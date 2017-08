Napi horoszkóp - 2017. augusztus 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Engedjen a csábításnak és sodródjon az árral. Így olyan területekre is eljuthat, ahova vágyott, de tartott a kalandoktól. Most azonban izgalommal várja azokat az élményeket, amelyekben része lehet, miközben azt is tudja, olyan tapasztalatokkal gazdagodhat, melyeket a későbbiekben még hasznosíthat. Fontosnak tartja, hogy a nap végén gazdagabban feküdhessen le, mint ahogy felkelt és ez meg is lesz.

Gondoljon a sikerekre, ha épp feladni készül. Nem először kerül olyan helyzetbe, amit kilátástalannak érez, de ez csak átmeneti állapot. Ilyenkor egy kis biztatásra szorul, de most nem akad a környezetében olyan ember, akire hallgatna. Önmagnak kell visszaadni a hitet, ezt pedig úgy teheti meg a legegyszerűbben, ha felidézi az eredményeket, melyekért keményen megdolgozott és ez meg is hozta a gyümölcsét.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha körülnéz, észreveheti, hogyan szaladt el Ön mellett az élet. A környezetében komoly változások történtek, amelyek eddig fel sem tűntek. Új körülmények alakultak ki, így Önnek is változtatnia kell bizonyos szokásain. Képes alkalmazkodni és ezzel egyúttal meg is könnyítheti a helyzetét. Hiszen így már megérti azt is, miért ütközött folyamatosan falakba, ha segítséget kért, most már világossá válik, hogy ez nem a személyének szólt.

Vonuljon félre, ha magányra vágyik, most csak a saját érdekeit tartsa szem előtt. Bár próbálják Önt is bevonni a programokba, úgy érzi, most nem lenne jó társaság, hiszen rengeteg probléma foglalkoztatja. Ezeket kell először rendeznie magában ahhoz, hogy utána már tiszta szívvel és fejjel ki tudjon kapcsolódni. Addig csak a kényszer hajtaná, ami hangulatromboló lenne, ezért is igyekszik menekülni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha nem kell máshoz alkalmazkodnia, gyorsabban halad. Olyan feladatok várnak Önre, melyek nem igényelnek segítséget, ezért is próbál félrevonulni. Szeretné a kötelezettségeit mihamarabb letudni, hogy utána végre lazíthasson és olyan tevékenységeket is végezhessen, melyek már ugyan nem járnak közvetlenül nagy eredménnyel, szinte hasznosak se lennének, de mindenképpen kikapcsolják és energiával töltik fel.

Bár igyekszik elrejteni a világ elől, akik jól ismerik, pontosan tudják, hogy komoly problémák foglalkoztatják. Nem véletlenül próbálnak a közelében lenni. Abban bíznak, képes lesz megnyílni előttük és megosztja a gondolatait. Ha nem is szolgálnak tanáccsal, már a hallgatásuk is segítség lehet, hiszen így végre kimondja mindazt, ami belülről lassan felemésztené. Ne zárkózzon el a lehetőség elől.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bátran ossza meg a terveit azokkal, akik keresik a társaságát, így nem egyedül kell útra kelnie. Ha hamarabb ér célba kevesebb fáradtsággal, az még nem von le semmit az érdemeiből, így is büszke lehet majd a teljesítményére. Bár alapvetően jobb szeret magányosan harcolni, most mégis használja ki a lehetőséget, hogy megkönnyítheti a helyzetét és így még akár a pihenésre is marad ideje.

Szembe kell néznie a problémával, nem menekülhet előle túl sokáig. Így is tologatta maga előtt a megoldás keresését, most már ideje a tettek mezejére lépni. Bár sokat gondolkodott már azon, miként öntse szavakba úgy, hogy az ne okozzon félreértést, mégis zavarban van. Legen határozott, ugyanakkor nyílt, hogy be tudja fogadni mások véleményét és akár még emiatt a sajátját is módosítani.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szüksége van olyan napokra, amikor nem csinál semmit, csak elmerül a gondolataiban. Ilyenkor elemzi ki a múlt eseményeit, a hibák okait keresi, de visszaemlékszik a sikerekre is, mi vezetett oda, hogy elérhette a célokat. Nem születnek ilyenkor nagy eredmények, sokszor még valódi tanulsága sincs az elmélkedésnek, mégis megnyugszik és lezár, elenged. Ne higgye, hogy ez elvesztegetett idő, ennyi figyelem jár saját magának.

Tele van elfojtott indulatokkal, amelyek könnyen felszínre törhetnek, ha nem az elképzelései szerint alakulnak a folyamatok. Nem is lenne olyan nagy baj, ha csökkenne a belső feszültség, de arra ügyeljen, ne sértsen meg ezzel másokat. Válogassa meg a szavait, ha olyan problémákról beszél, mely érzékenyen érintheti a másik felet. Legyen őszinte, hiszen az elengedhetetlen, de közben finom és megértő.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Igyekszik a társaság középpontjába kerülni, de ne legyen erőszakos. Felszabadult, kiegyensúlyozott, ilyenkor egyébként is szeretnek a közelében tartózkodni. Figyeljen azokra, akik körülveszik, de adja meg a szabadságot azoknak, akik mégis inkább a saját útjukat járnák, még ha ez távolabb is viszi őket Öntől. Így is remekül érezheti magát, nem kell az egyedülléttől tartania, mindig lesz, akivel törődhet.

Ha úgy érzi, egyedül képtelen megbirkózni a problémával, le kell vennie az álarcát. Nem várhat úgy segítséget, hogy közben nem osztja meg a gondolatait azokkal, akik próbálnák Önt kivezetni a gödörből. Ettől nem lesz gyengébb, hiszen hiába játszotta el eddig is az erős embert, a környezetében élők számára világos volt, hogy Önnek is vannak gondjai. Most csak annyi változik, hogy ezt meg is osztja velük, így közelebb érezhetik magukat Önhöz.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



