Napi horoszkóp - 2017. augusztus 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Hiába szeretne a szívére hallgatni, ez egy olyan kérdés, ahol nincs helye az érzelmeknek. Eddig ugyanis annak mentén haladtak, de be kell látnia, zsákutcába kerültek. Így most elő kell vennie a hideg fejét és a sarkára állni. Nem halogathatja tovább, hiszen egyre messzebb kerülnek a céltól, ráadásul egy olyan irányba haladnak, ahol komolyabb veszteségeket is el kell könyvelniük, ha így folytatják.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A bizonytalanságát ugyan próbálja leplezni, de a környezetében élők is látják, hogy valami nincs rendben Önnel. Igyekeznek ugyan a segítségére sietni, de elutasít minden olyan közeledést, amely csak arra hívja fel a figyelmét, hogy nincs kimagasló formában. Márpedig éppen azért lenne szükség egy csapatra Ön körül, hogy elkerülhesse a hibákat, de amíg ezt nem ismeri fel, fejjel rohan a falnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Érdemes olyan emberekkel körbevenni magát, akikre támaszkodhat, ha akadályokba ütközik. Ismeretlen úton indult el, ilyenkor számítania kell meglepetésekre. Vannak azonban a környezetében olyanok, akik jártak már ott, ahova Ön most tart, így számíthat a tanácsaikra. Érthető, hogy egyedül tervezi megvívni a csatákat, de már a tudat, hogy van kihez fordulnia, erőt adhat Önnek, még ha nem is él a lehetőséggel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A kapott híreket kezelje fenntartással. Mielőtt felhasználná azokat, járjon utána, vajon mennyi a valóságalapja. Első lépésként azt kell kiderítenie, honnan erednek. Nem kizárt, így próbálnak Önnek csapdát állítani. Ha azonban egészséges bizalmatlansággal szemléli a folyamatokat, kikerülheti a buktatókat és végül Ön éri el a célját, nem azok, akik ellenségként tekintenek Önre, pedig erre nem szolgált rá.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bátran induljon el, akár egyedül is képes lesz megbirkózni az akadályokkal. Alaposan felkészült, már csak az önbizalom hiányzik Önből. Ezt úgy nyerheti vissza, ha jönnek az eredmények. Első lépésként olyan célokat tűzzön ki maga elé, amelyeket könnyedén elérhet, utána merészkedjen ingoványosabb talajra. Végül elégedett lehet a teljesítményével, hiszen a nem várt buktatókat is sikerült könnyedén elkerülni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Amíg nem tisztázza magában, mi okozza a feszültségét, képtelen lesz a feladataira összpontosítani. Megtesz egy lépést előre, majd hibázik és kettőt hátra. Az energiáit arra fordítsa, hogy keresi a lehetőségét, hogyan nyugodhatna meg mihamarabb. Bár ez most elvesztegetett időnek tűnhet, ez befektetés a jövőjébe, hiszen csak úgy jöhetnek az eredmények, ha azok járnak az eszében, nem pedig a problémák. Lehet, ez a nap nem a sikerek miatt marad emlékezetes, de nem lesz oka elfelejteni se.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Mondja ki, ami foglalkoztatja, mert csak nő Önben a feszültség. Tudja, hogy ezzel egy kényes kérdés kerül szóba, de a halogatás nem ad választ rá. Fel kell tennie az illetékesnek, ha szeretne visszatérni a saját útjára és ismét a feladataira összpontosítani. Teremtsen nyugodt légkört, így a másik fél figyelmét se terelik el zavaró tényezők és képesek lesznek megnyugtató módon pontot tenni az ügy végére.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Sikerül lezárnia egy olyan ügyet, amely már nyomasztotta. Amikor belekezdett, Ön sem gondolta, hogy ilyen összetett problémát vesz kézbe. Többször félre is tette, de közben nem hagyta nyugodni a kérdés. Nem szeretett volna csalódást sem okozni azoknak, akik biztatták, hogy merjen ezen az úton elindulni. Bár menet közben számos más eredményt fel tudott mutatni, a valódi sikert mégis ez jelenti.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nincs alkalma félrevonulni, pedig szüksége lenne rá. Ha már így alakul, ne csak a feladatokra összpontosítson, figyelje az Önt körülvevő embereket. Mindenkinek akad problémája, mégis képes helytállni, ellátni a kötelezettségeit. Megtanulták félretenni a gondokat, ha épp a megoldás nem kivitelezhető. Ön is megteheti ezt, csak önfegyelemre és elszántságra lesz szüksége. Még az is lehet, a kérdéseire is választ kap, ha nem is közvetlenül.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Akik kitartanak Ön mellett a nehéz időkben, valóban kiérdemlik a bizalmát. Legyen nyitott és őszinte azokkal, akik a segítségüket ajánlják, hiszen csak így haladhatnak előre. Gyorsabban jön a megoldás, ha Ön is leveszi az álarcot, nem csak másoktól várja el ezt. Nem is olyan nehéz ezt megtenni, ha valóban a célokat tartja szem előtt. Olyanokhoz kerülhet közelebb, akikre eddig is felnézett és most még inkább megbecsül.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Keresse az arany középutat a saját érdekei és a környezetében élők támogatása között. Csak akkor lesz elégedett a napjával, ha bizonyos céljait eléri. Miközben halad az útján, folyamatosan tanácsot, támogatást kérnek Öntől, hiszen sugárzik a magabiztosságtól, a határozottsága mások számára is észrevehető, meggyőző. Ne meneküljön az ilyen felkérések elől, de ne is hanyagolja el az elképzeléseit.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Kételyek gyötrik és így nem is tud továbblépni. Le kell zárnia a múltat még akkor is, ha ez bizonyos veszteséggel jár. Engedje el azokat a kapcsolatokat, melyek már több fájdalommal járnak, mint örömmel. Ha az ilyen jellegű tehertől megszabadul, az egyúttal a hangulatára is olyan hatással lehet, amely már magában hordozza a sikert. Ne szomorkodjon amiatt, hogy vége, hiszen ez egyúttal valaminek a kezdete is egyben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp