Napi horoszkóp - 2017. augusztus 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Maradjon pártatlan, ne foglaljon állást egyik oldal mellett se. Próbálják sarokba szorítani és döntésre késztetni, de ezzel egyúttal arra is kényszerítenék, hogy bizonyos kapcsolatait szüntesse meg. Ön képes lehet diplomatikusan megőrizni a semlegességét és kibújni a kényes helyzetből nagyobb veszteség nélkül. Bár lelkileg megterhelő a folyamat, nem feledkezhet meg a kötelezettségeiről sem.

A nap nem indul ugyan a tervei szerint, de igyekszik határozott maradni és tartania magát az elképzeléseihez. Amint sikerül maga mögött tudni a zavaró tényezőket, visszatérhet arra az útra, amelyet magának választott. Nem hallgat a kétkedőkre, mert úgy érzi, az elszántsága átsegíti majd az akadályokon. Ne legyen türelmetlen, ha mégis rögtönözni kényszerül, mert a megoldásai mégsem voltak hasznosíthatóak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Összpontosítania kell a feladataira, ha el szeretné végezni azokat. Ki kell zárnia a magánéleti problémákat ahhoz, hogy képes legyen azokkal a megoldásokkal előállni, amelyek valóban kivitelezhetőek és hasznosak. A részletekben rejlik ugyanis a lényeg, de ezt csak akkor veszi észre, ha teljes figyelmét az adott kérdésnek szenteli. Nem kell azonban sokáig várni, az esti órákban már ismét önmagát állíthatja a középpontba.

Miközben számba veszi az akadályokat és a várható áldozatokat, gondoljon az elérhető sikerekre is. Meg kell dolgozni az álmokért és bár most csak a nehézségeket látja maga előtt, mindez eltörpül majd a célba érkezéskor. Merítsen erőt a korábban elért eredményekből, melyeket szintén nem ingyen kapott. Sokszor lett volna könnyebb feladni, de akkor is harcolt, ahogyan most is tenni fogja, csak legyen erős.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár a lehetőség valóban vonzó, de vajon minden körülményt mérlegelt? A sikerért meg kell dolgozni, azt nem osztogatják ingyen. Éppen ezért kell gyanakodnia, ha valaki olyan könnyű utat ajánl, ahol nem kell harcolnia. Ilyen esetben elhallgatják Ön elől a valódi buktatókat, amiket nem kerülhet majd el. Maradjon az eredeti terveinél, ha valaki mégis azzal kecsegtetné, hogy könnyedén, akadályok nélkül elérheti a céljait.

Úgy érezte, jó irányba halad, de ma jön a felismerés, hogy a céljai csak távolabb kerültek. Mindaz, amit eddig tett, tévútnak bizonyult. Az induláskor erre próbálták figyelmeztetni, de Ön elengedte a füle mellett ezeket a szavakat. Így nem kereshet bűnbakot, hiszen csak saját magának köszönheti az elvesztegetett időt és energiát. Ahhoz, hogy ne lássa azonban túl sötéten a helyzetét, gondoljon arra, mennyi tapasztalatot gyűjthetett még így is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Fontosnak érzi, hogy ne egyedül vigye véghez a terveit. Bár képes lenne arra, mégis szeretné, ha elkísérnék. Osztozna a sikerekben, még több erőt kap azáltal, hogy vannak Ön körül. Bár így alkalmazkodnia is kell másokhoz, ez lassítja az előrehaladását, de közben olyan élményekkel is gyarapodhat, amelyeket más módon nem tapasztalna meg. Legyen ezért türelmes és elfogadó, de közben határozott és céltudatos.

A vita hevében se veszítse el a fejét. Ön lehet az, aki képes hideg fejjel elemezni a kialakult helyzetet és így végül a megoldással előállni. Ehhez érvekre lesz szüksége, azt pedig nem lehet indulatosan előadni. Legyen türelmes, ha kell, inkább mondja el többször is a véleményét, amíg a másik fél számára is érthetővé válik, miért is rossz az elgondolása. Ne sajnálja az időt erre, csak így térhet vissza a nyugalom.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem szívesen mozog emberek között, egyedül azonban képtelen lesz megbirkózni az akadályokkal. Önfegyelemre lesz szüksége, el kell fojtania magában az indulatait. Az amúgy is feszült légkörben nehéz lesz megvalósítani a terveit, de kellő elszántsággal Önnek sikerülhet. Ne engedje el azok kezét, akik kitartanak Ön mellett, hiszen ők azok, akikre számíthat minden körülmények között és ezt most bebizonyították.

Bár a kialakult helyzet ne Önnek köszönhető, a megoldást mégis várják. A hibát vétőket ráér még megkeresni, most törekedjen arra, hogy mihamarabb elindulhassanak előre. Amint lendületbe kerülnek, már senki nem a múlton rágódik, egyre lelkesebben követik. Ne éljen vissza azonban ezzel a bizalommal, maradjon továbbra is azon az úton, amelyre a felmerült probléma miatt léptek, a saját érdekeit szorítsa háttérbe.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár egyedül indul útnak, nem kell aggódnia, a megfelelő pillanatban a segítség is megérkezik. Éppen ezért merjen olyan célokat is kitűzni maga elé, melyekre még nem látja a megoldást, de azt is tudja, kikhez fordulhat majd az akadályok láttán. Ne elvárásokat támasszon a környezetében élőkkel szemben, hanem kérjen és tudja megköszönni, amit kap. Ha nem követelőzik, akkor ez épp elég ahhoz, hogy átlendüljön a holtpontokon.

Legyen határozott, de egyúttal türelmes és megértő is. A céljait szem előtt tartva halad előre, de közben vegye figyelembe a környezetében élők érdekeit és igényeit is. Csak akkor várhatja el a segítséget, ha Ön is nyitott arra, hogy adjon, ahol tud. Összeegyeztetve a feladatokat még időt sem veszítenek azzal, ha egymást támogatják. Az irányítás az Ön kezében összpontosul, használja ezt azonban okosan, ne éljen vissza a lehetőséggel.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



