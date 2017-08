Napi horoszkóp - 2017. augusztus 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Rendeznie kell a sorokat, mielőtt az új úton elindul. Érthető, hogy nem tudott ellenállni a kísértésnek és igent mondott a megkeresésre. A kötelezettségeit azonban el kell látnia, le kell zárnia a folyamatban lévő ügyeket, csak így tud majd arra összpontosítani, hogy ebben az új témában is a tudása legjavát nyújthassa. Márpedig szeretne bizonyítani a környezetének, ahol most még keresi a helyét, megmutatni, hogy nem véletlenül került ide.

Ne hallgasson azokra, akik próbálják maradásra bírni. Bár valóban ez lenne az egyszerűbb és fáradtnak is érzi magát, de a lehetőség, amely megnyílik Ön előtt, egy vissza nem térő alkalom. Higgyen a biztató szavaknak, amelyek erőt öntenek Önbe és próbálják elhitetni, hogy csak az indulás lesz nehéz. Amint meggyőzi magát, már valóban könnyedén veszi az akadályokat és egy percig sem bánja, hogy mert kockáztatni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne egyedül akarja elvégezni a feladatokat, fogadja el a felkínált segítséget. Bár így alkalmazkodnia kell ugyan másokhoz, egyúttal közelebb is kerülhetnek egymáshoz. Ezek azok a személyek, akik eddig is ott voltak Ön körül, de valahogy nem nyílt lehetőségük jobban megismerni egymást. Ezen az úton azonban mind a jó, mind a rossz oldaluk felszínre kerül, így már eldöntheti, kikkel érdemes komolyabb kapcsolatot ápolni.

Tele van ugyan ötletekkel, de egyedül nem meri kivitelezni azokat. Ossza meg hát a terveit azokkal, akikben megbízhat, hogy nem élnek vissza az Öntől hallottakkal. Tudja, hogy ez komoly előrelépést eredményezhet, ezért is vonakodik másokat is beavatni az elképzeléseibe. Tartsa végig a kezében az irányítást, szellemileg friss, így képes lesz időben észrevenni, ha valaki mégis megpróbálná hátba támadni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A napirendje ne legyen túl zsúfolt, maradjon benne idő a váratlan eseményeknek is. Elkerülni azokat ugyanis nem tudja, de ne bosszankodjon, ha emiatt a tervei nem megfelelően alakulnának. Így viszont tesz ugyan néha kitérőt, de mindig lesz hova visszatérni, kapaszkodni valamibe, hogy ne térjen le az útjáról. Ha végül mégis sikerül korábban elrendeznie a kötelezettségeit, megengedhet magának egy kis kényeztetést.

Tudta, hogy egyszer ez is be fog következni, csak arra nem számított, hogy ilyen hamar. Bár voltak már elképzelései, hogyan kell fogadnia, mit kell tennie, hogy továbbra is egy határozott, magabiztos ember benyomását keltse, most mégis lefagyott és elbizonytalanodott. Bátran szedje elő a gondolatait és tegyen annak szellemében, hiszen nem érte meglepetésszerűen a történet. Mindig csak előre tekintsen.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szellemileg friss, elszánt, ilyenkor születnek a kimagasló eredmények. Ne rettenjen meg a saját terveitől még akkor sem, ha mások nem hisznek benne. Használja ki a remek formáját és bátran lépjen a tettek mezejére. Ha végül nem is sikerül minden ügyét lezárni, mégis olyan célokat valósíthat meg, melyekkel kivívja a környezetében élők elismerését, de elsősorban a saját elvárásainak lesz képes megfelelni.

Kérdezzen azoktól, akik több tapasztalattal rendelkeznek a témában. Bár elméletben felkészült, mégis úgy érzi, hogy lesznek buktatók. Ezeket viszont valóban csak azok ismerhetik, akik jártak már Ön előtt az úton. Ettől nem tűnik Ön gyengébbnek vagy felkészületlennek, hiszen éppen a kételyei mutatják meg, hogy alaposan utána olvasott, valóban elszánt és készen áll a nehézségek leküzdésére.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha nem tud szabadulni egy gondolattól, akkor érdemes inkább mindent félretéve annak utánajárni. Hiába próbálna összpontosítani, ha közben a figyelme elkalandozik és teljesen más világban él. Ha ár reggel is motoszkál Önben ez a bizonyos kisördög, akkor kezdje a napot egy szünettel, amit bőven lesz ideje utána behozni. Hallgasson a megérzéseire, amelyek azt súgják, most érdemes a változtatásokat bevezetni.

Igyekszik kizárni a zavaró tényezőket és befelé fordulni. Érzi, hogy a választ önmagában kell keresni. Közben persze nem hanyagolhatja el a kötelezettségeit sem. Azokkal foglalkozzon úgy, hogy elkerülhesse a nagyobb hibákat. Arra ugyanis már nem lesz ideje, hogy egy adott kérdéssel többször is foglalkozzon. Ha képes lesz határozottan szétválasztani a külső elvárásokat és a belső igényeit, végül kialakul az egyensúly.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Már nem tud tovább parancsolni az indulatainak. Napok óta gyűlt a feszültség, de eddig sikeresen elterelte róla a figyelmét. Most azonban kipattant egy szikra, amely végül felszínre hozta az összes elnyomott érzését és gondolatait. Nem is az a baj, ha ezektől végre megszabadul, de igyekezzen elkerülni, hogy komoly sebeket ejtsen azokon, akik nem okolhatóak a kialakult helyzetért. Ne bűnbakot, hanem megnyugvást keressen.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



