tervezni a közös munkát. Bár a felszínen nem látszik, de komoly feszültségek húzódnak a mélyben, melyek azonnal felszínre törnének, ha a folyamatok megrekednek. Menjen elébe az ilyen felesleges vitáknak, személyeskedéseknek és még indulás előtt beszéljék meg a múltban elszenvedett sérelmeket. Nem is olyan nagy az ellentét, mint azt érezte.

Egyedül kell megbirkóznia az Önre váró feladatokkal, túl feszült ugyanis ahhoz, hogy képes legyen megtalálni a közös hangot a környezetében élőkkel. Ne is erőltesse, hogy más csoportokhoz csatlakozik, mert hamar felszínre törnének az indulatok, ha nem tudná érvényre juttatni a saját akaratát. Van elmaradása, melyek nem igényelnek segítséget, ezeket vegye most kézbe, hogy elterelhesse a figyelmét a problémáiról.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár a környezetében feszültség uralkodik, Ön igyekszik megőrizni a nyugalmát. Ennek köszönheti, hogy végül az irányítás is az Ön kezébe kerül, hiszen megoldást a helyzetre csak úgy lehet találni, ha képes valaki higgadtan gondolkodni. Bár a javaslatait kétkedve fogadják, de valóban senkinek nincs más ötlete, így végül az Ön által javasolt úton indulnak el. Legyen végig határozott és magabiztos, hogy végig tudja vinni az ügyet.

Határozott elképzelésekkel vág neki az útnak, bár közben a környezetében élők folyamatosan próbálják elbizonytalanítani. Amíg Ön hisz a sikerben, addig képes lesz ellenállni azoknak a hangoknak, melyek arról akarják meggyőzni, nem számíthat a sikerre. Éppen ezért ne veszítse el a hitét önmagában, hasznosítsa az eddig szerzett tapasztalatait. Ez a hozzáállás végül meghozza a támogatást is, bár egyedül is képes lenne célba érni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



