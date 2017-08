Napi horoszkóp - 2017. augusztus 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha képtelen kiverni a gondolatot a fejéből, akkor inkább tegye félre a halasztható feladatokat és foglalkozzon azzal. Felesleges energiát pazarolni arra, hogy igyekszik elterelni a figyelmét látszattevékenységekkel, hiszen az eredmények elmaradnának és nap végén elégedetlenné válna. Külső megerősítésre vár, azt pedig csak úgy kap, ha olyan sikereket ér el, amelyekkel kivívhatja a hőn áhított elismerést.

Ha változásokat tervez, készítse fel erre alaposan a környezetében élőket. Ha már csak a tényekkel szembesíti őket, ellenállásba ütközne. Adjon magyarázatot arra, miért van erre szükség és milyen eredményeket vár. Megtervezte a lépéseit, de nem avatott be senkit az előkészületekbe, így meglepetésként hathatnak az elképzelései. Ha próbálják felhívni a figyelmét a nehézségekre, érdemes ezeket türelmesen végighallgatni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Félre is teheti a feladatokat, de ezzel csak egy kis időt nyer, senki nem fogja Ön helyett elvégezni. Addig kellene inkább foglalkozni azokkal, amíg szellemileg friss és van egy is energiája arra is, hogy a felmerülő nehézségekkel megbirkózzon. Ennél már csak fáradtabb lesz még akkor is, ha próbálna olyan tevékenységeket végezni, melyeket szívesen vesz kézbe, a kimerültség ugyanis mélyebbről fakad.

Még sokat kell dolgoznia, hogy célba érhessen, de szépen halad. Elégedett lehet az eddigi teljesítményével, hiszen olyan akadályokat küzdött már le, melyek az induláskor még bizonytalansággal töltötték el. Éppen jókor jött a segítség, így szinte észrevétlenül jutott át rajtuk és most már érzi, tényleg semmi nem állhat az útjába. Tartson ki ez a lelkesedése akkor is, ha további nehézségek bukkannak fel.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A célját tartsa szem előtt, az utat meg fogja találni hozzá. Ha az egyiken túl sok az akadály, akkor keres egy másikat. Szellemileg friss, így nem okoz különösebb nehézséget új ötlettel előállni. Legyen határozott, hogy valóban eljusson oda, ahova elindult. Pontosan tudja, mi tenné elégedetté, ezért ennek érdekében halad előre még akkor is, ha nem kap ehhez segítséget. Arra azonban ügyeljen, ne sértse meg a környezetében élőket.

Bár tele van tervekkel, ezekkel falakba ütközik. Hiába próbálna támogatókat keresni, kétkedéssel fogadják az elképzeléseit. Érdemes meghallgatni az érveket, amelyeket tényekkel támasztanak alá, nem csak az érzelmeire próbálnak hatni. Ha azt az utat választja végül, amelyet mások tanácsolnak, a megfelelő pillanatban mégis bízhat a segítségben. Ne legyen türelmetlen, adjon időt annak, hogy beérjenek a folyamatok.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Olyan helyzetben kellene helytállnia, amely az Ön számára ismeretlen. Bár van elképzelése, merre kellene indulni, mégis fél megtenni az első lépést. Kérjen tanácsot, ez megerősíti a hitét, hogy képes feltalálni magát, ha erre kényszerül. Az önbizalmát az elmúlt napok kudarcai megtépázták, így most a legjobbkor történik meg Önnel, hogy bizonyítania kell. A kezdő lendület végül végigkíséri és könnyedén ér célba.

Ne döntsön azonnal, az indulatok tévútra vihetik. Bár a helyzet megoldása valóban sürgős lenne, de ez nem jelenti azt, hogy kapkodnia kellene. Fontolja meg, merre érdemes elindulni, a további lépéseket pedig bízza a lendületére. Menet közben fogja ugyanis átlátni a teljes folyamatot és azt is, milyen következményekkel járnak a választásai. Ragaszkodjon ahhoz, hogy kézben tartja az irányítást, nehezen tudna ugyanis bárkit követni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Akkor élvezi a sikert, ha azt megoszthatja másokkal. Éppen ezért ne faltörő kos módjára haladjon előre. Vállalja fel bátran, hogy bár lassabban halad, de mégsem egyedül. Ossza fel úgy a feladatokat, hogy közben tiszteletben tartja az egyéni érdekeket és képességeket, így szívesen sorakoznak fel Ön mellé. Ha nem is alakul minden az elképzelései szerint, a legfontosabb, hogy egy kisebb csapat veszi körbe, megvalósul.

Nehezen mond nemet, ezért érdemes elkerülni az olyan helyzeteket, ahol az elgyengülésének következményei lehetnek. Maradjon azon emberek között, akikben megbízhat, nem kell attól tartania, hogy visszaélnek a lehetőséggel. Keressen feladatokat, amelyeknél a tapasztalata átsegítheti a holtpontokon, így nem kell segítséget kérnie, ha akadályok állnák az útját. Haladjon határozottan előre, hogy elkerülhesse a külső beavatkozást.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Most elsősorban önmagára kell figyelnie, a saját érdekeit szem előtt tartani. Kicsúszott a lába alól a talaj, ismét talpra kell állnia, de most egyedül. Bár ajánlanak Önnek segítséget, érzi, hogy a válaszokat legbelül kell megtalálnia, nem másoktól megkapnia még akkor sem, ha az gyorsabb lenne. Be kell járnia az utat lélekben ahhoz, hogy azonosulni tudjon azzal a folytatással, ami Önre vár.

Ne adja fel, mert falakba ütközik. Higgyen önmagában, abban a munkában, amelyet az előkészületek során elvégzett. Bár nem kap támogatást, ami miatt csalódott, de tisztában van azzal is, hogy ha kell, egyedül is képes lesz megbirkózni a nehézségekkel. Ne bosszankodjon tehát amiatt, hogy nem az elképzelései szerint alakul a nap, hanem a céljait szem előtt tartva mutassa meg a kétkedőknek, mire is képes.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



