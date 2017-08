Napi horoszkóp - 2017. augusztus 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Először rendeznie kell a gondolatait, napirendet összeállítani, csak utána kezdjen neki a teendőknek. Sok a folyamatban lévő ügy és a határidők is szorongatják, a lázas kapkodás helyett érdemes lenne megfontoltan haladni lépésről lépésre. Így nem csak a hibákat kerülheti el, de valamennyi feladatát elvégezheti anélkül, hogy késedelembe esne. Legyen ez egyúttal lecke is arra, hogy nem szabad mindent az utolsó pillanatra hagyni.

Szívesen keresne új kihívásokat, de most elsősorban azokkal a kötelezettségeivel kell foglalkoznia, amelyek folyamatban vannak. Képtelen lenne ugyanis mindent kézben tartva még arra is összpontosítani, amelyekkel most kezdene. Márpedig úgy elindulni, hogy közben még az egyéb teendői elszólítják, felelőtlenség. Ha úgy érzi, segítséggel gyorsabban haladna, kérjen bátran a környezetében élőktől.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár vannak véletlenek, de ha az ember keres, megtalálja azok értelmét is. Fogadja el, hogy a napja nem úgy alakul, ahogyan azt tervezte és igyekezzen élni a lehetőséggel, amely megnyílik Ön előtt. Ha már sikeresen végigvitte a folyamatokat, utána ráér elgondolkodni azon, vajon miért is éppen most történt meg Önnel mindaz, amelyre oly régóta várt, de eddig hiába is próbálta kinyitni azt a bizonyos ajtót, mindig zárva volt.

Nem szeretne nemet mondani, de nem is érez magában elég erőt ahhoz, hogy minden olyan fronton helytálljon, amerre hívják. Hogy ne kelljen dönteni, inkább keressen olyan feladatokat, amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy félrevonuljon. Ha nincs szem előtt, kevesebbszer kerül olyan helyzetbe, amely most meghaladná az energiáját. Összpontosítson arra, amit eltervezett, ne engedje elterelni a figyelmét.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amíg nincs határozott irány, nehezen mozdul el a holtpontról. Tűzzön ki maga elé olyan célokat, melyeket gyorsan és viszonylag kis energia befektetéssel elérhet. Így ugyanis az eredmények egyúttal visszaadják az önbizalmát. Az elmúlt időszak kudarcai miatt ugyanis elveszítette a hitét és már fél belekezdeni az olyan ügyekbe, melyeknél nem látja előre az összes akadályt, nem tud felkészülni a nehézségekre.

Érdemes ismét kézbe venni azokat a kérdéseket, melyek az elmúlt időszakban foglalkoztatták, de végül idő vagy energia hiányában félretette. Szellemileg friss és még az a vágy is megvan Önben, hogy a végére járjon annak, amivel foglalkozni kezd. Így végül nem nyugszik, amíg nem találja meg az elfogadható válaszokat. Úgy tud továbblépni, hogy levonva a tanulságot egyúttal a jövőre is kap iránymutatást.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár megnyílik Ön előtt a lehetőség, hogy egy új úton elinduljon, de ne ugorjon fejest az ismeretlenbe. Mielőtt igent mondana, gondolja át, mit kell feláldoznia azért, hogy a kalandvágyát kielégíthesse. Talán nem is érdemes feladnia a múltat csak azért, mert átmenetileg elvesztette a hitet abban, valóban a helyes úton jár. Hallgassa meg a tanácsokat, melyeket azoktól kap, akik voltak már hasonló helyzetben.

Most inkább a tervei mentén haladjon, tegye félre a kalandvágyat. Hiába érzi úgy, hogy szeretne kitörni a korlátai közül, ehhez szüksége lenne több energiára és kitartásra. De fáradt és emiatt hamar feladná, ha olyan akadályba ütközne, melyre nem elég felkészült. Kész megoldásai vannak, azokat tudja használni, de ezek egy ismeretlen területen nem szolgálnák a haladását. Legyen türelemmel, lesz még ideje elindulni új utakon.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Csak akkor mondjon igent egy felkérésre, ha azt össze tudja egyeztetni a kötelezettségeivel. Ha szétaprózza magát, végül sehol nem lesz képes helytállni. Az eredmények igazolnák a tudását és a kitartását, de azok könnyen elmaradhatnak, ha túl sok folyamatot szeretne kézben tartani. Helyezze a hangsúlyt a minőségre, ne a mennyiségre. Tudja értékelni a sikereket, ilyenkor álljon meg egy kicsit pihenni, erőt gyűjteni.

Bár nem vár kimagasló eredményeket, Önt is érhetik meglepetések. Nem érzett magában elég erőt az induláskor, de menet közben magával ragadja a hév és végül azokkal az akadályokkal is könnyedén megbirkózik, melyektől tartott. Csak félre kell tennie a kételyeit és a célokat szem előtt tartani ahhoz, hogy a holtpontokon észrevétlenül átlendüljön. Ne arra gondoljon, mit nem tud megcsinálni, hanem arra, amire képes.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amint lezárja a múltat, megnyílik Ön előtt a jövő. Ne engedje, hogy a kudarcok elvakítsák, és az útját állják. Vonja le a tanulságot, de utána engedje is el azokat a folyamatokat, amelyek nem hozták meg a várt eredményeket. Így teret ad olyan terveknek, melyek már valóban továbbviszik és közelebb kerülhet a céljaihoz. A csalódások által csak erősebbé és elszántabbá vált, csak tudnia kell azokat is a helyükön kezelni.

Meg kell hoznia egy döntést, amely viszont egyúttal azt is jelenti, hogy választania kell a józanész és az érzelmei között. Ne a pillanatnyi hangulata alapján, sokkal inkább a várható eredmények mentén gondolkodjon. Vegye számításba azt is, hogy a választott út egyúttal azt is jelenti, hogy bizonyos kapcsolatai megszakadhatnak, mások pedig elmélyülhetnek. Az emberi tényező jelen esetben a legfontosabb pillér.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



