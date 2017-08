Napi horoszkóp - 2017. augusztus 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Elindul azon az úton, amit már régebben kitűzött maga elé, de eddig várt a megfelelő alkalomra. Bár még mindig nem érez magában elég erőt, de bízik abban, hogy ez csak a kezdeti nehézség. Ha pár lépés után sem lendül át a holtponton, kérjen bátran segítséget. Ha nem is pont ebben az ügyben támogatják, de levehetik a válláról a többi terhet, hogy csak erre a kérdésre kelljen összpontosítania.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Csalódás éri ezen a napon, ami a következő időszakra is rányomja a bélyegét. Elveszíti a bizalmát az emberekben és át kell értékelnie, kit engedje ismét közel magához. Új kapcsolatok kialakulásának végképp nincs esélye, hiszen mindenkiben már csak az ellenséget látja. Ne siettesse azokat a folyamatokat, amelyeket át kell élnie, hiszen csak így tudja végképp lezárni magában a történetet és rossz szájíz nélkül továbblépni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Akkor tudja helyesen felmérni a helyzetet, ha nem engedi, hogy Önre is átragadjon a feszültség. A környezetében élők ugyanis már csak személyeskednek és nem is keresik a felmerült probléma valódi okait. Ön azonban hamar felismeri, hogy itt nem tehető egyetlen ember felelőssé, így inkább a megoldásra törekszik. Végül sikerül elsimítani a kialakult viszályt és csapatként ismét együtt harcolni.

Szívesen sodródik az árral, hamar félreteszi a terveit. Olyan kérdések is így a látóterébe kerülnek, melyek eddig is foglalkoztatták, de ideje nem volt alaposabban elmélyülni azokban. Remek vezetőket is kap maga mellé, így kialakíthat magának egy olyan képet, amely alapján megfontolt döntést hozhat, valóban lehet-e ez az új útja. Könnyedén engedi el, ha egy cseppnyi kételye is támad, hiszen tudja, valóban mindent körbejárt.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne bocsátkozzon találgatásokba, mielőtt kialakítja a véleményét, járja alaposan körbe a témát. Itt most nincs helye az első benyomásnak, hiszen a lényeg ennél sokkal mélyebben rejtőzik. Ezt kell kiásnia ahhoz, hogy a mondandóját el tudja fogadtatni és érvekkel megvédeni. Még így is magára maradhat, de legalább magabiztos, hiszen minden kétséget eloszlatott már előre magában. Őrizze meg a határozottságát a viták során is.

Ne akarjon másokat irányítani, különösen akkor, ha ellenállásba ütközik. Fogadja el, ha a környezetében élők a saját útjukat választják és emiatt esetleg akár magára is marad a saját célkitűzéseivel. Kellő elszántsággal az akadályok nem leküzdhetetlenek, bár valóban így nehezebb lesz az előrehaladás. A lényeges kérdésekre összpontosítson, kizárva a zavaró tényezőket végül könnyedén teljesíti a napját.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bezárkózik a falak közé, amit önmaga köré épített. Nem szívesen tekint ki onnan és nem enged be senkit. Úgy érzi, most egyedül kell végigmennie az úton még akkor is, ha ez lelkileg megterhelő. Hiába kapna biztató szavakat, azokat nem lenne képes megfogadni, mert még nem látja maga előtt a célokat. Márpedig azok nélkül hiába terelgetnék, képtelen lenne megmozdulni, mert kétkedne az irányban.

Csak azokat engedi magához, akikkel hamar egy hullámhosszra hangolódik. Nem hajlandó keresni a közös hangot, az vagy azonnal megvan vagy továbblép. Így próbálja védeni magát, hogy a belső feszültség ne törhessen a felszínre. Fontos a nyugalom, ezt szeretné megőrizni még akkor is, ha tudja, ez menekülés a valóság elől. Ráér még a valódi problémákkal foglalkozni akkor, amikor egyébként is rossz a hangulata.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Észrevétlenül a társaság középpontjába kerül, de élvezi ezt a rivaldafényt. Ne éljen azonban vissza ezzel a kiemelt figyelemmel és ne akarja a saját akaratát másokra erőltetni. Találja meg inkább azt az utat, amely minden érdekelt számára élvezetes és szórakoztató lehet, mégis tanulhatnak egymástól, egymásról. Ha sikerül közelebb hoznia a csapattagokat, a későbbiekben még új tervekkel is előállhat.

Bár úgy indult, hogy nem voltak elvárásai, lassan azonban megértette, hogy mégis komoly eredményeket érhet el, ha nem csak szórakozásként tekint az útra. Észre sem veszi, hogy milyen megerőltető, amit vállalt, hiszen élvezi a menetelést. Bár vannak akadályok, melyek időről időre lelassítják, de még ezekre is csak úgy tekint, ami színesebbé teszi a napot. Érdemes lenne ezt a gondolkodást a szürke hétköznapokra is átmenteni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne rohanjon, haladjon inkább lassan, de kerülje el a hibákat. Nem az bosszantaná ugyanis, ha nem érné el a kitűzött célokat, hanem ha egy adott feladatot többször is kézbe kellene vennie. Fáradt, de mégis űzi előre a vágy, hogy olyan eredményeket érhessen el, amelyekkel kivívja a környezetében élők elismerését. Szüksége van ugyanis a külső megerősítésre, ha már önmagában elvesztette a hitet, legalább azt érezze, mások bíznak Önben.

Ha más is ragaszkodik az irányításhoz, adja át. Így ugyan nem feltétlenül érvényesül az Ön akarata, de egyúttal megszabadul a tehertől, amit a felelősség okozhatna. Gondtalanul követhet másokat, kevesebbet kell gondolkodnia. A felszabaduló energiát fordítsa arra, hogy feldolgozza az elmúlt napok történéseit. Bár nem érték komolyabb csalódások, mégis rá kell ébrednie arra, hogy bizonyos kapcsolatait érdemes lenne megszakítani.

