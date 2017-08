Napi horoszkóp - 2017. augusztus 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne menjen bele felesleges szócsatákba, így is kimerült, nincs szüksége arra, hogy még ebbe is energiát öljön. Járja a saját útját, a kétkedőket minél gyorsabban hagyja maga mögött. Így ugyan segítségre sem számíthat, ezért olyan feladatokat válasszon, melyekkel egyedül is képes lesz megbirkózni. Gyors eredményekre lesz szüksége, ha szeretne talpon maradni, de ügyes szervezéssel és időbeosztással ezt az akadályt is ügyesen veszi.

Ne gondolkodjon túl sokáig, mert a lehetőség bezárul Ön előtt. Bár nem szeret rögtönözni, most talán érdemes lenne kockáztatni. A terület, amerre téved, nem is annyira ismeretlen, csak eddig nem ilyen szemmel tekintett rá. Ami egykor izgalmas kirándulás volt, most komoly kihívás lesz, hiszen nem engedheti meg, hogy félbeszakítsa vagy akár menekülőre fogja. Legyen kitartó, ez meghozza a gyümölcsét.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tele van elfojtott indulattal, ezért ne mondja ki azonnal a gondolatait. Az igazságot természetesen nem hallgathatja el, de azt be kell csomagolnia szép szavakba, ha azt szeretné, hogy a mondanivalója célba is érkezzen. Mivel ez egy kényes kérdés, minden apró kötőszónak is jelentősége lehet. Igyekezzen nyugodt maradni még akkor is, ha a környezetében egyre feszültebb a hangulat.

Ne magyarázkodjon, ha nem fogadják el a véleményét, járja a saját útját akár egyedül is. Képes lesz bebizonyítani, hogy az elgondolása helyes volt. Nem hirtelen ötlettől vezérelve támadtak a gondolatai, minden lépést előre megtervezett, még ha erről a környezetében élők semmit nem is tudtak. Ennek is köszönheti az ellenállást, amibe ütközött és ezt csak tettekkel tudj lerombolni, szép szavakkal nem lesz esélye.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Csak annyit követeljen, amennyit viszonozni is tud. A vezetést igyekszik végig kézben tartani, de ez nem jelentheti azt, hogy csak hátradőlve irányít. Bár valóban elsősorban szellemileg tud kimagasló teljesítményt nyújtani, nem csak lélekben, de testben is jelen kell lennie a folyamatok alatt. Első lépésként könnyen elérhető célokat tűzzön ki maguk elé, hiszen evés közben jön meg az étvágy, igaz ez a sikerre is.

Bár most elválnak az útjaik, ez nem jelenti azt, hogy meg kell minden kapcsolatot szakítaniuk. Az adott kérdést valóban jobb lesz kerülni, hiszen a véleményük távol áll egymástól és nem is nagyon van remény arra, hogy találjanak közös nevezőt. De az élet számos más területén képesek voltak eddig is együttműködni és ne vegye el az esélyt, hogy ezt a jövőben megismételhessék. Most induljon el egyedül, de ne csukja be az ajtót maga mögött.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Önmagát kell megkeresnie, ha szeretne rátalálni a helyes útra. Ehhez azonban vissza kell mennie az időben és megkeresni azokat a pontokat, amikor elvesztette a hitét. Volt egy időszak, amikor túl sok kudarc érte és ezeket még nem dolgozta fel maradéktalanul. Akkor az tűnt jó megoldásnak, ha gyorsan a szőnyeg alá seper minden problémát, de mostanra be kell látnia, ez csak átmenetileg jelentett könnyebbséget.

Az induláskor még Ön sem hitt a sikerben, de a célba érkezve már nem is érti, miért volt ilyen kishitű. Mindent alaposan eltervezett, még a meglepetéseknek is adott helyet, bár azok végül elmaradtak. Ez elsősorban az Ön érdeme, hiszen az előkészületekre is nagy hangsúlyt fektetett. Legyen ez egy olyan példa, amelyet saját magának állít és követhet a későbbiekben is, ha ilyen nagyszabású elképzelései születnek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kerüli a feszült helyzeteket, ha ehhez az szükséges, hogy átadja az irányítást, nem habozik. Bár szívesen fogta volna össze a folyamatokat, hiszen az Ön tervei valósulnak meg, de fontosabbnak tartja a célok elérését az egyéni érdekeknél. Kiváló csapatjátékosként ismét bebizonyítja, hogy lehet Önre számítani és ezzel több követőt talál, mintha kisajátította volna a sikereket, ragaszkodott volna ahhoz, hogy a célszalagot Ön szakítsa át.

Ne akarja ezen a napon megváltani a világot. Ha nincsenek tervei, bátran sodródjon csak az árral. Így is találkozhat olyan kihívásokkal, melyekkel szívesen foglalkozik és még eredményeket is tud a végén felmutatni. De legalább nem terheli túl magát, csak azokkal foglalkozik, melyek izgalmasnak tűnnek és az érdeklődése folyamatosan fennmarad, nem fogja menekülőre, ha akadályokba ütközik.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár sokat mozog emberek között, igyekszik az álarcát végig magán tartani. Nem szívesen mutatná meg ugyanis azt az énjét, amikor fáradt és feszült. Igyekszik erősnek mutatni magát, bár nehéz elnyomni az indulatokat, amelyek forrongana Önben. Ez emészti fel a legtöbb energiáját, nem is azok az akadályok, amelyekkel meg kell küzdenie. Érdemes lenne átgondolni, miért nem képes megnyílni azok előtt, akikkel oly sok időt tölt el.

Nehéz elmenekülni Ön elől, ha számon akar érni valakit. Olyan kérdéseket tesz fel, amelyek elől nem lehet kitérni. Hamar észreveszi, ha próbálják eltitkolni Ön elől az igazságot és azonnal taktikát vált. Csak addig marad elnéző, amíg azt látja, a másik fél őszinte, így lehetőséget ad, hogy magyarázattal szolgáljon a tetteire. Amint azonban igyekeznek Öt letéríteni a helyes útról, Ön is felismeri, hogy még mélyebbre kell ásnia.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



