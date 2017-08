Napi horoszkóp - 2017. augusztus 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne legyen türelmetlen, időre lesz szükség ahhoz, hogy beérjen a gyümölcs. Az előkészületek során mindenre kiterjedt a figyelme, nem hibázott, így már csak várnia kell. Hiába siettetné a folyamatokat. Addig is keressen olyan feladatokat, melyek eddig elmaradtak, hiszen nem tudott volna egyszerre ennyi ügyre összpontosítani. Így legalább ledolgozza a hátralékát és már valóban semmi nem árnyékolja be a sikert.

Ne feledkezzen meg az ígéreteiről, azokról sem, melyeket ugyan korábban tett, de most már ideje meg is valósítani. Ha erre figyelmeztetik, az nem türelmetlenség, csak a rossz tapasztalat, hiszen az elmúlt időszakban a figyelmetlensége számos hibához vezetett. Lassan kezd önmagára találni, ennek lehet bizonyítéka, ha most hallgatva a környezetében élőkre nem új kihívásokat keres, hanem teljesíti a kötelezettségeit.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen napirendje, de abban adjon lehetőséget a nem várt eseményeknek is. Hiába ugyanis a gondos előkészület, számítania kell a meglepetésekre. Felmerülnek olyan akadályok, amelyek lassítják a folyamatokat, ráadásul megoldást is keresni kell rájuk. Szellemileg friss, így ez nem okoz ugyan különösebb nehézséget, de mindenképpen energiát és időt vesz el a tényleges munkavégzéstől. Ezzel pedig jobb előre számolni.

Bár fáradt, bizonyos kötelezettségeit már nem halogathatja tovább. Szedje össze a gondolatait és állítson össze olyan napirendet, amelyet tartani is tud. Most az ilyen apró sikerek is erőt adnak Önnek ahhoz, hogy talpon maradjon. Haladjon úgy előre, hogy közben tudja értékelni az elért eredményeket is, hiszen másból nem meríthet energiát, mint a saját teljesítményéből, amire méltán lehet büszke.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kérjen bátran segítséget, ha úgy érzi, egyedül már nem bírja tovább. Ne meneküljön a kihívások elől, nézzen bátran szembe azzal, ami vár Önre. Számíthat azokra, akik korábban az Ön támogatására szorultak. Most érti meg, hogy bár akkor bosszankodott amiatt, hogy lassabban halad, mégis jó befektetés volt, hiszen így elnyerte olyan emberek bizalmát, akik most viszonozni tudják az akkori szívességet.

Továbbra is az Ön kezében futnak össze a szálak, de egyes folyamatokat átad másoknak. Próbálja tehermentesíteni magát, hogy a lényeges kérdésekre összpontosíthasson. Tudja, hogy most fognak felgyorsulni az események és most minden pró részlet komoly jelentőséggel bír. Célba érkezve se feledkezzen meg azokról, akik ezt lehetővé tették Önnek és levették a válláról azokat az ügyeket, amelyek elterelték volna a figyelmét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kezdetben olyan feladatokat keressen, ahol előre sejthető a siker, nem kell komolyabban megerőltetnie magát ennek érdekében. Kimerülten ébred, így szüksége lesz olyan eredményekre, amelyek doppingként hatnak Önre. Ha már átlendül a holtponton, összetettebb kérdésekkel is foglalkozhat, hiszen addigra már látja, hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét, nem szabad feladni az akadályok láttán.

A kérdést addig nem tudja megválaszolni, amíg forr Önben az indulat. Először meg kell nyugodnia és így átgondolni, mi vezetett ehhez a helyzethez. Ha már nem bűnbakot keres, hanem a pontos okokat és összefüggéseket, képes lesz továbblépni és valóban arra törekedni, hogy mihamarabb kikerüljön a gödörből. Ne kapkodjon, hiszen már így is késedelembe esett a terveihez képest, ha még egyszer elindul, akkor már meg se álljon a célig.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ön is tudja, hogy ebből az ügyből már nem keveredhet ki anélkül, hogy ne érnék veszteségek. Most ár csak arra tud törekedni, hogy ezek a lehető legkisebbek legyenek. Elsősorban a kapcsolatait próbálja megőrizni, hiszen a pillanatnyi sikerélmény után egyedül maradva nehéz lesz a folytatás. Legyenek inkább alacsonyabbak az elvárások, de közben ápolja az ismeretségeket, amelyekre még építkezhet a későbbiekben.

Tele van tervekkel, de a környezetében élők nem támogatják. Azt még el is fogadná, hogy nem segítik, de vannak, akik kifejezetten hátráltatni próbálják. Érdemes lenne kideríteni ennek okát, hiszen az is előfordulhat, így szeretnék finoman leterelni az útról, mert úgy gondolják, a vesztébe rohan. Szakítson időt arra, hogy átbeszélje velük az indokokat, ha másért nem, hogy felkészülhessen bizonyos akadályokra.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Vannak ötletei, de ezek megvalósításához segítségre lesz szüksége. Tudjon kérni, ne elvárásokat támasztani. Akkor számíthat ugyanis a környezetében élőkre, ha türelmes és megértő. Mondjon köszönetet azoknak, akik felsorakoznak Ön mellé és ne feledkezzen meg róluk, mert bár nem éreztetik Önnel, de mégiscsak áldozatot hoztak akkor, amikor a saját kötelezettségeik elé az Ön érdekeit helyezték.

Holtponthoz érkezett, amelyen egyedül nem tud átlendülni. Amíg nem kap segítséget, keressen olyan feladatokat, melyekkel elterelheti a figyelmét arról, hogy épp nem úgy alakulnak a folyamatok, ahogyan eltervezte. Kell ez a távolság ahhoz, hogy ne süllyedjen egyre mélyebbre, hiszen az elkeseredettsége efelé sodorná. Közel sem akkora a probléma, mint ahogy érzi, csak túlságosan erőlteti az előrehaladást.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



