Napi horoszkóp - 2017. augusztus 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem tudott ellenállni a kísértésnek és bár valóban kellemes élményekben volt része, most mégis lelkiismeret-furdalást érez. Bár nem bántott meg senkit, de mégis cserbenhagyta azokat, akik számítottak volna Önre. Ne beszélje be magának, hogy nem járt Önnek ez a szabadság és most vezekelnie kell. Élvezze inkább még ki ezeket az órákat, hiszen ilyen lehetősége egyhamar nem adódik újra.

Bár nehezen indul a nap, de igyekszik hamar önmagára találni, hogy ismét a szerettei körében lehessen. Amíg ugyanis a problémák járnak a fejében, inkább félrevonul, nem szívesen osztaná meg ugyanis a gondolatait másokkal. Egyedül kell végigmennie az úton, amely elvezeti a megoldáshoz, hiszen nehezen értenék meg. Legyen türelmes önmagával szemben, ne siettesse a folyamatokat, amelyeknek mindenképpen le kell zajlaniuk.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ön ugyan tele van energiával, de ez nem mondható el azokról, akik körbeveszik. Éppen ezért ne is vegye személyes sértésnek, ha hiába kér segítséget. Ez nem kicsinyes bosszú, ahogyan Ön próbálná beállítani, csak egyszerű hétvégi fáradtság, melyet mindenki másképp él meg. Míg Ön ilyenkor is szeret aktívan tevékenykedni, szerettei inkább félrevonulnak és igyekeznek másképp kikapcsolódni, lazítani.

Bátran ossza meg a gondolatait azokkal, akik mindig is megértették Önt. Bár most nem problémák gyötrik, döntenie kellene, de nem tud választani. Akik ismerik Önt, olyan megvilágításba helyezik a jövőt, amely az Ön számára is megmutatja, mire is számíthat. Erre van most ugyanis a leginkább szüksége, előre látni, mi fog történni, ha elindul az úton. Így viszont már könnyebb a helyzete, hiszen tanácsokat kap a folytatáshoz.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Végre minden békés, ne kavarja fel az állóvizet. Foglalkoztatják bizonyos kérdések, de ezek érzékenyen érintenék a szeretteit. Tegye félre a tervét, hogy megbeszélik, inkább kapcsolódjanak ki, szervezzen közös programot, ahol valamennyien jól érezhetik magukat. Azok az élmények, amelyeket most gyűjtenek, szép emlékké válnak, melyből táplálkozhatnak a szürke hétköznapokon, közelebb hozza Önöket egymáshoz.

Ne akarjon azonnal dönteni, bátran kérjen haladékot. Beszélje meg a lehetőségeket azokkal, akiket érintenek a következmények. Ne egyedül vállalja magára azt a terhet, ami ezzel együtt járhat, a későbbiekben még fontos lesz, hogy biztos alapokon állhasson, legyen egy támogató csapat a háta mögött. Ezt csak akkor kapja meg, ha ne kész tényekkel kell szembenéznie a szeretteinek, hanem bevonja őket már az előkészületekbe is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár vannak tervei, a kivitelezés a nehezére esik. Nem csak a lendület hiányzik, de mintha nem is igazán hinne a sikerben. Márpedig anélkül nehéz lesz az akadályokkal megbirkózni. Első lépésként ezért önmagában kell rendet tenni és helyreállítani az önbizalmát. Tudja, mire számíthat, nem is először kell végigmennie ezen az úton, így nagyobb meglepetésekre nem kell számítania, nincs hát mitől félnie.

Helyezze a hangsúlyt az emberi kapcsolatokra, ne mindig csak a célok lebegjenek a szeme előtt. Néha félre kell tenni a saját elképzeléseket, az energiát pedig abba fektetni, hogy béke és nyugalom vegye körbe. Nem elvesztegetett idő ez még akkor sem, ha nincs kézzelfogható eredménye, ne gondolja azt, hogy nem csinál semmit, ha a szeretteivel egyszerűen csak lazítanak, kikapcsolódnak, kellemesen elbeszélgetnek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A feje tele van gondolatokkal, most mégis lassítania kell. Hiába a tervek, ha azok kivitelezéséhez nem adott minden feltétel. Várnia kell, de így legalább pihenhet egy kicsit, erőt gyűjthet. Nehéz időszak veszi ugyanis kezdetét, számos feszültség várható, ezt érdemes lenne már most megbeszélni a szeretteivel, így őket se éri majd felkészületlenül, ha kevesebbet látják és olyankor sem lesz túl nyugodt.

Hallgassa meg türelmesen azokat, akik Ön előtt már jártak azon az úton, ahol Ön készül elindulni. Bár úgy gondolja, nem tudnak újat mondani, ha figyel, éppen azokra az apróságokra hívnák fel a figyelmét, amelyet csak a bennfentesek tudhatnak. Így kerülheti majd el azokat a csapdákat, amelyekbe beleesve mások hamar feladták. Célba érkezve már Ön is látni fogja, nem volt elvesztegetett idő ez a nap.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár már százszor elmondta, begyakorolta a mondatokat, éles helyzetben megint nem találja a szavakat. Márpedig most elszánt, hogy tisztázza a nézeteltérést. Nem szeretné tovább elnyomni magában azt a feszültséget, amit amiatt érez, hogy egy apró véleménykülönbség miatt megszakadt a kapcsolatuk. Úgy érzi, ideje tiszta vizet önteni a pohárba, Ön már képes volt felülemelkedni a személyes sértettségén.

Ha nincsenek tervei, nem is kell amiatt bosszankodnia, ezek nem valósulnak meg. Hiába a célok, ha olyan kísértések jönnek szembe, melyeknek képtelenség ellenállni. Hamar beadja a derekát és engedi, hogy az ár magával sodorja. Képes végre feledni a problémákat és kikapcsolódni, melynek Önnél jobban csak a szerettei örülnek. Ők azok, akik már aggódtak amiatt, hogy az utóbbi időben túlhajszolta magát.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



