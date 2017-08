Napi horoszkóp - 2017. augusztus 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Amikor már reggel kimerült, nehéz hinni a célokban. Mégis szüksége lesz kapaszkodóra, hogy elindulhasson. Olyan feladatokat keressen, ahol a rutinja megmutatja az utat a gyors sikerekhez. Az eredmények ugyanis megmutatják Önnek, hogy van értelme a küzdésnek, nem szabad feladnia. A megfelelő pillanatban segítség is érkezik, csak legyen kitartó és türelmes, hogy a környezetében élők Ön mellett maradjanak.

Összeállt a terv, megvan a csapat, most már csak indulni kellene. Az előkészületek azonban kimerítőek voltak, így most nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy belekezdjen az álomba, amit oly régóta dédelget magában. Bízzon a sikerben, higgyen abban, hogy csak át kell lendülnie a holtponton. Addig is bátran támaszkodjon azokra, akik ugyanúgy sajátjuknak érzik az ügyet, ahogyan Ön is szinte gyermekeként tekint rá.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem dönthet a szívére hallgatva, mert akkor sose tudna választani. El kell vonatkoztatnia a kérdést az érzelmeitől és csak a tényeket számba venni. Bármilyen nehéz is ez, hosszú távon csak így tud kiállni a véleménye mellett és végül elfogadtatni az érdekeltekkel. Mivel mindkét fél közel áll a szívéhez, biztosan éri majd átmenetileg veszteség, hiszen feldolgozni az ítéletet időbe telik a vesztes félnek.

Nem szívesen kezd olyan feladatba, ahol nem lehet biztos a sikerben. Szüksége van ugyanis arra, hogy a befektetett munka eredményét is lássa, ez ad ugyanis erőt Önnek a folytatáshoz. Most az akadályok nem jelentenek kihívást, azok csak arra ösztönzik, hogy meneküljön, keressen másik utat. Akkor képes haladni előre, ha az energiáit egy irányba terelheti és így végül mégis bizonyos céljait megvalósíthatja.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amíg türelmetlen és feszült, ne keresse mások társaságát. Nehéz ugyanis megtalálni Önnel a közös hangot és csak tovább rontana a helyzetén, ha az indulatai is a felszínre törnének. Vonuljon félre és foglalkozzon olyan kérdésekkel, melyekkel elterelheti a figyelmét a problémáiról, melyekre egyébként sem találna most megoldást, mert túl fáradt ahhoz, hogy képes legyen a bonyolultabb kérdéseket elemezni.

Tegye félre a saját terveit és inkább álljon be a sorba. Legyen csendes megfigyelő, igazi csapatjátékos, akire lehet számítani, de nem törekszik arra, hogy a vezetést magához ragadja. Bár érezheti úgy, hogy kihasználják, de gondoljon inkább arra, ez most befektetés a jövőbe. Hiszen akiknek a rendelkezésére áll, nem fognak megfeledkezni erről és a későbbiekben Ön is számíthat majd rájuk.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne terhelje túl magát, tervezzen be inkább kevesebb feladatot, ha ezekkel mégis időben végez, legfeljebb keres még kihívásokat. Legyenek rövidebb szünetek a nap folyamán, ilyenkor szellőztesse ki a fejét és engedje el azokat a gondolatokat, amelyek csak lassítják az előrehaladását. Vannak olyan problémái, amelyek megoldásra várnak, de tudja, hogy most még nem érkezett el az ideje ennek.

Könnyen kiszaladnak olyan szavak a száján, melyekkel megbánthat másokat. Inkább számoljon el tízig, mielőtt elmondja a véleményét. Az őszinteség továbbra is fontos, de ezt becsomagolhatja, így elveszi az élét a mondandójának. Ezzel is gondolkodásra készteti a másik felet, de nem ütközik azonnal ellenállásba. Nyugodtabb légkörben megállja a helyét, de ha feszültség támad Ön körül, nehezen uralkodik magán.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Tele van energiával és tettvággyal, így most végre feldolgozhatja a lemaradását. Ne kapkodjon, ügyes szervezéssel az aktuális kötelezettségeit is elvégzi és közben a fiók mélyén lapuló elintézetlen ügyek is elfogynak. Egyre felszabadultabb, ahogy halad előre és ebből még több erőt merít. Ne feledkezzen meg az emberi kapcsolatokról sem, érdemes lenne ezeket is ápolni, mások segítségére sietni, ha kérik.

Külső megerősítésre vár, kicsúszott ugyanis a lába alól a talaj, egyúttal elvesztette a céljait is szem elől. Ahhoz, hogy önmagára találjon ismét, másoktól vár iránymutatást. Egyrészt elismerést, hogy az eddigi teljesítménye nem volt hiábavaló, de azt is, hogy elindítsák. Ha valóban másokra hagyatkozik, akkor ne türelmetlenkedjen, ha végül az eredmények nem úgy jönnek, ahogyan azt elképzelte.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha kezébe adják a kész megoldást, ne legyen bizonytalan. Olyanok sietnek a segítségére ugyanis, akik már jártak azon az úton, amelyre Ön még épp, hogy csak rálépett. Nem vett számításba akadályokat, emiatt lassabban halad és feszülté válik. A legjobb pillanatban bukkannak fel azok, akik igyekeznek biztatni, hogy ne adja fel a nehézségek láttán. Képes erre, ha nem a menekülés jár az eszében.

Olyan lehetőség nyílik meg Ön előtt, amelynek képtelen ellenállni. Így viszont a terveit félre kell tennie, ez okoz Önnek némi lelkiismeret-furdalást. Igyekezzen mihamarabb elérni a frissen kitűzött céljait, hogy a kötelezettségeiben ne keletkezzen nagy lemaradás. Bár minden oka meg van az ünneplésre, most mégis inkább térjen vissza az eredeti útjára, hogy az adott szavát is tartani tudja, ne veszítse el mások bizalmát.

