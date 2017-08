Napi horoszkóp - 2017. augusztus 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tele van a nap meglepetésekkel, a legjobb, ha félre is teszi a terveket és csak sodródik az árral. Ne bosszankodjon, ha végül bizonyos feladatok elmaradnak, helyette számos élménnyel gazdagodhat. Egyszerűen csak adja át magát a lehetőségeknek, élvezze ki minden percét. Amit elhalasztott, meg fogja várni, ami viszont egyébként se tűmé ezt, lesz alkalma megoldani. Így nem kell az adott szavát se megszegni.

Ne tegye kockára az egészségét azzal, hogy képtelen nemet mondani a megkeresésekre. Mérlegeljen, hol az a határ, ameddig még elmehet. Vegye figyelembe, hogy ezen a napon kellene erőt is gyűjtenie a folytatáshoz, a függőben lévő ügyeihez, melyekkel azonban nincs módja most foglalkozni. Olyan feladatokkal foglalkozzon, melyeket élvezhet, mert közel állnak az érdeklődési köréhez vagy képesek teljesen kikapcsolni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Keresi az izgalmakat és közben szinte meg is feledkezik azokról a feladatokról, melyeket eredetileg betervezett. A nap végén már késő lesz a kapkodás, így már ne is kezdjen bele az elintézendőkbe. Próbálja inkább megőrizni azt a remek hangulatot, amelyet elért azáltal, hogy minden a kedve szerint alakult, képes volt lazítani egy kicsit. Szüksége volt már erre, még ha ezt nem szívesen vallja is be.

Menekül a valóság elől, pedig szembe kell azzal nézni. Minden olyan tevékenység, amit most végez, csak azt a célt szolgálja, hogy elterelje a figyelmét. Képtelen azonban összpontosítani, hiszen a gondolatai nem ott járnak, azok továbbra is csak a megoldásokat keresik arra a kilátástalannak tűnő helyzetre, amibe került. Amíg azonban nem méri fel a tényleges állapotokat, nem jut közelebb a nyugalomhoz.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Az induláskor még voltak kétségei, valóban érdemes lesz-e harcolni, mostanra azonban már teljesen biztos abban, hogy ez egy olyan cél, amivel képes azonosulni. Így aztán a lelkesedése még nagyobb, lassan az irányítás is átkerül a kezébe. Ne éljen vissza a hatalommal, amit ezzel kap, ugyanúgy maradjon meg a tettek mezején is, ahogyan eddig. Olyan csapat alakult ki menet közben, amelyre a későbbiekben is számíthat.

Csak annyi feladatba kezdjen bele, amennyivel kényelmesen megbirkózik. Nem csak fizikailag, de szellemileg is kimerült, ilyenkor gyorsabban figyelmetlenné válik. Minden sokkal több időt vesz igénybe és sajnos olyan hibákat is vét, amelyeket máskor könnyedén elkerül. Bár próbál összpontosítani, de el kell fogadnia, hogy a gondolatai cikáznak, így bizony akár még egy kisebb baleset is becsúszhat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehéz megbocsájtani, de érzi, hogy kell. Annyi közös élmény és szép eredmény köti össze Önöket, hogy egy nézeteltérés miatt ezt nem hagyná veszni. Bár valóban mélyen érintette a vita, különösen az elhangzott szavak, de bízik abban, hogy ezt csak az indulat mondatta a másik féllel. Ha ezt el tudja fogadni, akkor már csak egy lépés innen, hogy nyisson, és ismét közel engedje az Ön számára oly fontos személyt.

Amikor valamit a fejébe vesz, nehéz azt onnan kiverni. Most is egy olyan ötlettel áll elő, amellyel a környezetében élők képtelenek azonosulni, és csak amellett érvelnek, miért is ne induljon el az úton. Ön azonban ezt meg se hallja, egyszerűen elhatározta, hogy ha kell, egyedül is megcsinálja. Menet közben már felismeri, hogy a kétkedőknek lehetett némi igazsága, de az önfejűsége nem engedi megfutamodni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Önnek ugyan még vannak kétségei, a környezetében élők azonban lelkesednek az ötletéért. Ha már előállt vele, ne most futamodjon meg, hallgasson azokra, akik hisznek a sikerben. Nem is egyedül kell az akadályokkal megküzdeni, ráadásul olyanok is felsorakoznak Ön mellé, akik rendelkeznek kellő tapasztalattal az adott témában. Az Ön legnagyobb félelme egyébként is az volt, hogy ismeretlen területre tévedne.

Létezik több igazság is, még ha ezt néha nehéz is elfogadni. Most is egy olyan kérdés állt Önök közé, amelynél sokat számít az előélet. Az eddigi tapasztalatok alakítják ki a véleményt, nincs egyetlen helyes válasz. Amint ezt felismeri, már elindulhatnak egymás felé és végül kialakíthatnak egy olyan kompromisszumot, amely minden fél számára elfogadható és felvállalható. Tegye meg Ön a kezdő lépést ebbe az irányba.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Az elmúlt időszak kudarcai alaposan rányomják a bélyegüket a hangulatára. Képtelen észrevenni az Önt körülvevő szépséget, mindent csak feketében lát. Vonuljon félre, hogy rendezhesse a gondolatait. Ilyenkor hiába kapna biztató szavakat, önmagát kell meggyőzni arról, hogy van folytatás. Bár most mindent hagyna veszni és teljesen új úton indulna el, de közben azt is érzi, az eddig nyújtott teljesítményét dobná a szemétbe ezzel.

Nehezen őrzi meg a nyugalmát, forrnak Önben az indulatok. Ha azonban valóban tisztázni szeretné a nézeteltérést, uralkodnia kell a feszültségén. Az otthon békéje fontos Önnek, így igyekszik a vita során higgadt maradni, de az elveit továbbra sem adja fel. Erre ugyan nem i lesz szükség, de a nézetei valóban nagy változáson mennek keresztül, amit a későbbiekben még fel kell dolgoznia, hogy együtt tudjon azokkal élni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



