Napi horoszkóp - 2017. augusztus 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.28

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne amiatt szomorkodjon, amit nem ért el, rengeteg tapasztalattal gazdagodott még akkor is, ha végül elmaradtak az eredmények. Talán a célkitűzések során nem mérlegelte helyesen a helyzetét, ebből adódhatott, hogy végül tévútra került. Ha azonban levonja a megfelelő tanulságokat, azt felismerheti, hogyan kell legközelebb választania a lehetőségek közül. Nem mindig a legegyszerűbb lesz a legcélravezetőbb.

A szavainak súlya van, ezzel Önnek tisztában kell lennie. Amikor kimondja a véleményét, azt úgy kell tennie, hogy ne bántson meg vele másokat. Nem az igazságot kell elhallgatnia, csak azt becsomagolni szép szavakba. Úgy találhat maga mellé partnereket, ha képes az ő fejükkel gondolkodni, az ő helyzetükhöz alkalmazkodni. Meg kell értenie, mi mozgatja őket, hogyan tudja észrevétlenül irányítani a tetteiket.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne engedje, hogy az indulatai felszínre törjenek. Érthető, hogy a belső feszültséget valahogy le kell vezetni, de ez nem lehet a bűnbakkeresés, indokolatlan viták kirobbantása. Át kell gondolnia, egyáltalán miért érzi magát ennyire elveszettnek és így már megtalálja azt az irányt is, amely erről a pontról elmozdítja. Amint sikerül célokat kitűznie, máris megnyugszik és szinte el is felejti az eddigi rossz hangulatát.

Ezt a napot arra szánja, hogy rendezi a sorait. Igyekszik félrevonulni, hogy ne befolyásolhassák. Úgy érzi, akkor találhat önmagára, ha a saját módszereivel kielemzi a múltat és ennek birtokában tűzi ki az új célokat. Nem szeretne beleszólást abba, merre érdemes elindulnia, hiszen a mostani állapotát a kívülállók nem is ismerhetik. Nem szívesen beszélt ugyanis az Önt foglalkoztató kérdésekről.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy hír kihúzza a lába alól a talajt. Világossá válik, hogy az a világ, amit felépített maga köré, hazugságokon alapul. Ráadásul éppen azok vezették tévútra így, akikben maradéktalanul megbízott. Ebből talpra állni hosszas folyamat lesz, amit egyedül nem is tud megoldani. Már csak az a hatalmas kérdés, ezek után kihez fordulhatna segítségért, hiszen egy légüres térbe került, minden elsötétült Ön körül.

Először önmagában kell rendet tennie, utána fordíthatja figyelmét a szerettei problémái felé. Azok egy részét egyébként is éppen az okozza, ami Önben is a békétlenséget. Gondolja át, merre érdemes elindulnia. Az irány választásánál azonban ne csak a saját érdekeit tartsa szem előtt, bele kell látnia a családtagok fejébe is. Csak így mehetnek végül együtt végig az úton, még ha az első lépések megtételekor egyedül is van.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Legyen nyitott azokra a véleményekre is, amelyek esetleg nem teljesen tükrözik az Önét. A kérdésére ugyanis nem csak egy helyes válasz létezik, azonban a megoldás megtalálását nagyban befolyásolja, merre indulnak majd el. Bár valóban Ön rendelkezik a legnagyobb tapasztalattal, azonban bizonyos részfeladatok esetében érdemes lesz meghallgatnia másokat is, akik esetleg tudhatják, hogyan lehet elkerülni a buktatókat.

Bár a nap nem az Ön elképzelései szerint alakul, ez nem jelenti azt, hogy a céljait ne tudná megvalósítani. Minden egyes feladatot átadhat másnak, így Önnek végül csak össze kell ezt hangolnia. Így a figyelmét fordíthatja másra is, így akár eleget tehet a megkereséseknek. Ismét kamatoztathatja remek szervezőképességét, melynek köszönhetően minden olyan fronton képes helytállni, ahol ezt elvárják Öntől.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Hallgasson azokra a véleményekre, amelyek szerint a választott út nem lesz olyan zökkenőmentes, mint ahogy elképzelte. A tervezéskor csak a célt látta a szeme előtt lebegni, hogy azt mindenképpen el szeretné érni. Így viszont nem vette észre még az egyértelmű akadályokat sem. Még mielőtt csalódnia kellene saját magában, gondolja át még egyszer, valóban érdemes lesz ennyi energiát belefektetni az adott ügybe.

Bár szellemileg friss, fizikailag érzi a határokat. Ezeket most nem fogja tudni átlépni, mert már a tartalékait is felélte. Ha mindenáron szeretné az elképzeléseit megvalósítani, keressen maga mellé olyan társakat, akik az Ön irányítása mellett a tettek mezejére léphetnek. Figyeljen és vezessen, ami azt jelenti, dicsér és elismeri a teljesítményt. Csak így tartanak ki Ön mellett végig és harcolnak úgy, mintha a saját ügyük lenne.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Úgy ossza ki a feladatokat, hogy figyelembe veszi mindenki képességét és igényét. Most hiába próbálná az akaratát másokra erőltetni, falakba ütközne. Ha azonban megtalálja a közös hangot az érintettekkel, együtt harcolhatnak olyan célért, amely elsősorban az öné lenne. El kell fogadnia azt is, ha visszautasítják, ez most nem az az ügy, ami miatt érdemes lenne a kapcsolatait kockára tenni, akár meg is szakítani.

Ugyan nincs arról meggyőződve, hogy az Ön véleménye a helyes, de érzi azt is, a másik oldal sem magabiztos. Meg kellene beszélniük, hogyan jutottak el az eredményig, közösen megvizsgálva feltárhatják a hibákat. Ez nem csak útkeresés lenne, hanem egyúttal egymás jobb megismerése és akár a kapcsolatuk egy más síkra terelése. Ha ugyanis most sikerül eljutni a közös nevezőig, az hosszabb távon is eredményes lehet.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



