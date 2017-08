Napi horoszkóp - 2017. augusztus 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amíg nem áll készen, ne is keresse a közös tevékenységeket a környezetében élőkkel. Először meg kell nyugodnia és félretenni a keserű szájízét. Csalódott bizonyos emberekben, de emiatt érzett haragját mindenkire kivetíti. Így viszont tele van kételyekkel, bizalmatlan a kapott tanácsokat illetően. Járja inkább a saját útját, hagyatkozzon az ösztöneire. A kevesebb nézeteltérés lassan békét hoz a lelkébe is.

Ne adja fel az elveit a pillanatnyi előrehaladás érdekében. Nem véletlenül alakultak ki azok, akkor igazán elégedett, ha azok mentén is képes eredményeket elérni. Bár most egy holtpontot kellene leküzdeni, de ne fizessen emiatt túl nagy árat. Ha ad időt magának és türelmesen vár, rá fog lelni arra a megoldásra, amely hosszútávon is felvállalható, egyúttal nem okoz a későbbiekben sem lelkiismeret-furdalást.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Igyekszik ugyan arra törekedni, hogy a béke megmaradjon, de áldozat nélkül nincs előrehaladás ebben az esetben. Vannak az Ön közelében olyan emberek, akikkel hosszútávon képtelenség lesz az együttműködés, mert ellentétes nézeteket vallanak. A siker érdekében ugyan félre tudta tenni a rossz érzését, de már Ön is érzi, hogy a belső feszültséget egyre nehezebben nyomja el magában. Ne várja meg, hogy kirobbanjon.

Végre lazíthat egy kicsit, sikerült a határidős teendőit lezárni. Foglalkozzon olyan kérdésekkel, melyek közel állnak a szívéhez, ez ad erőt a folytatáshoz. Bizonyos céljai elérhető közelségbe kerültek, érdemes ezekre fordítani a figyelmét. A sikerek nem csak azért fontosak, hogy lendületben maradjon, de egyúttal az önbizalma is töretlenül erős maradhat, ami elengedhetetlen hosszútávon.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár vágyik a társaságra, közben szeretne megbújni az álarca mögött. Nem szívesen osztaná meg velük az Önt foglalkoztató kérdéseket, de közben várná a válaszokat. Ha figyel, talán rájuk lel megbújva a többi között. De ne várjon tanácsokat, ha elhallgatja az érzéseit. Önnek kell megválasztani az utat, amelyen elindul. Ha mégis úgy gondolja, szüksége lesz a támogatásra, fel kell tárnia a lelkét az illetékesek előtt.

Nincs könnyen járható út, csak elszántság és akaraterő. Ha ez utóbbiak ott tombolnak Önben, nem ismer lehetetlent és leküzdhetetlen akadályt. Éppen ezért az első lépés, hogy megszületik az elhatározás Önben és el is hiszi, hogy azt képes megvalósítani. Ne habozzon tanácsot kérni olyanoktól, akik számára már nem ismeretlen az, ami Önre vár. Ha felkészül, valóban célba is érhet, de a bizonytalanságát félre kell tennie.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tele van ötletekkel, tervekkel, de hiányzik Önből az elszántság és a lelkesedés, hogy a tettek mezejére lépjen. Keressen maga mellé olyan embereket, akiket irányíthat és az Ön által tett javaslatokat kérdés nélkül végrehajtják. Az ő akaraterejük Önre is átragad, így végül az akadályokhoz érkezve már lehet számítani a teljesítményére, arra, hogy nem csak szavakkal irányít, de tettekkel mutat példát.

Tele van energiával, így nem csak azokkal a feladatokkal foglalkozik, amelyekre ígéretet tett, de tanácsokkal, javaslatokkal is szolgál, ha Önhöz fordulnak. Több folyamatot is kézben tart, képes megosztani a figyelmét úgy, hogy elkerülje a hibákat. Ha tévúton is indul el, hamar felismeri és még időben lép. Ennek a magabiztosságnak köszönheti, hogy egy ütőképes csapat épül Ön köré, amelyre a későbbiekben is számíthat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ugyanazok az akadályok várnak Önre, amelyek korábban meghátrálásra késztették. Most azonban érez magában elég erőt, hogy megpróbálkozzon azokat leküzdeni. A múltban az is nehézséget jelentett, hogy csak magára számíthatott, most azonban segítséget kér, mert végre megértette, ettől nem tűnik gyengébbnek. A közös harc egyúttal közelebb hozza Önöket, ami remek alap lehet a későbbiekre is.

Eddig igyekezett menekülni bizonyos feladatok elől, most azonban kifejezetten keresi az ilyen jellegű kihívásokat. Szellemileg friss, ezért úgy érzi, érdemes belevágni olyan válaszok keresésébe, amelyek során elsősorban erre lesz szükség. Nem faltörő kos módjára halad előre, a kell, inkább választja a kerülőutat, de így nem kell meglepetésekre számítani. Fontos, hogy előre lássa a lépéseket, így tud alaposan felkészülni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Abból merít erőt, hogy mások sikerét figyeli. Úgy gondolja, ha ők képesek akár a saját árnyékukat is átlépni, akkor ezt Ön is meg tudja csinálni. Ne keseredjen el, ha olyan akadályokba ütközik, amelyek átmenetileg leküzdhetetlennek tűnnek, csak tanuljon és próbálkozzon tovább. Végül már a saját eredményei is bebizonyítják, hogy a helyes úton jár, csak épp egy olyan szakaszhoz érkezett, amikor szüksége volt a megerősítésre.

Tele van energiával, ezt nem csak Ön szeretné kihasználni, de a környezetében élők is. Ne csodálkozzon, ha keresik a társaságát, számítanak a tanácsaira. A saját feladataival így ugyan lassabban halad, de közben egy olyan csapat épül Ön köré, amelyre hosszabb távon is építhet. Tegye most le a biztos alapokat azzal, hogy nem mond nemet a megkeresésekre és tartja az adott szavát, bebizonyítja, hogy lehet Önre támaszkodni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



